A vita nem az, hogy „jó-e az AI”, hanem hogy ki neveli a gyereket valójában

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

Nagy-Józsa Dorka, a Y2Y ügyvezetője azonnal magasra teszi a lécet: szerinte az AI-val felnövő generáció szükségszerűen jobb lesz. Nem azért, mert okosabbnak születik, hanem mert a tudáshoz való hozzáférése összehasonlíthatatlanul tágabb. Felidézi a saját iskolai élményét: akkor a tanulás „függőlegesen” ment, évszámok és különálló tények sorakoztak egymás után, horizontális kapcsolatok nélkül. Az AI-val viszont egy korszak eseményei, találmányai, összefüggései gyorsan egymás mellé tehetők, és a tanulás nem puszta bemagolás, hanem összekapcsolás lehet. Dorka logikája egyszerű: ha több a tudás, több az összefüggés, akkor jobb esély van jobb döntésekre is.

Rab Árpád, trendkutató, NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatársa, NMHH elnöki tanácsadó viszont már a nyitányra rácsíp: szerinte a könnyebb tudáshoz jutás önmagában nem bizonyíték arra, hogy a gyerekek „jobbak” lesznek. A nevelésnél nem csak az számít, mit tudnak, hanem hogyan tanulnak, mi mozgatja őket, és milyen mintákat vesznek át. Három elvárást nevez meg, amikor gyerekek jövőjéről beszélünk: legyenek képesek boldogulni a jövő kihívásaiban, találjanak kapaszkodókat a világ megértéséhez, és tudjanak közösségekben működni. Szerinte a veszély ott kezdődik, hogy az AI-t nem csak tudásforrásként használjuk, hanem gondolkodás-helyettesítőként. Ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy „nem baj, majd megkérdezem”, akkor a belső erőfeszítés, a saját gondolatmenet, a próbálkozás és a tévedés értéke csökken.

A példaképek kérdését Árpád külön is hangsúlyozza. A gyerekek nem csupán információkat vesznek át, hanem viselkedési mintákat, hozzáállást, emberi reakciókat. Egy tanár, egy szülő, egy idősebb testvér vagy egy közösség hatása nem csak a szavakban van, hanem abban is, ahogy valaki figyel, ahogy hibázik, ahogy együttérez. Árpád szerint ha a tanulás túl nagy része gépre kerül, a gyerekektől elveszünk valamit abból, amitől emberi léptékű marad a fejlődésük: a kapcsolatot másokhoz és a természethez. Ide köti a klímaváltozás és erőforrás-szűkösség témáját is: a jövőben nem elég „hatékonyan” gondolkodni, érzelmi kötődés is kell ahhoz, hogy valaki meg akarjon menteni egy virágot, egy élőhelyet, egy közösséget.

Dorka erre nem tagadással válaszol, hanem keretezéssel: szerinte az a rémkép, amit Árpád lefest, akkor valósul meg, ha egy szülő tényleg „ráhagyja” a gyereket az AI-ra. Ő viszont nem erről beszél, hanem arról, hogy az AI magántanárként kinyitja a világot olyanoknak is, akik eddig hátrányból indultak. Saját, személyesebb példát hoz: otthon látja, hogy a gyerekei úgy tanulnak, hogy különféle eszközöket használnak, és ettől jobban boldogulnak. Aztán hirtelen kimozdítja a vitát a konferenciatermi buborékból:

nem az a lényeg, hogy egy jó módú család plusz egy eszközt vesz, hanem hogy egy hátrányos helyzetű, akár lemaradt fiatal is kaphat egy személyre szabott segítséget.

Dorka egy gyulai történettel érvel: egy nehéz sorsú, 17 éves fiú a hangalapú AI-t „magántanárként” használva tudott visszakapcsolódni a tanuláshoz. Szerinte ezek ma még különleges sztorik, de tömeges jelenséggé válhatnak.

A vita itt fordul át a „milyen készségek kellenek” kérdésébe. Dorka azt állítja, a kulcskészségek nem változnak: kíváncsiság, komplex látásmód, tanulási vágy. Az AI szerinte nem elvesz, hanem felerősít: aki akar tanulni, annak gyorsabban ad visszajelzést, több magyarázatot, több példát, és nem kell hozzá magántanárra pénz. Azt is hozzáteszi, hogy a mai gyerekek már eleve több csatornán működnek, több feladatot tartanak fejben, és ez nem feltétlen „szétesés”, hanem újfajta rutin. A párhuzamos működés szerinte tanulható, és ha megvan a gyakorlat, akkor lehet egyszerre több dologgal is érdemben haladni.

Árpád erre két irányból támad. Egyrészt vitatja, hogy amit multitaskingnak nevezünk, az valódi hatékony párhuzamosság lenne, és felhozza a koncentrációzavar, alvászavar, depresszió terjedését mint intő jelet: ha a figyelem állandóan ugrál, annak ára van, különösen gyerekkorban. Másrészt azt mondja: a szép egyedi sikertörténetek ellenére a lényegi kockázat rendszer-szintű. Ha megtanítjuk a gyerekeknek a „tökéletes kérdést” és a „tökéletes választ”, akkor a tanulási görbéjük laposodhat: rövid távon gyorsabb, hosszú távon önállótlanabb lesz a tudásuk. Nem az a gond, hogy könnyebb információt találni, hanem hogy a küzdelem, a keresés, a saját belátás és a tévedésekből tanulás kikerül a folyamatból.

Dorka ebben a pontban a fő különbséget a social médiára tolja át. Szerinte az „agyrohadás” nem az AI-ból jön, hanem abból a figyelemromboló környezetből, ami már AI előtt is ott volt: rövid videók, folyamatos inger, olcsó dopamin. Az AI-t viszont ő „produktív” eszköznek látja: aki alkot vele, fejleszt, tanul, az nem passzív fogyasztó, hanem aktív cselekvő. Árpád viszont nem engedi el: szerinte a „digitális bennszülött” mítosza is arról szólt, hogy összekeverjük a használatot a jó használattal. Attól, hogy valaki könnyen nyúl egy eszközhöz, még nem biztos, hogy tudatosan, értelmesen használja. És egy gyereknek az a mondat, hogy „bármit tanulhatsz, kérdezz bármit”, akár bénító csapda is lehet: irány nélkül túl nagy a tér, és a motivációt nem adja meg semmilyen rendszer.

A végén mintha közelednének, még ha ezt nem is mondják ki. Dorka kimondja, hogy keretrendszer kell, szülői figyelem kell, és nem lehet mindent a gépre bízni. Árpád pedig nem azt állítja, hogy a technológiát tiltsuk be, hanem azt, hogy a nevelés lényege az emberi kapcsolódás, a közösségi tapasztalat, és az a képesség, hogy valaki csendben is elvan, unatkozás közben is megmarad önmagának, nem menekül sem social médiába, sem AI-ba. Dorka pedig azt mondja: ha ez a keret megvan, az AI generációs szinten olyan kaput nyithat ki, ami korábban nem létezett.

A vita igazi kérdése így nem az, hogy „jó-e az AI”, hanem hogy ki neveli a gyereket valójában.

A vita igazi kérdése így nem az, hogy „jó-e az AI", hanem hogy ki neveli a gyereket valójában. Ha a gép a gondolkodás helyére lép, az csapda. Ha viszont a gép egy eszköz, amit egy emberi, közösségi, értékalapú nevelés vesz körül, akkor lehet belőle ugródeszka. A közönségkérdés, amivel a leirat megszakad, pontosan ide fut ki: hogyan kerülhető el, hogy ugyanaz történjen az AI-jal, mint a korábbi digitális hullámokkal, ahol a lelkes ígéretek mögött sokszor felkészületlenség és figyelemvesztés maradt.

Címlapkép forrása: Portfolio