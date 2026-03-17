Váratlan fordulat a német gazdaságban - Ilyet Donald Trump bejelentése óta nem láttunk

A ZEW gazdaságkutató intézet gazdasági hangulatindexe márciusban -0,5 pontra zuhant a februári 58,3 pontról. Ez jóval alulmúlta a Bloomberg felmérésében szereplő legpesszimistább előrejelzést is, hiszen az elemzők 39,2 pontos értékre számítottak.

Az index tavaly április, Donald Trump vámpolitikájának bejelentése óta nem állt ilyen alacsonyan.

Achim Wambach, a ZEW elnöke a közel-keleti eszkaláció miatt megemelkedett energiaárakat és az erősödő inflációs nyomást emelte ki. Ezek ugyanis a kialakulóban lévő gazdasági fellendülés lassulásával fenyegetnek. Az iráni konfliktus, valamint az olaj- és gázárak megugrása nyomán a Deutsche Bank a múlt héten 1,5 százalékról 1 százalékra csökkentette a 2026-os német növekedési előrejelzését. Tette ezt annak ellenére, hogy az ország több százmilliárd eurós infrastrukturális és védelmi beruházásokból profitál.

A kedvezőtlen adatokra a piac is reagált:

a tízéves német államkötvények hozama három bázisponttal, 2,9 százalékra csökkent.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images