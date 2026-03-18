AI-stratégiák a döntéshozók szemével: mi kell a következő ugráshoz a magyar cégeknek?

A mesterséges intelligencia vállalati bevezetése jelenleg az egyik legfontosabb digitális transzformációs lépés a hazai gazdaságban. A magyar nagyvállalatok körében a technológia használati aránya 2024-ben már elérte a negyvenegy százalékot, és a várakozások szerint ez az érték 2025-re akár meg is duplázódhat. Ezzel szemben a kis- és középvállalkozások körében jóval alacsonyabb az elterjedtség: tavaly mindössze hét-nyolc százalékuk használt valamilyen mesterségesintelligencia-megoldást – hangsúlyozta Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese és a Magyar Fintech Szövetség elnöke, aki szerint a szakadék egyik fő oka, hogy a kisebb cégeknél hiányoznak az adatvezérelt vállalatirányítási módszerek és a megfelelő technológiai alapok, ezek nélkül pedig a nagy nyelvi modellek és prediktív algoritmusok nem tudnak hatékonyan működni.
A bankoknál a biztonság és a compliance diktálja a tempót
Nagyvállalati környezetben a fejlesztések sebességét és sikerességét leginkább az adatbiztonsági és megfelelőségi előírások határozzák meg. Dósa Márton, az OTP Bank innovációs területének vezetője rámutatott, hogy a pénzintézetnél az ügyféladatok védelme miatt semmilyen kompromisszumot nem engedhetnek meg, ami időnként lassítja az új funkciók élesítését. A bank jelenleg egyszerre alkalmaz központosított és decentralizált fejlesztési modelleket, a jövőben pedig az úgynevezett vállalati szintű ágenstechnológiák skálázása kerül majd a fókuszba.
Biztonságos kísérletezés és belső adoptáció
A Magyar Telekomnál szintén a biztonságos kísérletezési környezet megteremtése az elsődleges. Kerekes József, a telekommunikációs vállalat technológiai igazgatója kiemelte, hogy céljuk a nyolcvan százalékos belső felhasználói arány megközelítése, és már az idei évre is két olyan konkrét célkitűzést fogalmaztak meg, amelyek érdemben hatnak a cég működésére.
MOL: amikor a hiperperszonalizáció még korai – fókuszban a prediktív analitika
Az úttörő projektek ugyanakkor nem mindig hozzák el azonnal a várt eredményt, részben a technológia éretlensége miatt. Mag István, a MOL-csoport Digital Factory vezetője felidézte, hogy a mintegy ötmillió felhasználóval rendelkező MOL Move applikációnál 2024 elején kísérletet tettek a hiperperszonalizációra. A nagy nyelvi modelleket arra szerették volna használni, hogy a vásárlói szokásokhoz igazítsák az ajánlatok pontos megfogalmazását, ám a mesterséges intelligencia ekkor még nem bizonyult elég megbízhatónak; a kollégáknak manuálisan kellett javítaniuk a generált szövegeket. A vállalat azóta inkább a prediktív analitikára és a kereslet-előrejelzésre összpontosít. Mint mondta, egy új előrejelző motor fejlesztése önmagában csupán néhány százezer dollárba kerül, az ehhez szükséges adatinfrastruktúra kiépítése azonban a megelőző években ennek több mint a tízszeresét emésztette fel.
Finanszírozási rés akadályozza a digitális transzformációt a kkv-knál
A finanszírozási oldal komoly akadályt jelent a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese és a Magyar Fintech Szövetség elnöke rámutatott, hogy a 300 és 800 millió forint közötti éves nettó árbevétellel rendelkező cégek a hagyományos banki hitelezés szempontjából afféle senkiföldjén helyezkednek el. Ezek a vállalatok a standard, dobozos termékekhez már túl komplexek, az egyedi kockázatkezeléshez viszont túl kicsik, ráadásul a pénzintézetek gyakran ódzkodnak a teljesen új üzleti modellek finanszírozásától. A probléma áthidalására az MKIK Tőkealap-kezelő a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy 50 milliárd forintos keretet nyitott meg, amelyből kvázitőkejellegű mezzanine-finanszírozást tudnak biztosítani a transzformatív beruházásokhoz.
Big Tech-eszközök és készségfejlesztés: a hozzáférés bővül, a tanulás kulcskérdés
A technológiai óriások eközben folyamatosan bővítik a mindenki számára elérhető szolgáltatásaik körét. Bíró Pál, a Google Magyarország országigazgatója hangsúlyozta, hogy a legfejlettebb modellek a kezdetektől fogva a vállalat DNS-ének részét képezik. A kkv-szektor számára olyan multimodális eszközök állnak rendelkezésre, mint a Gemini for Workspace, de az adatalapú döntéshozatalt segítő BigQuery és a Performance Max hirdetési rendszer is mesterséges intelligenciára épül. A technológia elsajátítását a Google olyan oktatási programokkal támogatja, mint az AI Essentials, ugyanis a képzés, tanulás Bíró Pál szerint elengedhetetlen. Jól illusztrálja ezt az, hogy globálisan a cég üzleti csapatainak munkatársai a pénteki napokat dedikáltan tanulással töltik.
Milyen hatása lesz a munkavállalókra az AI rohamos térnyerése?
Az AI rohamos terjedése érthető módon aggodalmat kelt a munkavállalókban a munkahelyek elvesztése miatt. Dósa Márton szerint ezt a félelmet az általános oktatási programok és képzések önmagukban nem oldják fel, sokkal hatékonyabb a kisebb csapatokban zajló, lépésről lépésre haladó bevezetés. Amikor a dolgozók a gyakorlatban tapasztalják meg, hogy a szoftverek az ismétlődő feladatok átvételével az értékteremtő munkát támogatják, a hozzáállásuk is pozitív irányba változik.
Mag István szerint a nagyvállalatoknál jelenleg elsősorban a termelékenységi hatásokat vizsgálják, és egyáltalán nem a kollégák számának csökkentése a fókusz, sokkal inkább az, miként lehet az adatokat a kiterjedt kúthálózatok folyamatosan növekvő üzemeltetési költségeinek lassítására felhasználni.
Ács Zoltán a munkaerőpiac jövőjével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Z generáció megjelenésével és az ágenstechnológiák felerősödésével egyre gyakoribbá válnak a földrajzi határokon átívelő, egyszemélyes vállalkozásokból összeálló ideiglenes projektcsapatok, amelyek alapjaiban alakíthatják át a foglalkoztatás kereteit.
Globális verseny és európai szabályozás: az "élhető egyensúly" kényszere
A szektor jövőjét globális szinten az amerikai és kínai fejlesztések sebessége, valamint az európai szabályozási törekvések kettőssége határozza meg. Az elmúlt időszakban az Európai Unió több mint száz digitális szabályozást vezetett be, amelyek sok esetben ellentmondásosak és lassíthatják az innovációt. A piaci szereplők szerint a szabályozás és az innováció között élhető egyensúlyt kell kialakítani, mert a kiélezett globális versenyben a kivárás könnyen behozhatatlan lemaradáshoz vezethet. A hazai vállalatok számára a helyi stratégiai partnerek megtalálása, a belső jogi és kiberbiztonsági csapatokkal való szoros együttműködés, valamint a folyamatos tanulás jelenti a legbiztosabb utat az átalakuló gazdasági környezetben.
Hatalmas katonai sikert jelentett be Izrael: megölték Eszmail Hatibot az éjjel
A hadsereg gyakorlatilag szabad kezet kapott.
Lépést tartani az intelligencia-robbanással – Nyerő stratégiák a mind ádázabb AI-versenyhez az AI in Business nagyágyúitól
Az emberi kontroll továbbra sem megkerülhető tényező.
Ünnepelnek az oroszok: szembefordult a NATO-val a legnagyobb ellenségük – Teljes átalakulásról beszél Moszkva
Látható törésvonalak alakulatak ki a NATO-ban - Oroszország ünnepel.
Rakétákkal támadta Irán a NATO területét: komoly válaszlépésre szánta el magát a katonai szövetség
Csúcsfegyvert telepítenek a háború peremére.
Bejelentette a Magyar Közút: vége a télnek, eltűnhetnek a veszélyes kátyúk
Más kihívásokra készülnek.
Európa vezető hatalma meghajol Trump követelése előtt, de hátrább az agarakkal: van egy komoly feltételük
Eddig nem igazán akart bevonódni a háborúba Európa.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
A magyar boltok polcain is látni fogjuk, ha tovább tart az iráni háború
Komoly drágulás jöhet.