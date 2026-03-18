Könyöklő verseny indult az orosz olajért: már a nyílt vízen változtatnak irányt a megrakott tankerek
Sorra irányítják át a Kínába tartó orosz olajszállítmányokat Indiába, miután Washington zöld utat adott Újdelhinek az orosz kőolajvásárlások ideiglenes növelésére. A változás már a tengeri útvonalak alakulásában is tetten érhető - számolt be a Bloomberg.

Az Aqua Titan nevű, Aframax típusú tartályhajó január végén vett fel Ural típusú nyersolajat egy balti-tengeri kikötőben. Eredetileg a kínai Zsicsao kikötőjébe tartott. A hajókövetési adatok szerint azonban március közepén, a Dél-kínai-tengeren irányt változtatott, és jelenleg az indiai Új-Mangalor felé halad, ahová várhatóan március 21-én érkezik meg. Ez a fordulat csupán napokkal azután történt, hogy az Egyesült Államok engedélyezte Indiának az orosz olajimport átmeneti bővítését.

Az indiai finomítók az engedményt követő egyetlen héten belül 30 millió hordónyi orosz kőolajat vásároltak fel.

Ezzel az iráni háború miatt kieső közel-keleti szállítmányokat kívánják pótolni. Azóta más országok, köztük Japán és Dél-Korea is újra vásárolhatnak orosz olajat, ami felhajthatja a piaci árakat.

A Vortexa Ltd. adatai szerint legalább hét, orosz olajat szállító tartályhajó változtatta meg útközben az úti célját Kínáról Indiára. Ezzel párhuzamosan India összes jelentős finomítója megjelent vevőként a piacon. Kína az utóbbi hónapokban gyakorlatilag Moszkva utolsó mentsvárának számított a kőolajexport terén, mivel India korábban visszafogta a vásárlásait. Ez a helyzet azonban most alapjaiban változik meg.

Az átirányítások ráadásul nem korlátozódnak csupán az orosz nyersolajra. A Zouzou N. nevű, Suezmax típusú tanker kazah CPC Blend nyersolajjal a fedélzetén szintén Kína helyett India felé vette az irányt. A hajó az oroszországi Novorosszijszkból indult, és egészen a kínai Zsicsao előtti vizekig eljutott. Március elején azonban megfordult, és jelenleg az indiai Szikka kikötőjébe tart, ahová várhatóan március 25-én fut be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

