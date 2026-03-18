Fontos határidő jár ma le: még lehet regisztrálni, ha így szeretne szavazni a választáson

A külhoni magyar állampolgárok a választáson kizárólag országos pártlistákra adhatják le voksukat. Akik korábban már sikeresen regisztráltak, azoknak nincs további teendőjük. A kérelem ugyanis

tíz évig érvényes, ráadásul a szavazáson való részvétellel ez az időtartam automatikusan újraindul.

Ügyintézésre csak akkor van szükségük, ha az adataikban időközben változás történt, például egy költözés miatt. Az NVI a szavazási levélcsomagot a regisztrációkor megadott címre postázza, de a választópolgárok dönthetnek a dokumentumok személyes átvétele mellett is.

A statisztikákból kiderül, hogy a kérelmezők közül a legtöbben romániai (több mint 205 ezer) és szerbiai (bő 68 ezer) postai címet adtak meg. Emellett több mint 177 ezren a gyorsabb, elektronikus értesítést választották.

A levélben szavazók tábora évről évre folyamatosan nő. A 2018-as 378 ezer és a 2022-es 456 ezer regisztrált után

idén már a félmilliót közelíti a névjegyzékbe felvettek száma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images