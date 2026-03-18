AI-stratégiák a döntéshozók szemével: mi kell a következő ugráshoz a magyar cégeknek?

A mesterséges intelligencia bevezetése ma az egyik legnagyobb horderejű digitális transzformációs lépés a hazai vállalatoknál, de miközben a nagyvállalatok gyorsan skáláznak, a kkv-k többsége még az adat alapok és a finanszírozás hiányával küzd. A Portfolio AI in Business 2026 konferenciájának Topmenedzserek kerekasztala panelbeszélgetésén – Bán Zoltán, a Net Média Zrt. vezérigazgatója moderálásával – a résztvevők többek között arról beszéltek, hogyan szabja meg a tempót a bankoknál a compliance és az adatbiztonság, miért kulcs a "biztonságos kísérletezés", milyen forrásokkal lehet áthidalni a kkv-k finanszírozási rését, és hogy vajon megtérül-e az AI implementáció. Valamint szó esett arról is, hogy kell-e aggódniuk a munkavállalóknak az AI térnyerése miatt.

A mesterséges intelligencia vállalati bevezetése jelenleg az egyik legfontosabb digitális transzformációs lépés a hazai gazdaságban. A magyar nagyvállalatok körében a technológia használati aránya 2024-ben már elérte a negyvenegy százalékot, és a várakozások szerint ez az érték 2025-re akár meg is duplázódhat. Ezzel szemben a kis- és középvállalkozások körében jóval alacsonyabb az elterjedtség: tavaly mindössze hét-nyolc százalékuk használt valamilyen mesterségesintelligencia-megoldást – hangsúlyozta Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese és a Magyar Fintech Szövetség elnöke, aki szerint a szakadék egyik fő oka, hogy a kisebb cégeknél hiányoznak az adatvezérelt vállalatirányítási módszerek és a megfelelő technológiai alapok, ezek nélkül pedig a nagy nyelvi modellek és prediktív algoritmusok nem tudnak hatékonyan működni.

Balról jobbra a képen: Mag István, Kerekes József, Dósa Márton, Bíró Pál és Ács Zoltán.

A bankoknál a biztonság és a compliance diktálja a tempót

Nagyvállalati környezetben a fejlesztések sebességét és sikerességét leginkább az adatbiztonsági és megfelelőségi előírások határozzák meg. Dósa Márton, az OTP Bank innovációs területének vezetője rámutatott, hogy a pénzintézetnél az ügyféladatok védelme miatt semmilyen kompromisszumot nem engedhetnek meg, ami időnként lassítja az új funkciók élesítését. A bank jelenleg egyszerre alkalmaz központosított és decentralizált fejlesztési modelleket, a jövőben pedig az úgynevezett vállalati szintű ágenstechnológiák skálázása kerül majd a fókuszba.

Kerekes József, a Magyar Telekom technológiai igazgatója.

Biztonságos kísérletezés és belső adoptáció

A Magyar Telekomnál szintén a biztonságos kísérletezési környezet megteremtése az elsődleges. Kerekes József, a telekommunikációs vállalat technológiai igazgatója kiemelte, hogy céljuk a nyolcvan százalékos belső felhasználói arány megközelítése, és már az idei évre is két olyan konkrét célkitűzést fogalmaztak meg, amelyek érdemben hatnak a cég működésére.

Mag István, a MOL-csoport Digital Factory vezetője

MOL: amikor a hiperperszonalizáció még korai – fókuszban a prediktív analitika

Az úttörő projektek ugyanakkor nem mindig hozzák el azonnal a várt eredményt, részben a technológia éretlensége miatt. Mag István, a MOL-csoport Digital Factory vezetője felidézte, hogy a mintegy ötmillió felhasználóval rendelkező MOL Move applikációnál 2024 elején kísérletet tettek a hiperperszonalizációra. A nagy nyelvi modelleket arra szerették volna használni, hogy a vásárlói szokásokhoz igazítsák az ajánlatok pontos megfogalmazását, ám a mesterséges intelligencia ekkor még nem bizonyult elég megbízhatónak; a kollégáknak manuálisan kellett javítaniuk a generált szövegeket. A vállalat azóta inkább a prediktív analitikára és a kereslet-előrejelzésre összpontosít. Mint mondta, egy új előrejelző motor fejlesztése önmagában csupán néhány százezer dollárba kerül, az ehhez szükséges adatinfrastruktúra kiépítése azonban a megelőző években ennek több mint a tízszeresét emésztette fel.

Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese és a Magyar Fintech Szövetség elnöke .

Finanszírozási rés akadályozza a digitális transzformációt a kkv-knál

A finanszírozási oldal komoly akadályt jelent a hazai kis- és középvállalkozások számára. Ács Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgató-helyettese és a Magyar Fintech Szövetség elnöke rámutatott, hogy a 300 és 800 millió forint közötti éves nettó árbevétellel rendelkező cégek a hagyományos banki hitelezés szempontjából afféle senkiföldjén helyezkednek el. Ezek a vállalatok a standard, dobozos termékekhez már túl komplexek, az egyedi kockázatkezeléshez viszont túl kicsik, ráadásul a pénzintézetek gyakran ódzkodnak a teljesen új üzleti modellek finanszírozásától. A probléma áthidalására az MKIK Tőkealap-kezelő a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy 50 milliárd forintos keretet nyitott meg, amelyből kvázitőkejellegű mezzanine-finanszírozást tudnak biztosítani a transzformatív beruházásokhoz.

Bíró Pál, a Google Magyarország országigazgatója

Big Tech-eszközök és készségfejlesztés: a hozzáférés bővül, a tanulás kulcskérdés

A technológiai óriások eközben folyamatosan bővítik a mindenki számára elérhető szolgáltatásaik körét. Bíró Pál, a Google Magyarország országigazgatója hangsúlyozta, hogy a legfejlettebb modellek a kezdetektől fogva a vállalat DNS-ének részét képezik. A kkv-szektor számára olyan multimodális eszközök állnak rendelkezésre, mint a Gemini for Workspace, de az adatalapú döntéshozatalt segítő BigQuery és a Performance Max hirdetési rendszer is mesterséges intelligenciára épül. A technológia elsajátítását a Google olyan oktatási programokkal támogatja, mint az AI Essentials, ugyanis a képzés, tanulás Bíró Pál szerint elengedhetetlen. Jól illusztrálja ezt az, hogy globálisan a cég üzleti csapatainak munkatársai a pénteki napokat dedikáltan tanulással töltik.

Milyen hatása lesz a munkavállalókra az AI rohamos térnyerése?

Az AI rohamos terjedése érthető módon aggodalmat kelt a munkavállalókban a munkahelyek elvesztése miatt. Dósa Márton szerint ezt a félelmet az általános oktatási programok és képzések önmagukban nem oldják fel, sokkal hatékonyabb a kisebb csapatokban zajló, lépésről lépésre haladó bevezetés. Amikor a dolgozók a gyakorlatban tapasztalják meg, hogy a szoftverek az ismétlődő feladatok átvételével az értékteremtő munkát támogatják, a hozzáállásuk is pozitív irányba változik.

Mag István szerint a nagyvállalatoknál jelenleg elsősorban a termelékenységi hatásokat vizsgálják, és egyáltalán nem a kollégák számának csökkentése a fókusz, sokkal inkább az, miként lehet az adatokat a kiterjedt kúthálózatok folyamatosan növekvő üzemeltetési költségeinek lassítására felhasználni.

Ács Zoltán a munkaerőpiac jövőjével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Z generáció megjelenésével és az ágenstechnológiák felerősödésével egyre gyakoribbá válnak a földrajzi határokon átívelő, egyszemélyes vállalkozásokból összeálló ideiglenes projektcsapatok, amelyek alapjaiban alakíthatják át a foglalkoztatás kereteit.

Globális verseny és európai szabályozás: az "élhető egyensúly" kényszere

A szektor jövőjét globális szinten az amerikai és kínai fejlesztések sebessége, valamint az európai szabályozási törekvések kettőssége határozza meg. Az elmúlt időszakban az Európai Unió több mint száz digitális szabályozást vezetett be, amelyek sok esetben ellentmondásosak és lassíthatják az innovációt. A piaci szereplők szerint a szabályozás és az innováció között élhető egyensúlyt kell kialakítani, mert a kiélezett globális versenyben a kivárás könnyen behozhatatlan lemaradáshoz vezethet. A hazai vállalatok számára a helyi stratégiai partnerek megtalálása, a belső jogi és kiberbiztonsági csapatokkal való szoros együttműködés, valamint a folyamatos tanulás jelenti a legbiztosabb utat az átalakuló gazdasági környezetben.

Címlapkép forrása: Portfolio