Erre kevesen számítottak: hiába dübörög a diplomáciai csatározás Japán és Kína között, az egyik szektor tovább szárnyal
Friss számokat adtak a japán hatóságok a turizmusról, ami különösen érdekes képet ad a Kínával vívott diplomáciai csatározás közepette – számolt be a Nikkei Asia.

Japánban februárban is kitartott a turisztikai fellendülés, az országba érkező vendégek száma növekedett az egy évvel korábbiakhoz képest. Ez a fejlemény azért is okozott kisebb meglepetést, mivel a szigetország súlyos diplomáciai vitában van a közeli Kínával, amely az érkező turisták jelentős részét adja. A 2025 novembere óta tartó feszültség hatására a keleti nagyhatalom kifejezetten a Japán felé tartó turizmusra hozott megszorításokat, azt tanácsolta állampolgárainak, hogy ne utazzanak az országba.

A Japán Nemzeti Turisztikai Szervezet adatai szerint az országba érkező külföldiek száma februárban 3 millió, 466 ezer volt, ez 6,4 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbiakhoz képest. Ez a nagy ugrás kiegyenlíti azt a veszteséget, amit januárban mértek, akkor 4,9 százalékos visszaesést tapasztaltak. A legtöbben a szomszédos Dél-Koreából érkeztek, összesen 1 millió 86 ezer fő, ezt a tajvaniak követték 693 ezer fővel. Növekedett ezen felül az Egyesült Államokból, Szingapúrból, Kanadából és a Fülöp-szigetekről érkezők száma is emelkedett.

A várakozásoknak megfelelően jelentősen csökkent a Kínából érkezők száma: a 2025 februárihoz képest 45,7 százalékkal kevesebben érkeztek.

A visszaesés annak fényében különösen jelenős, hogy a kínai holdújévet követően rendszeresen megemelkedik a látogatók száma. Ez a szezonális lökés most kimaradt.

A következő hónapokban várhatóan sokkal többen fognak Japánba érkezni, mivel indul a rendkívül népszerű, világhíres cseresznyefa-virágzási szezon. Ugyanakkor Tokiónak szembe kell néznie azzal, hogy a közel-keleti háború a turizmusra is hatást gyakorolhat. A Perzsa-öböl partján van több olyan reptér is, amely fontos csomópont a keleti hatalom felé, ám a mostani rakéták és dróntámadások miatt ezek csak nagyon korlátozottan üzemelnek. A másik gondot a repülőjegyek árainak növekedése okozza.

Japán 2025-ben rekordot döntött, összesen 42,7 millió külföldi látogatót fogadott. Tokió a jövőben egyre inkább támaszkodna erre a szektorra, 2030-ra 60 millió turista fogadását tűzték ki célul.

Címlapkép forrása: Aytug Can Sencar/Anadolu via Getty Images

