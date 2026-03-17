40 éve nem látott szintre gyengülhet a deviza, lázadással fenyeget a kötvénypiac - A befektetők vagy a politikusok pislognak először?

Óriási árfolyammozgások, ideges befektetők és beavatkozásról beszélő gazdaságpolitikusok jelezték az elmúlt hónapokban, hogy a világ egyik legfontosabb, korábban üzembiztosan működő befektetési stratégiáján egyre több a repedés. Márpedig az elmúlt évek nagy ralijainak megágyazó pénzbőség eltűnőben van, ha pedig a likviditás utolsó stabil lába is ledől, régóta nem látott medvepiacok jöhetnek.

A befektetők többsége az elmúlt 30 év piaci ralijait a viszonylagos békének, a technológiai fejlődésnek, az erősödő globalizációnak és kockázatvállalásnak tulajdonítja. Ezek az emberek azonban elfelejtkeznek az egyik legfontosabb feltételről: az olcsó pénzről.

Ebben Japán három évtizeden keresztül gyakorlatilag mindenkit felülmúlt, 2022-ben azonban látványos rezsimváltás kezdődött. A problémát az jelenti, hogy a politikai vezetés ezt egyelőre nem hajlandó tudomásul venni, pedig a befektetők egyre-másra küldik a figyelmeztetéseket.

A 2025 októberében miniszterelnöki székbe kerülő Szanae Takaicsi intézkedései több piaci kilengést is előidéztek már az elmúlt hónapokban, a közel-keleti háború hatásai pedig még tovább kavarhatják az amúgy sem álló vizet.