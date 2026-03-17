  • Megjelenítés
Elkészült a németek mesterterve a mesterséges intelligenciára
Gazdaság

Elkészült a németek mesterterve a mesterséges intelligenciára

MTI
A német kormány átfogó stratégiát fektet le az ország számítástechnikai infrastruktúrájának bővítésére az adatközponti kapacitások megduplázásával, a mesterséges intelligencia számára rendelkezésre álló számítási teljesítmény legalább négyszeresére növelésével 2030-ig - közölte Karsten Wildberger digitális miniszter.
A kabinet elé kerülő stratégia 28 intézkedést tartalmaz, és a német gazdaság digitalizációjából, a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia gyors terjedéséből fakadó, világszerte növekvő számítási igényre reagál.

A kormány célja, hogy Németország vezető, szuverén európai adatközponti és AI-infrastruktúra-központtá váljon, miközben megőrzi nemzetközi versenyképességét a technológiai versenyben.

A beruházások ösztönzése érdekében a stratégia új területek kijelölését, a tervezési és engedélyezési eljárások gyorsítását, valamint a helyi önkormányzatok számára pénzügyi ösztönzők bevezetését irányozza elő. A jövőben a nagy adatközpontok után fizetett iparűzési adó ott jelenne meg, ahol az adott létesítmény működik, nem pedig a vállalat központjának településén.

A kormány elsősorban úgynevezett "rozsdaövezeti" területeket - például egykori erőművi telephelyeket - kíván felhasználni új adatközpontok számára, mivel ezek gyakran már rendelkeznek megfelelő hálózati csatlakozással. Ilyen potenciális helyszín például a rajnai bányavidék vagy a brandenburgi Lübbenau térsége.

A stratégia egyik fő kihívásként az elektromos hálózat korlátozott csatlakozási kapacitását jelöli meg, mivel az adatközpontok energiaigénye rendkívül magas. A jövőben a hálózati hozzáférést a projektek tényleges előrehaladása alapján osztanák ki. A kormány célja egyben az is, hogy az adatközpontok működését teljes mértékben megújuló energiával biztosítsák.

A dokumentum hangsúlyozza azt is, hogy az ágazatot jelenleg nagyrészt nem európai technológiai vállalatok uralják. Az olyan amerikai cégek, mint az Amazon Web Services, a Microsoft vagy a Google domináns szerepet töltenek be a felhő- és adatközponti piacon, és az utóbbi időben több milliárd dolláros beruházásokat jelentettek be. Német részről például a Deutsche Telekom és a Schwarz-csoport is nagyszabású adatközpont-projektekbe fektet.

A kormány ezért az új kapacitások kiépítésében a német és európai szereplők erősítésére törekszik. A tervek között szerepel legalább egy nagy, kereskedelmi "AI-gigaüzem" létrehozásának támogatása is, amelyet európai vezetésű, állami-magán együttműködésben működő konzorcium hozna létre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility