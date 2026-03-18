  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a kínzó emésztési zavarokról: a legtöbben nem is sejtik, milyen múltbeli esemény okozza a bajt
Gazdaság

Portfolio
A kora gyermekkori stressz tartós emésztési zavarokat okozhat, mivel megzavarja az agy és a bélrendszer közötti kommunikációt. Ez a New York-i Egyetem (NYU) kutatóinak új vizsgálatából derült ki, amelyben egér- és humán adatokat egyaránt felhasználtak az összefüggés feltárására - írta a Science Daily.
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan hoznak a nők pénzügyi döntéseket – és mi minden befolyásolja ezeket a számokon túl? A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel.
Információ és jelentkezés

Az NYU Fájdalomkutató Központjának szakemberei elsőként egérmodelleken vizsgálták a korai stressz hatásait. Ennek során az újszülött egereket naponta több órára elválasztották az anyjuktól. Hónapokkal később, a fiatal felnőttkornak megfelelő életszakaszban az állatoknál fokozott szorongást, hasi fájdalmat és bélmozgási zavarokat figyeltek meg. Ezek a problémák nemenként eltérőek voltak:

a nőstényeknél inkább hasmenés, míg a hímeknél székrekedés alakult ki.

A kísérletek arra is rávilágítottak, hogy a különböző tüneteket eltérő biológiai útvonalak szabályozzák. A szimpatikus idegrendszeri jelátvitel gátlása javította a bélmozgási zavarokat, de nem csökkentette a fájdalmat. A nemi hormonok ezzel szemben a fájdalomra hatottak, a bélmozgásra azonban nem. A szerotonin-útvonalak ugyanakkor mindkét tünetcsoportban szerepet játszottak.

Ez arra utal, hogy a bél-agy tengely zavarainak kezelésében nincs egyetlen univerzális megoldás. Eltérő tünetek esetén más-más útvonalakat kell megcéloznunk

– mondta Kara Margolis, a kutatás vezetője.

Az állatkísérletek eredményeit két nagyszabású humán vizsgálat is alátámasztotta. Az egyik kutatásban több mint 40 ezer dán gyermeket követtek nyomon születésüktől 15 éves korukig. A kezeletlen depresszióban szenvedő anyák gyermekeinél magasabb volt az emésztőrendszeri betegségek kockázata. Ide tartozott többek között a hányinger, a funkcionális székrekedés, a csecsemőkori kólika és az irritábilis bél szindróma (IBS) is. Az eredmények rávilágítottak, hogy ezek az emésztési problémák sokkal súlyosabbak voltak, mint azoknál a gyermekeknél, akiknek az édesanyja terhesség alatt antidepresszánst szedett. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy

a várandós nők depresszióját terápiával vagy gyógyszeres úton, de mindenképpen kezelni kell.

A második vizsgálat során az amerikai ABCD-tanulmány közel 12 ezer gyermekének adatait elemezték. A kutatók megállapították, hogy bármilyen korai traumatikus élmény összefüggésbe hozható a 9-10 éves korban jelentkező gyomor-bélrendszeri panaszokkal. Ilyen trauma lehet például a bántalmazás, az elhanyagolás vagy a szülők mentális problémái. Az egérkísérletekkel ellentétben a humán adatok alapján nem mutatkozott nemi különbség az emésztési tünetek terén.

A kutatás legfontosabb gyakorlati tanulsága, hogy

az emésztési zavarral küzdő betegeknél nem csupán a jelenlegi stresszhelyzetet érdemes felmérni, hanem a gyermekkori előzményeket is.

Az eltérő tüneteket vezérlő biológiai mechanizmusok pontos azonosítása célzottabb kezelési stratégiák kidolgozását teheti lehetővé a bél-agy tengely zavarainak terápiájában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility