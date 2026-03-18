Kiderült az igazság a kínzó emésztési zavarokról: a legtöbben nem is sejtik, milyen múltbeli esemény okozza a bajt

Az NYU Fájdalomkutató Központjának szakemberei elsőként egérmodelleken vizsgálták a korai stressz hatásait. Ennek során az újszülött egereket naponta több órára elválasztották az anyjuktól. Hónapokkal később, a fiatal felnőttkornak megfelelő életszakaszban az állatoknál fokozott szorongást, hasi fájdalmat és bélmozgási zavarokat figyeltek meg. Ezek a problémák nemenként eltérőek voltak:
a nőstényeknél inkább hasmenés, míg a hímeknél székrekedés alakult ki.
A kísérletek arra is rávilágítottak, hogy a különböző tüneteket eltérő biológiai útvonalak szabályozzák. A szimpatikus idegrendszeri jelátvitel gátlása javította a bélmozgási zavarokat, de nem csökkentette a fájdalmat. A nemi hormonok ezzel szemben a fájdalomra hatottak, a bélmozgásra azonban nem. A szerotonin-útvonalak ugyanakkor mindkét tünetcsoportban szerepet játszottak.
Ez arra utal, hogy a bél-agy tengely zavarainak kezelésében nincs egyetlen univerzális megoldás. Eltérő tünetek esetén más-más útvonalakat kell megcéloznunk
– mondta Kara Margolis, a kutatás vezetője.
Az állatkísérletek eredményeit két nagyszabású humán vizsgálat is alátámasztotta. Az egyik kutatásban több mint 40 ezer dán gyermeket követtek nyomon születésüktől 15 éves korukig. A kezeletlen depresszióban szenvedő anyák gyermekeinél magasabb volt az emésztőrendszeri betegségek kockázata. Ide tartozott többek között a hányinger, a funkcionális székrekedés, a csecsemőkori kólika és az irritábilis bél szindróma (IBS) is. Az eredmények rávilágítottak, hogy ezek az emésztési problémák sokkal súlyosabbak voltak, mint azoknál a gyermekeknél, akiknek az édesanyja terhesség alatt antidepresszánst szedett. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy
a várandós nők depresszióját terápiával vagy gyógyszeres úton, de mindenképpen kezelni kell.
A második vizsgálat során az amerikai ABCD-tanulmány közel 12 ezer gyermekének adatait elemezték. A kutatók megállapították, hogy bármilyen korai traumatikus élmény összefüggésbe hozható a 9-10 éves korban jelentkező gyomor-bélrendszeri panaszokkal. Ilyen trauma lehet például a bántalmazás, az elhanyagolás vagy a szülők mentális problémái. Az egérkísérletekkel ellentétben a humán adatok alapján nem mutatkozott nemi különbség az emésztési tünetek terén.
A kutatás legfontosabb gyakorlati tanulsága, hogy
az emésztési zavarral küzdő betegeknél nem csupán a jelenlegi stresszhelyzetet érdemes felmérni, hanem a gyermekkori előzményeket is.
Az eltérő tüneteket vezérlő biológiai mechanizmusok pontos azonosítása célzottabb kezelési stratégiák kidolgozását teheti lehetővé a bél-agy tengely zavarainak terápiájában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
