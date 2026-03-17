Figyelmeztet az elnök: küszöbön az áremelés a lakásbiztosításoknál

Bár a reálértéken számolt szektorszintű díjbevételek nőttek tavaly, összességében még mindig elmarad a korábbi szintektől. A növekedés motorja a korábbiaktól eltérő módon az életbiztosítás volt 2025-ben, ahol elsősorban az egyszeri és az eseti díjak nőttek, teljes díjalapon 25%-ot meghaladó emelkedést regisztrált a MABISZ. Korrigált díjalapon 12% fölötti növekedést produkált a szegmens, miközben a nem-élet szegmens is szépen fejlődött.
A díjbevételek növekedése mellett ugyan javult a szektor nyereségessége is, de várhatóan nem éri el a 2021-es szintet. Növekedésében fontos szerepet játszott az adójóváírás lehetősége: Holló elmondása szerint az adókiigazítás tavaly nagyobb szerepet játszott a profitnövekedésében, mint maga profit. Mindeközben az adójóváírás miatt a biztosítók több mint 230 milliárd forinttal növelték állampapír-portfóliójukat.
Mindezt javítandó, a MABISZ tavaly év végén bemutatta stratégiáját, amely öt fő területre koncentrál:
- a védelmi rés (protection gap) kialakulásának megakadályozása,
- a kockázati életbiztosítások relevanciájának növelése,
- a magánegészségbiztosítások szerepének erősítése,
- a szektort terhelő különadó kivezetése, valamint
- a szabályozói környezet javítása a digitalizáció és innováció támogatásának érdekében.
"A biztosítási piacot Magyarországon erős verseny jellemzi, és néhány szegmensben más szektorok képviselőivel, bankokkal, befektetési társaságokkal is versenyzünk" – fogalmazott Holló. A szektor kettősséget mutat: míg a nem-élet szektor egyes szegmenseiben magas penetráció jellemző, addig az életbiztosításokat tekintve nemzetközi összehasonlításban alacsony a penetráció és az ügyfelek érdeklődése.
A biztosítók hazai piaci részesedését tekintve a nem-élet szegmensben cégcsoport szinten VIG a piacvezető 19,9%-kal, utána 19,1%-kal következik a Generali, itt az első helyeknél nem változott a sorrend. Az élet-szegmensben 17,2%-kal szintén a VIG a piacvezető, de itt az egyszeri díjas termékek miatt nagyobb átrendeződés volt látható. Korrigált alapon az életbiztosítás szegmensben 19,6%-os a VIG piaci része. Összességében a teljes díjak tekintetében az élet, plusz nem-élet szegmensekben 18,9%-kal a VIG az első, ezt 16,3%-kal követte a Generali és 14,2%-kal az Allianz volt a harmadik.
A gépjárműbiztosítási piacon vegyes kép alakult ki: míg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások szerződésszámai és díjbevételei a gépjárműállomány növekedésével párhuzamosan nőttek, addig a casco biztosítások díjbevétele nőtt, de a szerződések darabszáma csökkent.
A magánegészség-biztosítások területén 20%-os növekedés volt tapasztalható, azonban ebben a szegmensben még bőven van tér a növekedésre, a biztosítások jelenleg a magánegészségügyi költések alig több mint 5%-át fedezik.
A lakásbiztosítás, amelyet Holló a magyar biztosítási piac "koronagyémántjának" nevezett, magas, körülbelül 80%-os penetrációt mutat. Itt azonban stagnáltak a darabszámok, miközben és jelentős ár-érték arány növekedés volt tapasztalható. A szakember figyelmeztetett, hogy ez a javulás nem tartható a végtelenségig,
a magasabb díjak előbb-utóbb meg fognak jelenni.
Ezt azzal a példával illusztrálta, hogy sok gyártó a csomagolt élelmiszerek méretével trükközik a magas infláció miatt, ami a biztosítási szektorban épp ellentétes előjellel történt, hiszen itt jelentős termékméret-növekedés történt.
A díjemelkedések szükségessége és az adók mellett Holló szerint a MABISZ elsődleges felelőssége, hogy olyan szabályozási környezet kialakításán dolgozzon, amely támogatja a biztosítókat abban, hogy előre tudjanak lépni a digitalizáció és az innováció területén. Bár az Európai Unió célja a versenyképesség növelése, a szabályozás gyakran bonyolult és kevésbé piacbarát, ezért a szövetség kifejezett törekvése egy egyszerűbb, a piaci működést jobban segítő megközelítés előmozdítása.
Ennek részeként hangsúlyt kíván helyezni a szabályok lokális, magyarországi sajátosságokhoz igazodó implementációjára is, de ehhez a következő időszakban komoly, „favágó” munka indul:
át kell tekinteni a mindennapi működést nehezítő részletszabályokat,
hogy megalapozott egyszerűsítési javaslatok szülessenek, és azokat a gyakorlatban is érvényesíteni lehessen.
Holló kiemelte, hogy a szövetség aktív együttműködésben van a szabályozókkal a meglévő szabályozások áttekintése érdekében, hogy azok támogassák az innovációt és javítsák az ügyfélélményt. Holló szerint "kellő és nagyfokú nyitottság van ezekre a szabályozók részéről", és ezt a munkát el kell végezni ahhoz, hogy
valódi, organikus növekedést lehessen elérni a legtöbb szegmensben.
"Nagyon fontos, hogy az új technológiák, a digitalizáció, az AI implementáció lehetőségeit ki tudjuk használni" – hangsúlyozta a MABISZ elnöke. Mindez segíthet a hatékonyság növelésében és az ügyfélkapcsolatok modernizálásában.
