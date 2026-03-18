Hiába a rengeteg ígéret, Magyarország ismét az utolsók között kullog egy friss európai listán

10 újonnan beszerzett városi buszból 6 már nulla károsanyag-kibocsátású, akkumulátoros elektromos meghajtású vagy üzemanyagcellás volt 2025-ben Európában. Így a jelenlegi trend szerint a zéróemissziós modellek piaci részaránya már 2028-ra elérheti a 100%-ot, 7 évvel az uniós célszám előtt. Magyarország ugyanakkor az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a sereghajtók csapatában végzett, és valószínűleg nem teljesítette a vonatkozó 2025-ös uniós célt - derül ki egy új jelentésből.

A városi buszflotta elektrifikálása nem csak a klímaváltozás megfékezése miatt fontos,

de az intézkedés emberi egészségre gyakorolt kedvező hatásaira tekintettel is,



nem beszélve az olyan járulékos előnyökről, mint a fosszilis üzemanyag-függőség csökkentése. Ezért a jellemzően nagy népsűrűségű területeken áthaladó buszok károsanyag-kibocsátásának minimalizálása több szempontból is hatékony eszköz az energiaátállás céljainak eléréséhez.

A statisztika szerint ezt egyre több európai országban ismerik fel, aminek köszönhetően az elektromos buszok már egyértelműen uralják a kontinens városi buszpiacait. 2025-ben az EU (+ Egyesült Királyság, Izland, Norvégia, Svájc) új városi buszbeszerzéseinek 60%-a már kibocsátásmentes modellekre irányult, ezen belül is elsősorban az akkumulátoros elektromos buszok voltak népszerűek (56%), míg a fennmaradó részt az üzemanyagcellás hajtásláncú járművek tették ki - áll a Transport & Environment (T&E) elemzésében.

Az elemzés szerint ilyen magas arány elérése ilyen gyorsan elképzelhetetlen volt ebben a nehézgépjármű kategóriában 2019-ben, az uniós tiszta járművek irányelv elfogadásakor, amikor az elektromos buszok mindössze a piac 12%-át tették ki.

Ha azonban a 2023-25-ös időszak növekedési rátája továbbra is fennáll, akkor

az EU már 2028-ra elérheti a 100%-os zéróemissziós városi busz arányt,



jóval a 2035-ös cél előtt.

Ami az egyes országok teljesítményét illeti, 2025-ben 5 uniós tagállamban az összes újonnan beszerzett városi autóbusz nulla kibocsátású volt (Bulgária, Dánia, Észtország, Lettország, Szlovénia), további 6 ország pedig 90% feletti részarányt ért el (Hollandia, Luxembourg, Finnország, Belgium, Litvánia, Románia).

Magyarország tavaly utolsó előtti volt a listán

- épp úgy, ahogy 2024-ben.

A korábbi évkben az ország valamivel jobban szerepelt az összevetésben, miután több, azóta előző államban lassan indult be a piac.

Az akkumulátoros elektromos buszok 2020 óta minden évben növelték piaci részesedésüket a megelőző évhez képest, ezzel szemben az üzemanyagcellás hajtáslánc terjedése jóval visszafogottabb, így arányuk az új uniós városi buszok között a 2024-es 3%-ról 2025-ben 4%-ra emelkedett. A dízelüzem egyéb alternatíváinál jelentős visszaesés történt 2025-ben: tavaly az új városi buszoknak mindössze 9%-a volt hibrid, szemben a 2024-es 16%-kal és a 2023-as 22%-kal. Eközben a míg a gázüzemű buszok részesedése a felére, 7%-ra csökkent 2025-ben.

A tiszta járművekről szóló irányelv első fázisa minden uniós tagállam számára konkrét, 13,5%-tól 22,5%-ig terjedő zéróemissziós buszbeszerzési célarányokat határozott meg a 2021. augusztus 2. és 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

A tagállamok nagy többsége teljesítette a bő négyéves periódusra vonatkozó összesített városi buszértékesítési célt, nem ritkán a szükségesnél jóval gyorsabban. Összességében az EU-ban 2021 óta eladott városi buszok közel 40%-a nulla kibocsátású volt, ami csaknem kétszerese az irányelv első szakaszára vonatkozó átlagosan 21,5%-os célértéknek. Hollandiában a 2021 óta eladott új városi buszok 99,5%-a nulla kibocsátású volt.

Ugyanakkor 5 ország - Csehország, Magyarország, Észtország, Szlovákia és Horvátország - valószínűleg nem érte el az első időszakra kitűzött célszámot a regisztrációs adatok alapján.

(Bár a megfelelést végső soron a hivatalos közbeszerzési pályázatok alapján kell majd értékelni).

Az elemzés külön kiemeli Magyarországot (18,5%-os célérték 2025-re), ahol a zéróemissziós városi buszpiac részaránya 10% körül ragadt (a 2022-es értékkel megegyezően), annak ellenére, hogy az ország egyre inkább e-mobilitási központtá válik a gyártás tekintetében, beleértve az elektromos buszgyártást is.

Az elemzés nem említi, de Magyarországon évek óta létezik egy "a közösségi közlekedést új, környezetbarát alapokra helyező" célzott Zöld Busz Program is, amelynek elvileg a tiszta meghajtású autóbuszok hazai elterjedésének támogatása is feladata a közjó érdekében. Ez már csak azért is indokolt lenne,

mert lakosságarányosan Magyarországon az egyik legnagyobb a légszennyezés okozta korai halálozások aránya az OECD-ben, illetve az EU-ban.

Ugyanakkor - Magyarországgal szemben - az elmúlt időszakban a sereghajtó csoportba tartozó országok közül Csehországban és Észtországban is erőteljes emelkedő trend kezdődött; előbbi esetében az új városi buszok 26%-a volt nulla kibocsátású 2025-ben, utóbbi esetében pedig az akkumulátoros elektromos meghajtás aránya a 2023-as 0%-ról 2024-ig 84%-ra, 2025-ig pedig 100%-ra nőtt.

Az irányelv alapján a kibocsátásmentes modelleknek 2030-ban el kell érniük a 90%-os részarányt az európai uniós városi újautóbusz-piacon.