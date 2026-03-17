Az olajársokk hatásaiból senki sem marad ki: kamatlavinát indíthat el a legújabb globális energiakrízis

Mehmet Şimşek egy helyi televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy

az olajársokk hatásai alól lehetetlen kivonniuk magukat.

Ez még annak ellenére is igaz, hogy a kormány "proaktív intézkedéseket" hozott a gazdasági következmények mérséklésére. A miniszter ezek között említette a fogyasztókat az üzemanyagárak emelkedésétől védő mechanizmust, valamint a piaci volatilitást tompító szabályozási lépéseket.

Az energiaköltségek emelkedése aláássa azt a monetáris politikát, amellyel Ankara a fogyasztói keresletet próbálja fékezni. A jegybanki szigornak emellett a török líra stabilizálása és a befektetői bizalom helyreállítása is a célja. A dezinflációs folyamat már korábban is lassult, főként az elszálló élelmiszerárak miatt. Februárban az éves infláció 31,5 százalékra emelkedett. Bár 21 hónap alatt ez csupán a második növekedés volt, a török mutató továbbra is a legmagasabbak közé tartozik a világon.

Mehmet Şimşek szerint a kormány célja, hogy az év végére 20 százalék alá szorítsa a pénzromlás ütemét

- a jegybank hivatalos inflációs célja ezzel szemben 16 százalék.

A háború kezdete óta több mint 40 százalékkal megemelkedett olajárak komolyan nehezítik ezen célok elérését. Mivel Törökország nettó energiaimportőr, a tartósan magas árak tovább növelhetik a folyó fizetési mérleg hiányát. Ez a deficit az ország egyik legfőbb strukturális sebezhetősége, amely a líra árfolyamára is leértékelődési nyomást gyakorol.

Nem csak Törökország érzi meg

A J.P. Morgan kedden jelentősen módosította az előrejelzését. A befektetési bank korábban áprilisra és júniusra is egy-egy 25 bázispontos kamatcsökkentést várt. Jelenleg azonban úgy látják, hogy

a Bank of England legközelebb csak 2027 első negyedévében lazíthat a monetáris politikáján.

Az előrejelzés módosításának hátterében a közel-keleti konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása áll. Ezek az események globális energiaár-emelkedést okoztak, ami Európa-szerte újabb inflációs kockázatokat hordoz magában.

A J.P. Morgan nem áll egyedül a várakozásaival. A Barclays hétfőn szintén úgy nyilatkozott, hogy idén már nem számít kamatcsökkentésre a szigetországban. A pénzintézet szerint a jegybank "hosszabb szünetet" tart majd, mivel a magas energiaköltségek késleltethetik az infláció visszatérését a 2 százalékos jegybanki célhoz. A J.P. Morgan a negyedik negyedévre vonatkozó átlagos inflációs előrejelzését 2,2 százalékról 2,9 százalékra emelte. Emellett arra figyelmeztettek, hogy az infláció normalizálódása akár 2027 második feléig is elhúzódhat.

A brit gazdasági kilátások szintén romlottak. A befektetési bank a 2026-os GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését 0,8 százalékról 0,6 százalékra rontotta. Ennek oka a magasabb energiaszámlák miatti reáljövedelem-csökkenés. A háztartási energiaárak júliusban meredeken emelkedhetnek, és egészen a következő télig magasan maradhatnak.

