Döntött a szomszéd ország: drágább lesz a benzin a külföldieknek
Döntött a szomszéd ország: drágább lesz a benzin a külföldieknek

A szlovák kormány szerdán jóváhagyott egy határozatot, amely lehetővé teszi a benzinkutak számára, hogy magasabb gázolajárat számítsanak fel a külföldi rendszámú autósoknak. Az intézkedés célja az úgynevezett "üzemanyag-turizmus" visszaszorítása, amelyet az iráni háború nyomán megugró globális energiaárak váltottak ki.

A Slovnaft finomító a hét elején jelezte, hogy a Lengyelországgal határos északi járásokban jelentősen megnőtt a forgalom. Ennek oka a szlovák oldalon tapasztalható alacsonyabb üzemanyagár. Robert Fico miniszterelnök kedden terjesztette elő a javaslatot. A kormányfő közölte: a sofőrök nemcsak az autójuk tankját töltik tele, hanem további kannákat és tartályokat is.

Emiatt egyes kutakon már teljesen elfogyott az üzemanyag.

A most elfogadott határozat értelmében a benzinkutak mennyiségi korlátozást is bevezethetnek a külföldi rendszámú járművek esetében. A teletankoláson felül legfeljebb tíz liter extra gázolajat adhatnak ki. Fontos részlet, hogy a jogszabály nem rögzíti a felszámítható ár felső határát.

Magyarország már a hónap elején bevezette az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árstopot. Lengyelországban pedig az Orlen, az ország legnagyobb olajipari vállalata csökkentette a finomítói árrését, hogy ezzel is mérsékelje a fogyasztókra nehezedő terheket.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

