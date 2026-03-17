Kerekeken guruló okostelefonok – Így válhatnak fegyverré a modern autók

Egyértelműen a kiberbiztonság a legnagyobb aggály
Alapvető változás állt be abban, ahogyan az autógyártók a digitális kockázatokat, a működési folytonosságot és a járműgyártás jövőjét szemlélik az ABB Robotics autóipari döntéshozók körében végzett felmérése szerint. A válaszadók 95%-a jelentősnek, 53%-a pedig rendkívül jelentősnek tartja a kiberbiztonságot, amit egyöntetűen az iparág következő öt évének legfontosabb prioritásaként jelöltek meg.
Ez alapvetően eltér az előző években végzett felmérések eredményeitől, amelyek szerint a kiberbiztonság csak egy volt az aggályok közül.
Az eredmények a gyártás során használt, úgynevezett összekapcsolt, digitális hálózatba kötött technológiák gyors térnyerését tükrözik. Ahogy a gyárakra egyre inkább jellemző a konnektivitás, egyre jobban szoftvervezéreltek és adatintenzívek, a kiberbiztonság a gyártás egyik alapvető szempontjává vált. A felmérésben részt vevők több mint 90%-a mesterséges intelligencia és a big data menedzsment fokozott használatára számít, és hasonló arányban tervezik a digitális ikrek és a szimulációk szélesebb körű alkalmazását is.
A fejlett robotika, a vizuális rendszerek, az analitika, a digitális ikrek és a mesterséges intelligencia jelentős előnyöket biztosítanak a termelékenység, a minőség és a rugalmasság terén, de teljes értékük kiaknázásához biztonságos, kontrollált kapcsolatokra van szükség.
Digitális fegyverré válhatnak az autók
A kiberbiztonsági incidensek nem csak az informatikai rendszereket érintik, hanem leállíthatják a termelést, megzavarhatják az ellátási láncokat és hatással lehetnek a késztermékekre is - még olyan környezetben is, ahol a berendezések nincsenek közvetlenül az internethez csatlakoztatva.
Az összekapcsolt autók egyfajta digitális fegyverként is alkalmazhatóak,
a meglévő adatvédelmi törvény pedig nem képes megfelelően lefedni a számítógép vezérelt járművek főbb sebezhetőségeit - figyelmeztettek a kutatás megjelenése előtt nem sokkal az Európai Unió szakértői, intézkedéseket sürgetve a kockázatok kezelésére.
A modern autók legalább annyira számítógépek is, mint járművek, és folyamatosan kapcsolódnak a globális adathálózathoz, amivel a kémkedésre vagy szabotázsra törekvő rosszindulatú szereplőknek is lehetőséget adnak - hívta fel a figyelmet az összekapcsolt és automatizált járművek távoli fenyegetésekkel szembeni sebezhetőségére az EU kiberbiztonsági ügynöksége (ENISA) és az Európai Bizottság szakértőit, illetve más szakembereket tömörítő NIS Együttműködési Csoport februári jelentése az Euractiv beszámolója szerint.
A testület szerint
a vezérlőrendszereket vagy az adatfeldolgozó és döntéshozó szoftvereket célzó kibertámadások pusztító következményekkel járhatnak,
lehet itt gondolni az akadályok észlelésére használt mesterséges intelligencia rendszerekre, radarokra vagy kamerákra.
Emberéletek lehetnek veszélyben
Az új modellek európai forgalomba hozatala előtti, törvényben előírt kötelező ellenőrzések bizonyos mértékben csökkentik a kibertámadások kockázatát, és az alapvető funkciók rosszindulatú kihasználásának kockázatát korlátozza a hírnévkárosodás lehetősége is, amelyet a vállalatok akkor szenvednének el, ha spórolnának a kiberbiztonságon.
Azonban ellenséges harmadik országok arra kényszeríthetik az autógyártókat és beszállítóikat, hogy rosszindulatú hardvereket vagy szoftvereket telepítsenek, amelyek fizikailag irányíthatják a járműveket vagy érzékeny adatokat gyűjthetnek Európában – hangsúlyozták.
Bár egy ilyen forgatókönyv megvalósulása nem túl valószínű,
de ha mégis megtörténne a támadás, annak pusztító következményei lehetnének az EU-ra nézve, és a jelentős anyagi káron túl uniós polgárok életét is követelhetné a jelentés szerint.
A csatlakoztatott autók számos személyes és érzékeny adatot is feldolgoznak, ami potenciális célpontokká vagy vektorokká teszi őket a kémkedés számára, a hekkerek pedig lényegében fegyverként használhatják fel az érzékeny adatokat. A hálózatba kapcsolt járművek rendszeresen gyűjtenek rendkívül részletes adatokat felhasználóikról és környezetükről, beleértve a katonai vagy kormányzati létesítmények közelében gyűjtött érzékeny információkat is.
Mit kéne tenni?
Bár a személyes adatok biztonságát szigorúan szabályozza az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR), ez azonban nem terjed ki az összekapcsolt járművek által gyűjtött hálózati elemzésekre, forgalmi adatokra vagy összesített műszaki mutatókra.
Az ellátási láncok kockázatai mérsékelhetőek a külföldi beszállítók diverzifikálásával és korlátozásával, valamint a hálózatba kapcsolt autók által gyűjtött adatok védelmére vonatkozó iránymutatások kidolgozásával, ezért a szakértők azt javasolják, hogy az Európai Bizottság és az uniós országok tegyenek intézkedéseket ennek érdekében.
A jelentés mindemellett
az e-töltőállomások üzemeltetőit is felszólítja, hogy teljes mértékben hajtsák végre az EU kiberbiztonsági szabályait,
miután egy az Egyesült Királyságban, Svájcban, Horvátországban és Magyarországon végzett tanulmány kimutatta, hogy a tesztelt rendszereknek csak 12%-át védte a kommunikációt biztonságossá tevő titkosítási protokoll.
Kerekeken guruló okostelefonok
A modern autók fejlett digitális rendszereiben rejlő kiberbiztonsági kockázataira korábban a részben az Óbudai Egyetem kutatói által jegyzett tanulmány is rámutatott, és a téma fontosságát jelzi, hogy idén már nem először került napirendre az EU-ban.
A modern autók „kerekeken guruló okostelefonok”, amelyek tökéletesen alkalmasak kibertámadásokra, illetve kémkedésre, és adatokat gyűjtenek Európa útjain
– mondta Paulina Uznańska, a varsói Keleti Tanulmányok Központjának (OSW) kutatója egy januári európai parlamenti meghallgatáson, figyelmeztetve, hogy uniós fellépésre van szükség, különösen a kínai technológiák esetében.
Bár szakértői vélemények szerint lényegében bármilyen gyártmányú modellek feltörhetőek,
a kínai elektromos járművekhez fűződő kiemelt kockázatokra már korábban több jelentés felhívta a figyelmet.
A tiszta technológiák kiberbiztonságának tágabb kérdése kiemelt helyen szerepel az Európai Bizottság agendájában is. Az EU kiberrezilienciáról szóló jogszabálya 2024 végén lépett hatályba, a Bizottság pedig januárban javaslatot tett a kiberbiztonsági törvény (CSA2) felülvizsgálatára is, amely lehetővé tenné a blokk számára, hogy kijelölje azokat a magas kockázatú országokat és beszállítókat, amelyek kiberbiztonsági fenyegetést jelentenek bizonyos kritikus ágazatokra.
Címlapkép forrása: Getty Images
