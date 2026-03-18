Gazdaság

Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt

Szerdán új történelmi szakaszba lépett az Európai Unió energiapolitikája: hatályba léptek azok a kereskedelmi intézkedések, amelyek célja az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése. Az intézkedéscsomag értelmében az EU legkésőbb 2027 őszéig teljesen leállítja az orosz gáz behozatalát.

Bár a most életbe lépett szabályokról már sokat írtunk, de érdemes a lényeget kiemelni.

Első lépésként

  • 2026. június 17-től. megtiltják az egy évnél rövidebb futamidejű vezetékes gázszerződéseket.
  • A hosszú távú szerződések tilalma 2027. szeptember 30-án lép hatályba (bár ez a határidő november 1-ig kitolható, amennyiben a tagállamok nem teljesítik a kötelező tárolási célokat).

A cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében szintén fokozatos szigorítás történik:

  • a rövid távú szerződések tiltása 2026. április 25-től érvényes, míg
  • a hosszú távú LNG-megállapodások 2027. január 1-jétől lesznek kivezetve.

Az intézkedéseket az Európai Bizottság az Oroszország által indított, 2022 februárjában kezdődő ukrajnai invázióra reagálva terjesztette elő. A háborút megelőzően Oroszország volt az EU legnagyobb földgázszállítója.

Azóta az import szerkezete jelentősen átalakult:

a kieső mennyiséget főként (amerikai) LNG-beszállítások és a Norvégia felől érkező vezetékes szállítások pótolja az EU.

Eközben még mindig érkezik orosz gáz. A korlátozások ellenére az EU továbbra is importál kisebb mennyiségű orosz gázt. Az LNG döntő része a szibériai Jamal-projektből származik, amely mennyiségek fő célpontja Spanyolország, Franciaország és Belgium, míg a vezetékes szállítások a Török Áramlat vezetéken keresztül jutnak el Délkelet-Európába, legfőképp Magyarországra és Szlovákiába.

De itt nincs megállás, további lépések várhatók:

az Európai Bizottság 2026. április 15-én újabb javaslatokat kíván bemutatni az orosz olajimport teljes megszüntetésére.

Emellett napirenden van az orosz nukleáris fűtőanyag kiváltása is, bár ennek konkrét ütemezése egyelőre nem ismert.

Az orosz olajra 2022 óta vannak érvényben szankciók, azonban a Barátság vezeték továbbra is ellátja Magyarországot és Szlovákiát, amely országok egyelőre mentességet élveznek a vezetékes orosz olajra vonatkozó uniós tiltás alól. A pontos tiltó határidő meghatározását egy-egy "nemzeti leválási terv" előzi meg, amelyben a még importáló országok azt mutatják meg az EU-nak, hogy milyen úton-módon tudnak (és fognak) leválni a folyékony orosz energiahordozóról.

Bár a csővezeték január 27. óta nem működik egy orosz dróntámadás miatt, a legfrissebb fejlemények alapján EU-s nyomásra Ukrajna vállalta a vezeték helyreállítását uniós pénzügyi támogatással - bővebben:

