Több fontos adat is érkezett Kínából

Februárban 6,3 százalékra gyorsult az ipari termelés éves növekedése a januári 5,2 százalékról. Az elemzők csak minimálisan gyorsuló, 5,3 százalékos bővüléssel számoltak a múlt hónapra.
Egyebek között a feldolgozóiparban a termelés a januári éves 5,7 százékról 6,6 százalékra, a bányászatban pedig 5,4 százalékról 6,1 százalékra gyorsult. A feldolgozóiparon belül a 41 fő ágazatból 35 jelzett növekedést.
Az idei első két hónapban 6,3 százalékos ipari termelésnövekedést jegyeztek föl az egy évvel korábbi 5,9 százalékkal szemben. Tavaly 5,9 százalékkal nőtt Kína ipari termelése az egy évvel korábbi 5,8 százalék után.
Kiskereskedelem
A kínai kiskereskedelmi forgalom éves növekedése a januári 0,9 százalékról 2,8 százalékra nőtt éves szinten idén februárban, meghaladta a szakértői várakozások átlagában szerepelt 2,6 százalékot.
Az idei első két hónapban a kiskereskedelmi forgalomnövekedés 2,8 százalék volt az egy évvel korábbi 2,7 százalék után. Tavaly a kiskereskedelmi forgalom 3,7 százalékkal nőtt a 2024. évi 3,5 százalék után.
Munkanélküliség
Ugyancsak hétfőn ismertette a kínai statisztikai hivatal, hogy februárban 5,3 százalékos volt a munkanélküliség, meghaladta a januári 5,1 százalékot. Elemzők stagnáló munkanélküliséget vártak februárra.
Kínában tavaly az átlagos munkanélküliség 5,2 százalék volt a 2024. évi 5,1 százalékot követően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
