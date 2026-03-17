Az olajársokk hatásaiból senki sem marad ki: kamatlavinát indíthat el a legújabb globális energiakrízis
Az iráni háború nyomán meredeken emelkedő olajárak veszélyeztetik Törökország dezinflációs programját – ismerte el Mehmet Şimşek török pénzügyminiszter egy hétfő esti televíziós interjúban. Az inflációs nyomást nem csak Törökország érzi: a J.P. Morgan szerint a Bank of England (BoE) legközelebb csak 2027 első negyedévében csökkentheti az irányadó kamatot az emelkedő energiaárak miatt - számolt be a Bloomberg.

Mehmet Şimşek egy helyi televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy

az olajársokk hatásai alól lehetetlen kivonniuk magukat.

Ez még annak ellenére is igaz, hogy a kormány "proaktív intézkedéseket" hozott a gazdasági következmények mérséklésére. A miniszter ezek között említette a fogyasztókat az üzemanyagárak emelkedésétől védő mechanizmust, valamint a piaci volatilitást tompító szabályozási lépéseket.

Az energiaköltségek emelkedése aláássa azt a monetáris politikát, amellyel Ankara a fogyasztói keresletet próbálja fékezni. A jegybanki szigornak emellett a török líra stabilizálása és a befektetői bizalom helyreállítása is a célja. A dezinflációs folyamat már korábban is lassult, főként az elszálló élelmiszerárak miatt. Februárban az éves infláció 31,5 százalékra emelkedett. Bár 21 hónap alatt ez csupán a második növekedés volt, a török mutató továbbra is a legmagasabbak közé tartozik a világon.

Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is

Elkészült a németek mesterterve a mesterséges intelligenciára

Figyelmeztet az elnök: küszöbön az áremelés a lakásbiztosításoknál

Mehmet Şimşek szerint a kormány célja, hogy az év végére 20 százalék alá szorítsa a pénzromlás ütemét

- a jegybank hivatalos inflációs célja ezzel szemben 16 százalék.

A háború kezdete óta több mint 40 százalékkal megemelkedett olajárak komolyan nehezítik ezen célok elérését. Mivel Törökország nettó energiaimportőr, a tartósan magas árak tovább növelhetik a folyó fizetési mérleg hiányát. Ez a deficit az ország egyik legfőbb strukturális sebezhetősége, amely a líra árfolyamára is leértékelődési nyomást gyakorol.

Nem csak Törökország érzi meg

A J.P. Morgan kedden jelentősen módosította az előrejelzését. A befektetési bank korábban áprilisra és júniusra is egy-egy 25 bázispontos kamatcsökkentést várt. Jelenleg azonban úgy látják, hogy

a Bank of England legközelebb csak 2027 első negyedévében lazíthat a monetáris politikáján.

Az előrejelzés módosításának hátterében a közel-keleti konfliktus, valamint a Hormuzi-szoros gyakorlati lezárása áll. Ezek az események globális energiaár-emelkedést okoztak, ami Európa-szerte újabb inflációs kockázatokat hordoz magában.

A J.P. Morgan nem áll egyedül a várakozásaival. A Barclays hétfőn szintén úgy nyilatkozott, hogy idén már nem számít kamatcsökkentésre a szigetországban. A pénzintézet szerint a jegybank "hosszabb szünetet" tart majd, mivel a magas energiaköltségek késleltethetik az infláció visszatérését a 2 százalékos jegybanki célhoz. A J.P. Morgan a negyedik negyedévre vonatkozó átlagos inflációs előrejelzését 2,2 százalékról 2,9 százalékra emelte. Emellett arra figyelmeztettek, hogy az infláció normalizálódása akár 2027 második feléig is elhúzódhat.

A brit gazdasági kilátások szintén romlottak. A befektetési bank a 2026-os GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését 0,8 százalékról 0,6 százalékra rontotta. Ennek oka a magasabb energiaszámlák miatti reáljövedelem-csökkenés. A háztartási energiaárak júliusban meredeken emelkedhetnek, és egészen a következő télig magasan maradhatnak.

Kapcsolódó cikkünk

A pénzpiacok láthatatlan egyezségét boríthatja fel az iráni háború

Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra

Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel

Eddig biztosra vette, mára már kiárazta a piac a márciusi kamatvágást

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Ez is érdekelhet
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Meglépné a kormány: átírják a magyarországi napelemek szabályait, itt vannak a legújabb részletek
