Váratlan dolgot jelentett be Scott Bessent: ez sok mindent megváltoztat - azonnal reagál a piac

Az iráni hajók már kijutottak, és ezt hagytuk megtörténni, hogy a világ többi részét is el lehessen látni

– mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter Párizsban.

A szoroson áthaladó tankerforgalom drasztikusan visszaesett, miután Irán kereskedelmi hajókat támadott meg a Perzsa-öbölben. Az iszlám köztársaság azonban továbbra is napi mintegy 1,5 millió hordónyi olajat exportál a szűk tengeri útvonalon, az erőteljes amerikai haditengerészeti jelenlét ellenére.

Bessent szerint a washingtoni kormányzat arra számít, hogy a tankerforgalom még azelőtt növekedésnek indul, mielőtt az amerikai és szövetséges haditengerészeti erők megkezdenék a kereskedelmi hajók kísérését. Elmondása szerint India ellátását biztosító tankerek már áthaladtak a szoroson. Emellett Washington úgy véli, hogy egyes kínai hajóknak is sikerült kijutniuk az öbölből.

Az olajárak nagyjából 40 százalékkal emelkedtek azóta, hogy az Egyesült Államok és Izrael két hete csapást mért Iránra.

A Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára ma 106 dollár fölött is járt, a friss fejlemények hatására azonban esni kezdett az árfolyam, jelenleg 3 százalékos a mínusz.

A pénzügyminiszter úgy véli, hogy a háború lezárultával az olajáraknak jóval 80 dollár alá kellene csökkenniük. Ugyanakkor cáfolta azokat a piaci pletykákat, amelyek szerint az amerikai adminisztráció beavatkozna az olaj határidős piacán. "Ilyet nem tettünk" – szögezte le Bessent. Hozzátette, hogy nem is világos, pontosan milyen jogalapja lenne egy ilyen lépésnek.

