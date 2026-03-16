Vad pletyka terjed: példátlan módszerrel nyomhatja le az olajárakat az Egyesült Államok - Megszólalt a pénzügyminiszter
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn egyértelművé tette, hogy a kormányzat nem tervez beavatkozni a pénzügyi piacokon, sőt, még az is kétséges, hogy erre egyáltalán lenne-e jogköre - jelentette a Cnbc.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek adott interjújában reagált azokra a piaci pletykákra, amelyek szerint a pénzügyminisztérium vagy más kormányzati szerv lépéseket tehet az olajárak leszorítása érdekében.

A felmerült elképzelések szerint a tárca a határidős olajpiacon avatkozna be, és lényegében az áremelkedéssel szemben venne fel pozíciókat. Egy ilyen lépés precedens nélküli lenne. Emellett komoly vitákat is kiválthatna, mivel nem a fizikai kínálatot, hanem közvetlenül a pénzügyi piacokat célozná meg.

"Ez a pletyka kering a piacon" - mondta Bessent. "Amikor nagy és dinamikus ármozgások vannak, ilyen szóbeszéd mindig megjelenik. Nem tettünk ilyet." Arra a kérdésre, hogy fontolgatják-e a beavatkozást, a miniszter annyit válaszolt:

Nem vagyok benne biztos, hogy milyen felhatalmazás vagy jogalap alapján tehetnénk ezt meg.

Az amerikai elnökök - köztük Trump is - energiapiaci feszültségek idején korábban már engedélyezték a stratégiai kőolajtartalékok felszabadítását vagy kölcsönadását. A határidős piacokon történő közvetlen kereskedés azonban teljesen más kategóriát jelentene.

