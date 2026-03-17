Visszatért a tél, újra esik a hó Magyarországon

Téli fordulat érkezett az északi hegyekbe, a Kékestetőt rövid idő alatt vékony hóréteg borította, írja az Időkép.

A hidegcsepp hatására néhány fokkal visszaesett a hőmérséklet, és változékonyabbá vált az időjárás az ország északi részén. A magasban érkező hideg levegő miatt a csapadék halmazállapota a hegyvidéki területeken gyorsan megváltozott, így több helyen téli jelenségek jelentek meg.

A Kékestetőt rövid idő alatt hózápor érte el, amelyet jégdara követett, így pillanatok alatt vékony fehér réteg alakult ki a hegycsúcson.

A látvány olyan volt, mintha finom porral hintették volna be a tájat.

A Mátrában és környékén több településről is hasonló jelenségeket jelentettek. Markazon, Szücsiben, Nagyrédén és a Kékesen is hódarát és jégdarát figyeltek meg, ami jól mutatja, hogy a tavaszi időjárás rövid idő alatt is képes téli arcát mutatni.

