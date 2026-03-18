Értetlenül áll az amerikai állam a döntés előtt: politikai káosz miatt nem tiltják be a rokoni házasságot

Bár a 733-as számú törvényjavaslat

betiltotta volna az unokatestvérek közötti házasságkötést Floridában, a kezdeményezés elbukott a szavazáson.

Ez az eredmény azért is különös, mert például Nyugat-Virginia már 1955-ben betiltotta ezt a gyakorlatot. Érdekesség, hogy az amerikaiak gyakran éppen ezt az államot figurázzák ki az ilyen frigyek miatt.

Az Egyesült Államokban összesen mintegy 250 ezer ilyen házasságot tartanak nyilván. A szokás történelmi távlatban egyáltalán nem példátlan. Albert Einstein, valamint Franklin D. Roosevelt amerikai elnök is az unokatestvérét vette feleségül. Ugyanakkor ez a gyakorlat egyes közel-keleti és észak-afrikai országokban a mai napig bevett szokásnak számít.

A floridai törvényhozás az utóbbi időszakban komoly nehézségekkel küzdött. Sem a költségvetés elfogadása, sem az ingatlanadó-csökkentés nem jutott dűlőre. Emiatt

a kevésbé sürgősnek ítélt javaslatok érdemben már nem is kerülhettek napirendre, így az unokatestvéri házasságok tilalma sem.

A helyi lakosok többsége értetlenül fogadta, hogy a törvényi szigorítás továbbra is várat magára. A Cape Coral-i illetőségű Doug Schmidt szerint ezt a lépést már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni. Számára teljesen érthetetlen, hogy a törvényhozók miért késlekedtek idáig.

Címlapkép forrása: Peter Cade