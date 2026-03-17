Feljelentést tett a pénzszállítmány ügyében az ukrán bank
Újabb fordulatot vett az ukrán pénzszállító ügye Magyarországon, miután az Oscsadbank jogi képviselője büntetőfeljelentést tett a magyar ügyészségen, és bírósági úton is megtámadta a hatósági intézkedéseket, írja a hvg.hu

Hivatali visszaélés és terrorcselekmény bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett a magyar Központi Nyomozó Főügyészségen az ukrán Oscsadbank jogi képviselője. A közlemény szerint a hét ukrán pénzszállító képviseletében is feljelentést tettek jogellenes fogvatartás, valamint hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt. A Fővárosi Törvényszéknek pedig keresetlevelet nyújtottak a kiutasító határozat megsemmisítése iránt.

Az ukrán pénzszállító ügye 2026 március elején robbant ki, amikor a magyar hatóságok megállítottak két Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járművet Magyarország területén. A járművek Ausztriából érkeztek és jelentős értéket szállítottak készpénzben és aranyban.

Az intézkedést a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtotta végre, a hatóságok pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást, a szállítmányt lefoglalták, a járművek személyzetét pedig őrizetbe vették.

A személyzet tagjait később elengedték, majd kiutasították az országból. A lefoglalt pénz és arany a hatóságoknál maradt, miközben a vizsgálat folytatódott. A járműveket időközben visszaadták az ukrán félnek, de a szállított értékek további sorsáról nem született azonnali döntés.

Hidegcsepp alakítja a magyarországi időjárást

Lezárták az M0-ás autópálya egyik csomópontját

Fokozott rendőri ellenőrzés jön Budapest teljes területén

Az ukrán állami bank közlése szerint a szállítás nemzetközi engedélyekkel zajlott, és a háború kezdete óta hasonló módon történik a készpénz és arany mozgatása. A bank jelezte, hogy lépéseket tesz a lefoglalt értékek visszaszerzésére. Az ügyben az ukrán hatóságok is megszólaltak, és hivatalos úton kérték az eset kivizsgálását.

Parlamenti választás és piaci reakciók

