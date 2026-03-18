Értetlenül áll az amerikai állam a döntés előtt: politikai káosz miatt nem tiltják be a rokoni házasságot
Florida azon 18 amerikai állam egyike, ahol az unokatestvérek közötti házasság továbbra is legális. A helyi törvényhozás pedig a közelmúltban sem tudta orvosolni ezt a helyzetet - számolt be a CTV News.

Bár a 733-as számú törvényjavaslat

betiltotta volna az unokatestvérek közötti házasságkötést Floridában, a kezdeményezés elbukott a szavazáson.

Ez az eredmény azért is különös, mert például Nyugat-Virginia már 1955-ben betiltotta ezt a gyakorlatot. Érdekesség, hogy az amerikaiak gyakran éppen ezt az államot figurázzák ki az ilyen frigyek miatt.

Az Egyesült Államokban összesen mintegy 250 ezer ilyen házasságot tartanak nyilván. A szokás történelmi távlatban egyáltalán nem példátlan. Albert Einstein, valamint Franklin D. Roosevelt amerikai elnök is az unokatestvérét vette feleségül. Ugyanakkor ez a gyakorlat egyes közel-keleti és észak-afrikai országokban a mai napig bevett szokásnak számít.

Bejelentette a Magyar Közút: vége a télnek, eltűnhetnek a veszélyes kátyúk

Rossz hír érkezett Svájcból

Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára

A floridai törvényhozás az utóbbi időszakban komoly nehézségekkel küzdött. Sem a költségvetés elfogadása, sem az ingatlanadó-csökkentés nem jutott dűlőre. Emiatt

a kevésbé sürgősnek ítélt javaslatok érdemben már nem is kerülhettek napirendre, így az unokatestvéri házasságok tilalma sem.

A helyi lakosok többsége értetlenül fogadta, hogy a törvényi szigorítás továbbra is várat magára. A Cape Coral-i illetőségű Doug Schmidt szerint ezt a lépést már évekkel ezelőtt meg kellett volna tenni. Számára teljesen érthetetlen, hogy a törvényhozók miért késlekedtek idáig.

Kapcsolódó cikkünk

Megszavazták: most már nem éri meg adózási okokból elválni Svájcban

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál.

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni!

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Egyre többet suttognak 2022 szelleméről – Megint térdre kényszeríti Magyarországot az energiaár-sokk?
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
