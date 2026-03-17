Bod Péter Ákos: új olajsokk fenyeget, Magyarország nagy árat fizethet

Az Irán elleni amerikai–izraeli támadás a világgazdaság egyik legérzékenyebb pontját, az energia- és kereskedelmi útvonalakat érte el, ami gyorsan felkavarta a piacokat. A történelemben többször láttuk már, hogy az olajválságok világszintű gazdasági feszültségeket indíthatnak el. A mostani sokk is hasonló mintát mutat: emelkedő energiaárak, pénzügyi bizonytalanság és növekvő kockázatkerülés jellemzi a piacokat. Magyarország különösen érzékeny az ilyen hullámokra, mert magas energiaimportja, sérülékeny költségvetése és gyengébb intézményi alkalmazkodóképessége felerősítheti a külső sokk hatásait.

Az Irán ellen február 28-án megindított amerikai-izraeli katonai akció, bármi volt is a kiinduló célja, a világkereskedelem roppant érzékeny térségét találta el. Nem ez az első politikai-katonai sokk, ami a közel-keleti térség révén a világgazdaságot érte az utóbbi évtizedekben. Az 1973-as olajválság élénken él az emlékezetemben: megháromszorozódó kőolajár, sorállás üzemanyagért Amerikában, gyárbezárások Nyugat-Európában. Egyetemistaként aggasztóan izgalmas volt nézni, hogy a modern gazdaságok mennyire függenek egyetlen terméktől. Néhány évre rá újabb olajár-emelkedés következett be. Akkor pedig az volt elgondolkoztató, hogy az elszabaduló infláció kúrálására a vezető nyugati jegybankok milyen meghökkentően magas kamatszintet alkalmaztak.

A korabeli pártpropaganda szerint az energiaárak emelkedése hozzánk „nem fog begyűrűzni”, az orosz olaj- és gázmezőkről származó importnak köszönhetően. Aztán bizony a hosszú távú szerződések ellenére nálunk is megdrágult a beszerzett energia. A második olajválsággal már kutatóként, elemzőként volt dolgom. Volt mit tanulmányozni: a magyar gazdaságot nemcsak a fizetésimérleg-romlás és az importárak által felerősített infláció sújtotta, de a nemzetközi fizetésképtelenség közelébe röpített minket a súlyos külső államadósság törlesztési terhe, a sokkolóan magas kamatszint. A Nemzetközi Valutaalapba való 1982-es belépéssel tudta az állam elkerülni a legrosszabbat, még éppen időben.

Közelebb van hozzánk 1990, amikor az akkori (első) iraki háború nyomán ellátási nehézségek és áremelkedések terhelték meg a világgazdaságot, benne a rendszerváltozás roppant kihívásaival küzdő fiatal Magyar Köztársaságot. Az olajsokk, mely nem volt hosszú lefutású, a legrosszabb történelmi pillanatban ért minket. Az utókor legfőképp a taxisblokádra emlékszik, az üzemanyagkrízis azonban egy sokrétű ügy fontos részelem volt: a devizakamatok és a nemzetközi cserearányok változásának, a külső kereslet átalakulásának, az irányítási rendszer reformjának kitett magyar gazdaság azokban a hónapokban drámai próbatételnek lett kitéve. (E krízisek tanulságait is elemzi könyvem: Rendszerek jönnek. Elmúlnak?)

Energiaellátási zavarért és áremelkedésért azonban nem kell évtizedekkel visszamennünk az időben. Máig kiható következményekkel járt a váratlanul súlyos és makacs infláció, amely a Covid-járvány utáni világgazdasági újrakezdést kísérte. Az árszint-megugrásnak lényegi tényezője volt az energia drágulása 2021-től, leginkább annak következtében, hogy a leállított olaj- és gázkutak újraindítása, a világméretű elosztási rendszer újbóli működésbe hozása nehéz, költséges, időigényes folyamatnak bizonyult. Ennek az akkori esetnek a tanulságaira érdemes most is emlékezni.

Az energiaárak emelkedési folyamatára a 2022 február végi orosz agresszió még rá is erősített. Így állt elő az újabb korosztályok számára ismeretlen mértékű inflációs hullám. A 2024-es amerikai elnökválasztásban komoly szerephez jutott az 5 dollárra felfutó gallononkénti benzinár. Trump kampányának egyik fő ígérete szerint ő majd eléri a „környezetvédő, zöld marhaságok” félretételével, az olajpumpálás felpörgetésével, hogy 2 dollárra menjen le egy gallon üzemanyag ára. Ennek az előzménynek a fejben tartása is segíthet annak értelmezésében, hogy a mostani iráni krízisben a megtámadott és katonailag győzelemre esélytelen fél miért nem siet lezárni a háborút. Annak áttételes hatásaként ma már 3,60-at fizet az amerikai autós az olcsóbb benzinért, és még sokkal mélyebben kell a zsebébe nyúlnia a farmernak, ha dízelt tankol.

A válságok logikája

Ami az elmúlt napok alapján látható: a kezdeti hatások részben, de nem teljesen követték a közel-keleti konfliktusokból ismert mintát: ilyenkor a dollár és egyéb menekülő valuta, arany árfolyama erősödik, az energiaárak megemelkednek, az értéktőzsdéken romlik a hangulat.

Nincs azonban két egyforma krízis, most is mutatkoznak eltérések. A dollár árfolyammozgása nehezen követhető. Igaz, azt már 2025 áprilisában is láttuk, hogy a Trump által bejelentett nagy vámemelés nyomán inkább tovább gyengült a zöldhasú, holott az importvámok megnövelése a tankönyvi modellek szerint erősíthetné a hazai valutát. Az elnök döntéshozatali stílusa, a kereskedelmi és geopolitikai szempontok keveredése azonban bizonytalanságot gerjesztett, ami visszahatott a kezdeményező félre is. Ez ismét azt példázza, hogy

egy új sokk tényleges hatásai nem teljesen követik a korábbi hasonló esetekben megismert mintákat.

Az viszont papírforma, hogy az Iránt ért támadás hírére az olaj és a gáz világpiaci ára jelentősen megemelkedett, noha eleinte nem drasztikusan. Néhány nap után viszont bizonyossá vált, hogy ez bizony háború, amint azt egyébként az amerikai hadügyminiszter büszkén hangoztatta. Trump elnök viszont gyakran kerüli a szót, a republikánus vezetők körmondatokban beszéltek az ügyről, különösen amikor a felmérések megmutatták, hogy az amerikaiak többségének nem tetszik az újabb háború. Bár a légitámadásokkal az első nap lefejezték az iráni felső vezetést, ám láthatóan nem a venezuelai esettel van dolgunk. Az iráni rezsim nem roppant össze. Az idős Legfőbb Vezető meghalt, talán a fia lépett a helyébe, aki a támadásban megsérült, szüleit és a hírek szerint feleségét, fiát is elvesztette. Az Irán szakértők most elemzik az új hatalmi helyzetet, a megosztott iráni társadalom állapotát, és annak a rezsimváltásnak az eshetőségeit, amelyek Trump eleinte emlegetett, csökkenő meggyőződéssel.

Elkezdeni könnyebb, mint befejezni: igaz a kereskedelmi háborúra, és a forróra is

A helyzet kusza. Bár az iráni fél súlyos katonai veszteségeket szenvedett, ennek ellenére nem tette le a fegyvert, sőt a térség országaira kiterjesztette a hadi cselekményeket. A világkereskedelem szempontjából kritikus víziútnak a lezárása és a hadi események tovaterjedése az addigi aggodalmat néhány nap alatt piaci pánikká növesztette. A második hétvégétől még feljebb mozdultak az energiaárak. Volt olyan nap, hogy a kőolaj tőzsdei árában negyven dolláros növekedés következett be. Egy jobb hír nyomán visszakorrigálás, majd az előzőt cáfoló hír hatására ismét áremelkedés: a bizonytalanság az egyetlen biztos pont ezekben a hetekben.

Mindenesetre jelentősen drágultak a késztermékek is. A legfeltűnőbb a dízel esete. Világunkban már nincs „regionális konfliktus”. Ismét megmutatkozott az a tanulság, amely a tőzsdei termékek világában persze nyilvánvaló, hogy

ha a Föld egy pontján valami okból érdemben esik a termékkínálat, az általános áremelkedést gerjeszt.

Ez esetben a Hormuzi-szorosban ragadtak be a tankerhajók, ám ez nemcsak a szállítmányra hiába váró kínai vagy japán megrendelőnek fáj. A kínálati oldali kiesés hatása rögtön megjelenik a tőzsdei kereskedésben: megugranak az árak. Ez akkor is így van, ha a keresleti oldalon nem állna be változás. De miért ne változna a kereslet? Az aggódó beszerzők, valamint a további áremelkedésre spekulálók megemelt megrendelései nagyobb mértékben felviszik az árat, mint amit néhány napi tényleges kínálatkiesés indokolna – nyugodt időkben.

Két hét után azonban látható lett, hogy a baj sokkal nagyobb, mint ahogy azt eleinte gondolni lehetett, vagy ahogy a támadó felek szóvivői hangoztatták.

A nemzeti és a nemzetközi készlet-felszabadítás adekvát válasz átmeneti zavarokra. Nem nyújt viszont megoldást arra az esetre, ami most már lényegében előállt: tartósan kisebb a globális kínálat.

Innentől a gazdasági elemzők a rövidtávról átlépnek a hosszú táv latolgatására. Más térségek termelői nekifognak a kitermelés növelésének, amennyiben hosszabb időre magasabb lesz a szénhidrogének árszintje. A termelésnövelés azonban időt igényel és többletköltségekkel jár. Időközben megemelkedtek a biztosítási díjak, a szállítás és raktározás költségei. A kínálati oldal tehát reagál, ám a relatív áruhiány egy ideig fennmarad a szénhidrogének piacán, és az árszint tartósan megemelkedik.

Az üzemanyag mindenhol politikai termék. Még szűkebben vett monetáris politikai szempontból is fontos indikátor, az inflációs érzékelés és várakozások alakítója. Az viszont, hogy közgazdasági alapon indokolt-e a kormányzati beavatkozás drágulás esetén, és miként, nagyban függ a folyamat lefutásának megítélésétől: egyszeri kilengésről, túlzott piaci reagálásról van-e szó, vagy pedig hosszabb időre kell számolni megemelkedett árszinttel.

Immár az utóbbi a helyzet. Ha csodaszámba menő módon holnaptól járható lenne a Hormuzi-szoros, a nemzetközi kereskedelmi rend helyreállítása akkor is hosszú hónapokat vesz igénybe. Ebből viszont az is következik, hogy nem lesz fenntartható az első, némileg pánik-reakcióként bevezetett üzemanyagár-maximalizálás, amihez folyamodtak néhány országban, miként nálunk is. Ugyanez vonatkozik a stratégiai készletek felhasználására: az ilyen intézkedés a hirtelen, átmeneti zavar enyhítését szolgálja, de nem nyújt védelmet a jelentős áruhiány, illetve a tartósan magas ár ellen.

A piaci mozgásoknál valóban előfordul „túllövés”: a rossz hírekre reagálva zavaróan magasra szöknek az árak. Ha tudható lenne, hogy átmeneti a zavar, akkor van gazdasági ráció abban, hogy a hatóságok az árak túlzott, hektikus mozgásait árszabályokkal vagy taktikai kínálatnöveléssel csillapítják. Azonban szem előtt kell tartani, hogy az ilyen intervenció esetén a termék iránti kereslet nem mérséklődik, hiszen a drágulás zömétől megóvott felhasználók nem kényszerülnek rá az árvezérelt alkalmazkodásra, a helyettesítő lehetőségek keresésére, az energiaigényes tevékenységek visszafogására, mennyiségi visszafogásra.

Amennyiben viszont az árszint megemelkedése tartós jelenség, márpedig most már erről van szó, akkor az árjelzések lefojtása nagy hiba, hatástalanítja a szükséges alkalmazkodás legfőbb ösztönzőjét. Az árstop huzamos fennmaradása piaci zavarokat okoz, a fogyasztás szubvencionálása sokba kerül az állami költségvetésnek.

A baj csőstül jön

Az is sajnálatos tanulság a korábbi energiakrízisekből, hogy a gondok nem járnak egyedül. A megnövelt kockázatérzékelés, aggodalom kiterjed a pénzügyekre. A költési hajlam gyengül, felerősödik a likviditási preferencia. Itt kettős hatás lép fel, mindegyik ront a helyzeten, az adott ország viszonyainak a mértékében.

A keresleti oldali gyengülés visszafogja a gazdasági konjunktúrát. A jelenlegi európai üzleti kilátások nem fényesek, különösen figyelembe véve az újabb amerikai kereskedelem-politikai akciókat. De talán a meginduló élénkülést nem fojtja le a fogyasztói várakozások gyengülése és az energiaszámla emelkedése; az európai gazdaságok a szokásos pesszimista szakértői előrejelzésekre gyakran rácáfolnak az alkalmazkodóképességük révén.

A másik vonatkozás viszont a magyar viszonyok felől nézve különösen aggasztó. Megemelt szintű rizikóérzékelés esetén még az elvileg legkisebb kockázatot képviselő állampapírok iránt is csökkenthet a kereslet, emelkedik a hozamszint. Ezt láthatjuk az amerikai piacon, ahol a tíz éves lejáratú kötvény hozama az egy hónappal ezelőtti szintről 30 bázispontot kúszott felfelé.

A magyar szuverén kockázat jelenlegi mértéke mellett eleve jóval nagyobb kamatfelárat fizetünk, mint jobb besorolású térségi társaink, különösen pedig az eurózónatagok.

Arra pedig nincs semmi garancia, hogy a magyar rating nem kerül át a befektetőknek nem ajánlott („bóvli”) osztályba a legközelebbi felülvizsgálatnál. Sőt, valójában egyértelmű jelzések jöttek a hitelminősítőktől: Magyarország a maga szerkezeti gondjaival, igen jelentős energiaimportjával a leginkább érintettek közé számít az „emerging” országcsoportban.

A 2022-2023-as időszak drámai erővel mutatta meg, hogy a külkereskedelmi egyenlegünket, amelyet a tartósan és jelentősen negatív energiamérlegünk szisztematikusan lerontja, a világpiaci energiaárak jelentős megemelkedése milyen könnyen fordítja át deficitbe. Jelenleg a magyar kivitel elég gyengén alakul, így bizony megeshet, hogy egy méretes energiadrágulás ismét mérleghiányt idéz elő.

A pénzügyi turbulencia idején a kisebb és törékenyebb fizetőeszközöktől könnyen elfordulnak a pénztulajdonosok, a forint pedig eleve ingatagnak számít a térségben. Az Iránt ért támadást követően a forintárfolyam gyengült; mértéke még nem aggasztó, de indikátora a piaci bizonytalanságnak.

A makrogazdasági adatok felől nézve eleve gond a fejlettségi szintünkhöz, „emerging market” megítélésünkhöz képest túlzott arányú államadósság, annak nem javuló trendje. Az államháztartásban a 2020-szal kezdődő időszakban máig aggasztóan nagy az éves hiányhányad, és sem a hivatalos kormányzati adatok, sem a megismert ellenzéki tervekben szereplő deficitelgondolások nem utalnak erőteljes, érdemi korrekciós szándékra.

Az év első két hónapjáról kapott államháztartási hiányadatok a vártnál rosszabbak, az egyszeri tételek figyelembevételével is, és nem is várható javulás, az állami bevételi oldalt szűkítő jövedelemadó-kedvezmények érvényre jutása miatt. Arra bizonyosan nem alkalmas a magyar állam büdzséje a mai állapotában, hogy érdemi adómérsékléssel, széles körben kompenzálja a dráguló energiaszámlát.

Ha sokáig érvényesülnek a magasabb energiaárak, akkor még stabil valutaárfolyam mellett is erősödik az inflációs nyomás. Az pedig hozzáadódik a már manifesztálódó áremelkedési folyamathoz, valamint az állami árintervenciók révén átmenetileg elfojtott inflációhoz.

Minden válság más, de…

A lehetséges gondok sorolása itt nem azt szolgálja, hogy ennek a képlékeny nemzetközi pénzügyi-kereskedelmi-energiapolitikai helyzetnek a ránk nézve lehetséges hátrányos hatásait felmutatva fokozzuk a jogos aggodalmainkat.

A válságmintáknak és a magyar gazdasági közelmúltnak az itteni átgondolása talán segíthet a helyzet értelmezésében és értékelésében.

A kiinduló kérdéseinkre – nevezetesen meddig tart és milyen globális hatásokkal jár az immár harmadik hetébe lépő újabb háború – idővel választ kapunk; most csak becslésekre, elemzői szcenáriókra, szakértői prognózisokra lehet támaszkodni.

A korábbi válságok lefutásából bizonyosan nyerhető hasznos tapasztalat. Egyebek között az, hogy a piaci zavarok utólagos hatásai tartósabbak, mint azt a piaci indexek, konjunktúra-indikátorok alapján gondolni lehet. A sokkok következményei országonként, térségenként, érintettenként nagyon eltérőek lehetnek.

Ahol azonban erősek az intézmények, ott gyorsabb a korrigálási folyamat.

Az utóbbi évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy éles trendváltások, piaci sokkok idején a magyar gazdaság a térség többi országának többségéhez képest lassabban fordult, „kanyarban lemaradt”. Az okok között elől áll a túlsúlyos állam, a piaci verseny és a szűkös javakkal való értelmes gazdálkodáshoz szükséges ármechanizmus lefojtottsága, a felhalmozott és az implicit államadósság nyomasztóan nagy állománya, az adósság költséges finanszírozása.

Nehezebben mérhető, de kulcsfontosságú magyarázó tényező az intézményi keret gyengülése, emiatt a kiszámíthatóság romlása, ellensúlyok híján az ad hoc döntések elszaporodása, a szakmai tartalom rovására menő hatásköri centralizálás.

Végül: a külső eredetű válságok időpontja és mértéke minden előzetes vizsgálódás ellenére meglepetést okoz, a krízisen túljutva azonban a higgadt elemzés kimutatja a belső gyengeségeket, mulasztásokat és kezeletlen ügyeket, amely következtében a sokk válsággá súlyosbodik.

