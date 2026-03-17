Elkészült a németek mesterterve a mesterséges intelligenciára

A kabinet elé kerülő stratégia 28 intézkedést tartalmaz, és a német gazdaság digitalizációjából, a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia gyors terjedéséből fakadó, világszerte növekvő számítási igényre reagál.
A kormány célja, hogy Németország vezető, szuverén európai adatközponti és AI-infrastruktúra-központtá váljon, miközben megőrzi nemzetközi versenyképességét a technológiai versenyben.
A beruházások ösztönzése érdekében a stratégia új területek kijelölését, a tervezési és engedélyezési eljárások gyorsítását, valamint a helyi önkormányzatok számára pénzügyi ösztönzők bevezetését irányozza elő. A jövőben a nagy adatközpontok után fizetett iparűzési adó ott jelenne meg, ahol az adott létesítmény működik, nem pedig a vállalat központjának településén.
A kormány elsősorban úgynevezett "rozsdaövezeti" területeket - például egykori erőművi telephelyeket - kíván felhasználni új adatközpontok számára, mivel ezek gyakran már rendelkeznek megfelelő hálózati csatlakozással. Ilyen potenciális helyszín például a rajnai bányavidék vagy a brandenburgi Lübbenau térsége.
A stratégia egyik fő kihívásként az elektromos hálózat korlátozott csatlakozási kapacitását jelöli meg, mivel az adatközpontok energiaigénye rendkívül magas. A jövőben a hálózati hozzáférést a projektek tényleges előrehaladása alapján osztanák ki. A kormány célja egyben az is, hogy az adatközpontok működését teljes mértékben megújuló energiával biztosítsák.
A dokumentum hangsúlyozza azt is, hogy az ágazatot jelenleg nagyrészt nem európai technológiai vállalatok uralják. Az olyan amerikai cégek, mint az Amazon Web Services, a Microsoft vagy a Google domináns szerepet töltenek be a felhő- és adatközponti piacon, és az utóbbi időben több milliárd dolláros beruházásokat jelentettek be. Német részről például a Deutsche Telekom és a Schwarz-csoport is nagyszabású adatközpont-projektekbe fektet.
A kormány ezért az új kapacitások kiépítésében a német és európai szereplők erősítésére törekszik. A tervek között szerepel legalább egy nagy, kereskedelmi "AI-gigaüzem" létrehozásának támogatása is, amelyet európai vezetésű, állami-magán együttműködésben működő konzorcium hozna létre.
