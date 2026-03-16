  • Megjelenítés
Gazdaság

Több fontos adat is érkezett Kínából

MTI
Kínában gyorsult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom éves növekedése februárban, miközben nőtt a munkanélküliség januárral összevetve a kínai statisztikai hivatal hétfői jelentése szerint.

Februárban 6,3 százalékra gyorsult az ipari termelés éves növekedése a januári 5,2 százalékról. Az elemzők csak minimálisan gyorsuló, 5,3 százalékos bővüléssel számoltak a múlt hónapra.

Egyebek között a feldolgozóiparban a termelés a januári éves 5,7 százékról 6,6 százalékra, a bányászatban pedig 5,4 százalékról 6,1 százalékra gyorsult. A feldolgozóiparon belül a 41 fő ágazatból 35 jelzett növekedést.

Az idei első két hónapban 6,3 százalékos ipari termelésnövekedést jegyeztek föl az egy évvel korábbi 5,9 százalékkal szemben. Tavaly 5,9 százalékkal nőtt Kína ipari termelése az egy évvel korábbi 5,8 százalék után.

Kiskereskedelem

A kínai kiskereskedelmi forgalom éves növekedése a januári 0,9 százalékról 2,8 százalékra nőtt éves szinten idén februárban, meghaladta a szakértői várakozások átlagában szerepelt 2,6 százalékot.

Még több Gazdaság

Egyik csata a másik után - Tarolt Paul Thomas Anderson filmje az Oscar-díjkiosztón

Lekörözte Magyarországot Horvátország is

Erős fenyegetés jött Trumptól, ugrik az olajár

Az idei első két hónapban a kiskereskedelmi forgalomnövekedés 2,8 százalék volt az egy évvel korábbi 2,7 százalék után. Tavaly a kiskereskedelmi forgalom 3,7 százalékkal nőtt a 2024. évi 3,5 százalék után.

Munkanélküliség

Ugyancsak hétfőn ismertette a kínai statisztikai hivatal, hogy februárban 5,3 százalékos volt a munkanélküliség, meghaladta a januári 5,1 százalékot. Elemzők stagnáló munkanélküliséget vártak februárra.

Kínában tavaly az átlagos munkanélküliség 5,2 százalék volt a 2024. évi 5,1 százalékot követően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Visszatér a kemény tél: méteres havat és mínusz 30 fokos hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility