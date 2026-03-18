Most jött el a kegyelmi pillanat a választási rendszer megváltoztatásához?

A választási törvény előírása szerint „az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak országos számtani átlagától tizenöt százaléknál nagyobb mértékben … kizárólag a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében térhet el.” (Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 4.§ (4) bekezdés) A hivatkozott (2) bekezdés a) pontja azt mondja ki, hogy az egyéni választókerületek nem léphetik át a vármegyék és a főváros határát, a b) pont pedig azt, hogy az egyéni választókerületeknek összefüggő területet kell alkotniuk. Ha az eltérés fenti okokból meg is haladja a tizenöt százalékot, a húsz százalékot már semmiképp sem lépheti át (4.§ (6) bekezdés).

Tehát ha a 15%-os különbség a vármegyén (fővároson) belüli körzethatár-módosítással nem orvosolható, akkor az túlléphető. Az orvoslás a törvény 2. számú mellékletének („Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása”) módosítását jelenti. Ám elképzelhető, hogy az orvoslás nem lehetséges. Akkor úgy illene, hogy országgyűlési határozat mondja ki: a probléma megoldása a törvény 1. számú mellékletének („Az egyéni választókerületek száma a vármegyékben és a fővárosban”) módosítása nélkül nem lehetséges, de az addig ráér – a törvény erre módot ad –, míg a különbség 20% alatt van.

A törvény szövege nem mondja ki, ám logikailag következik belőle, hogy a 15%-os szabály betartása érdekében törvénymódosítással kell próbálkozni (ami nem okvetlenül vezet eredményre), viszont kimondja, hogy törvényt kell módosítani a 20%-os szabály betartása érdekében. Pontosabban azt mondja, hogy a törvény 2. számú mellékletét kell módosítani. Valójában azonban az 1. számút, majd – abból következően – a 2. számú mellékletet. Csak a 2. számú melléklet módosítása akkor elegendő, ha a 15%-os szabály betartása érdekében vármegyén (fővároson) belül módosítják az egyéni választókerületek körzethatárát.

Az alacsony kodifikációs színvonal okozta értelmezési problémáknál súlyosabban esik latba, hogy a 2014. évi, de különösen a 2018. évi választások után nyilvánvalóvá vált, hogy

az átlagtól való eltérés több egyéni választókerületben meghaladta a 15%-ot, sőt 2018-ban néhány esetben a 20%-ot is.

Ennek ellenére a kormány akaratából a választókerületi térképet az Országgyűlés nem módosította. Erre csak a 2022. évi választások után 2024-ben került sor, akkor is szinte az utolsó pillanatban. A törvény kimondja ugyanis, hogy „az országgyűlési képviselők általános választását megelőző év első napja és az országgyűlési képviselők általános választásának napja közötti időben … nem kerülhet sor” a választási törvény módosítására. Pontosabban azt mondta ki, hogy nem kerülhet sor a 2. számú melléklet módosítására (4.§ (6) bekezdés). Vagyis a választási törvény akár a választási napjáig is módosítható, ami alól csupán a 2. számú melléklet (az egyéni választókerületek határai) jelenti a kivételt. A módosításnak 2024. december 31-ig kellett hatályba lépnie, végül ez december 20-án történt meg (2024. évi LXXIX. törvény).

Adams-módszer helyett Leximin-algoritmus?

Kóczy Á. László és Sziklai R. Balázs a Portfolio.hu-n február 22-én megjelent írásukban azt kifogásolják, hogy az egyéni választókerületek vármegyék (főváros) közötti kiosztásának szabályait – az ún. osztómódszert – nem írja elő törvény. A 2024. évi újraosztáskor törvényjavaslatában a kormány az ún. Adams-módszert alkalmazta, ennek mibenlétéről valószínűleg mit sem tudva. Mindenesetre ez kedvez leginkább a kisebb vármegyéknek a nagyobbak rovására, ami a kormánypártok aktuális érdekének tűnik.

Ehelyett a Leximin-algoritmust használatát és törvénybe foglalását ajánlják, mert „az mindig a legjobb megoldást adja”, azzal közelíthető meg leginkább „a törvényi megfelelőség szempontjából kedvezőbb körzetkiosztás”, még ha a törvénynek való megfelelőség – a probléma megoldhatatlansága miatt („a magyar választási törvény összeakad a matematikával”) – csorbát is szenved. Eszerint Somogynak és Tolnának egyel kevesebb (4 helyett 3, illetve 3 helyett 2), Pest vármegyének és Budapestnek egyel több mandátum járna (14 helyett 15, illetve 16 helyett 17).

A két egyetemi oktató szerint most 2026 elején ritka lehetőség állt elő: a kormány nem módosíthatja a választási törvényt (mint láttuk, csak a körzethatárokat nem módosíthatja) és még – mivel a voksolásra április 12-én kerül sor – nem ismerjük a választás eredményét, így azokat az érdekeket, melyek alapján az új vagy régi többség maga felé hajlítaná a választási törvény rendelkezéseit. (Bár ez nem egyszerű, miután a választási törvény sarkalatos jogszabály, módosításához kétharmados többség szükséges.)

Tehát olyan pillanatban vagyunk – állítják –, amikor „politikai érdektől függetlenül, matematikai és jogi alapon”, vagyis tisztán elvi alapon vita folytatható a kérdésről. Matematikai alapon megtették javaslatukat.

Nem vonom kétségbe, hogy javaslatuk matematikai értelemben a legoptimálisabb megoldást tartalmazza.

Ám a választási rendszer miféleségének alapvetően azt a célt kellene szolgálnia, hogy törvényhozásban szerephez jutó politikai erők nagyjából tükrözzék a társadalom politikai tagoltságát. S ne az történjék, hogy választási rendszer kényszerzubbonya határozza meg a politikai tagoltságot. Ne olyan választási rendszerünk legyen, mely kétpártrendszerre kényszerít, de olyan se, melyben sok kis párt léte kormányozhatatlansággal fenyeget.

Választási rendszer – valahol a két szél között

A választási rendszereknek két széle van. Az egyik szélén az ország egyetlen választókerület, pártlistákra lehet szavazni, és nincs bejutási küszöb. Erre példa Hollandia. Hátránya a sok párt, a listát összeállító pártvezetők-pártközpontok erős befolyása (a listára kerülésért vagy az előkelőbb helyért azoknak, s nem annyira a választóknak kell teljesíteni), a regionális érdekek háttérbe szorulása, a nehezen, hosszú hónapokig folyó kormányalakítási tárgyalások (Hollandiában a leghosszabb tíz hónapig tartott 2021-ben) után felálló és könnyen széteső koalíciós kormány, s az emiatt gyakori előrehozott választás. (Ez a gazdag és magas politikai kultúrájú Hollandiában nem okoz különösebb problémát, ám másutt bizonnyal okozna.)

A (törpe)pártok száma a bejutási küszöbbel visszaszorítható, de kérdés, hol legyen a bejutási küszöb – 2, 3, 4, 5 stb. százaléknál? A nagy pártok a minél magasabb, a kis pártok minél kisebb bejutási küszöbben érdekeltek. Ha a választók „hozzányúlhatnak” a pártlistákhoz – egyes jelölteket vagy/és előre vagy hátra sorolhatnak (ún. preferencia szavazás), az csökkentheti a pártvezetők-pártközpontok befolyását, de a jelölteket népszerűséghajhász magatartásra ösztönözheti.

A másik szélen kizárólag egyéni választókerületek vannak, a legtöbb szavazatot kapó jelölt kerül a törvényhozásba. Erre példa az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada, de az angolszász országok közül Ausztrália és Új-Zéland már szakított ezzel. Hátránya, hogy viszonylag alacsony támogatottsággal is meggyőző törvényhozási többségre lehet szert tenni. Az Egyesült Királyságban a 2024-es parlamenti választáson a Munkáspárt elsöprő sikert aratott, a képviselői helyek 63,2%-át szerezte meg (411 mandátum a 650-ből), miközben csupán a szavazatok 34,7%-át kapta. Az addig kormányzó konzervatívok a képviselői helyek 18,6%-át szerezték meg (121 mandátum), míg a szavazatoknak 23,7%-át. A tradicionálisan harmadik legnagyobb párt, a liberális demokraták a konzervatívoknál jobban jártak: a mandátumok 11,1%-át (72 hely) nyerték el a szavazatok 12,2%-ával. A feljövőben lévő Reformpárt (Reform UK) beelőzve a liberális demokratákat a szavazatok 14,3%-át kapta, de csupán a képviselői helyek 0,6%-át szerezte meg (9 mandátum – azóta három konzervatív képviselő átült frakciójukba).

Az is előfordulhat, hogy a kevesebb szavazatot kapó párt több mandátumot szerez. Kanadában 2021-ben a liberálisok a szavazatok 32,6%-ával 160 mandátumot, míg a konzervatívok valamivel nagyobb, 33,7%-os támogatással csupán 119 képviselői helyhez jutottak. (2019-ben ugyanez volt a helyzet: a liberálisok 33,1%-nyi szavazattal 157, a konzervatívok 34,2%-nyi vokssal 121 képviselői helyet szereztek.)

Különös módon az Egyesült Államokban szoros a képviselői helyek és a szavazatok aránya. A 2024. évi – az elnökválasztással egy időben tartott – képviselőházi választásokon (két évente a Képviselőház mind a 435 tagját újraválasztják) a republikánusok a szavazatok 49,8%-ával a képviselői helyek 50,0%-át (222 mandátum), a demokraták a voksok 47,2%-ával a mandátumok 47,3%-át (213 mandátum) szerezték meg. Ez az arány szövetségi szinten nagyon szoros, de tagállami szinten a különbségek az esetek többségében brutálisak. Kalifornia államban a demokraták a szavazatok 60,5%-ával a képviselői helyek 82,7%-át nyerték (52 mandátumból 43). Az előző választáshoz képest 2,8%-nyi támogatást vesztettek, miközben a republikánusok 3,0%-kal erősödtek, a demokraták mindennek ellenére három helyet elnyertek a republikánusoktól.

Texas államban a republikánusok a szavazatok 58,4%-ával a képviselői helyek 65,8%-át nyerték (38-ból 25), az előző választáshoz képest 0,4%-nyi támogatást vesztettek, a demokraták 1,7%-ot nyertek, a helyek megoszlása változatlan maradt – ami Kaliforniához képest szinte fair megoszlás. Mindehhez azt is tudni kell, hogy adott választókerületben a szinte biztosan vesztes párt gyakran nem indít jelöltet, így nem lehet szavazni jelöltjére, s egyes tagállamokban, ha csak egy jelölt van, a szavazást meg se tartják, az egyetlen jelöltet anélkül győztesnek nyilvánítják. Texas állam 38 választókerületéből háromban nem indult republikánus jelölt (kettőben más sem, így csak egyetlen jelöltre lehetett voksolni), és négyben demokrata (háromban más sem). Vagyis a pártok szavazatban kifejezhető támogatottsága pontosan nem felmérhető.

Az Egyesült Államokban az a „szerencsés” helyzet állt elő, hogy a brutális tagállami különbségek szövetségi szinten kiegyenlítődnek. Ez azért lehetséges, mert a két nagy pártnak nincs érdemleges kihívója – szemben az Egyesült Királysággal és Kanadával. Ám ha van érdemi kihívó – mint előbbi országban a liberális demokraták és a Reformpárt, utóbbiban a Bloc Québécois (a francia nyelvű Quebec tartomány csak ott induló pártja) és az Új Demokraták –, az arányok durván borulnak. A legutóbbi, 2024-es választáson a Bloc Québécois a képviselői helyek 9,6%-át a szavazatok 6,3%-ával szerezte (343-ból 32), míg az Új Demokraták a mandátumok 2,0%-át (7 képviselői hely) 6,3%-nyi szavazattal. E választási rendszerben a két domináns párt mellett akkor lehet számottevő egy harmadik, ha regionálisan erősen beágyazott. Számottevő harmadik, negyedik stb. párt híján a többpártrendszer a domináns pártokba költözik, e pártokat ideológiai sokszínűség jellemzi. Az amerikai Demokrata Pártban pl. egy komplett liberális, konzervatív liberális, szociáldemokrata, sőt radikális baloldali párt is megbújik.

E kettő között kell valahol a középutat keresni. Legegyszerűbb e két rendszert egyszerűen egymás mellé helyezni, amit „párhuzamos” vagy „mixed-member majoritarian” (MMM) választási rendszernek neveznek. Ilyen pl. Japán választási rendszere: az alsóházban 289 egyéni választókerületben megválasztott és 176 (regionális) pártlistáról bejutó képviselő foglal helyet. A magyar választási rendszer ettől annyiban tér el, hogy a pártlisták nem csak az azokra leadott szavazatokat tartalmazzák, hanem az egyéniben vesztes pártjelöltek „elveszett” szavazatai is oda kerülnek, ami miatt a pártlisták mandátumkiosztása az egyéniben nem sikeres pártok javára „torzít”. Sajátos módon 2014 óta a győzteseket győzelmük arányában jutalmazzák (ún. győzteskompenzáció”), ami enyhíti, bár nem szünteti meg e „torzítást”.

E rendszer hátránya, hogy kétfajta képviselői legitimitás létezik: a közvetlen szavazattal megválasztott egyéni jelölt, akinek törődnie kell választókerületével, és a listáról bekerült, választókerület nélküli, a pártvezetés listaállító kedvétől függő képviselő. Utóbbiak csinálják a „politikát”, míg előbbiek hozzák a szavazatokat, aminek érdekében befolyást kapnak a választókerületükbe érkező források elosztására, melyet újraválasztásuk érdekében folytatnak.

Kérdés, miként aránylik egymáshoz a két rendszer, melyik ágon jut be több (és mennyivel több) képviselő? Ha a listáról bejutottak erős kisebbségben vannak (mint Japánban), akkor a kormányra kerülő párt frakciójában erős többségben lesznek a közvetlen választói felhatalmazással bíró (és közvetlen választói visszajelzéseket kapó) képviselők, míg az ellenzéki pártokban a listáról bejutók dominálnak. Ez végül is egészséges(ebb) helyzet.

Az egyéni választókerületek számát is lehetne növelni

Kóczy Á. László és Sziklai R. Balázs végül is egy matematikai probléma legoptimálisabb megoldására tett javaslatot, s ennek során két hátrányos helyzetű vármegyétől elvennének egy-egy egyéni választókerületet, és azokat a szerencsés(ebb) helyzetű Pest vármegyének és Budapestnek adnák.

De vajon nem az lenne a kívánatos, hogy a hátrányos helyzetű vármegyék erőteljesebb képviselethez jussanak?

Mód lenne olyan algoritmust kidolgozni, mely a választókerületi választásra jogosultak számának országos átlagtól való eltérését a listák kompenzációs rendszerében kezelné. De az egyéni választókerületek számának – a listás helyek rovására történő – kettővel (108-ra) történő megemelése is megoldás lehet.

Komoly probléma, véleményem szerint, a „vegyes tagság”. A választási rendszer két szélén ez ismeretlen, csak „egyfajta” képviselő van. Viszont ismertek a két szél hátrányai. Ám elképzelhető olyan választási rendszer, mely e hátrányok nélkül megőrzi azok előnyét. Ilyen a pártlistás arányos választási rendszer többmandátumos választókerületekkel. Egy vármegye egy választókerület, míg Pest vármegyét és Budapest fővárost több, a nagyobb vármegyéket (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar) két választókörzetre lehetne osztani. És az azokban vesztes pártokat országos listájukról kompenzálnák, melyre csak olyanok kerülhetnek, akik választókerületi pártlistán is szerepeknek, de arról nem jutnak be. Ily módon legfeljebb a képviselői helyek negyedét lehetne elosztani. Regionálisan és országosan is lenne bejutási küszöb.

Többmandátumos, több választókerületes választási rendszer működik Spanyolországban, Portugáliában, Svédországban, Finnországban, Belgiumban, a posztkommunista térségben ezt a modellt honosította meg Lengyelország, Csehország, Horvátország, Szlovénia, Észtország, és ezt használja Izrael. Ezzel szemben Magyarország választási rendszerre a németből és a franciából lett összegyúrva.

Kegyelmi pillanat?

Választási rendszerek esetén csak ideologikusan értelmezhető az „igazságosság”, s ha a választójog általános, titkos és közvetlen, akkor mindegyik „demokratikus”, függetlenül attól, hogy mennyire arányos. Nem ezeket a fogalmakat kell zászlóra tűzni, hanem a politikai élet egészséges működőképességét, amihez kettőnél több, de hét-nyolcnál kevesebb pártra van szükség, és arra, hogy lehetőség szerint domináns párt nélküli pártrendszer alakuljon ki.

Jó választási törvény csak néhány évtizedenként elérkező kegyelmi pillanatokban lehet alkotni. olyan pillanatban, amikor a törvényhozókat nem saját (újra)választási esélyük növelése motiválja. Talán most jön el ez a pillanat, talán nem. Más országok gyakorlatából lehet ötleteket meríteni, de saját megoldásunkat a rendszerelemekből magunknak kell összelégózni.

Minden választási rendszernek van egy alapvető „strukturális” problémája. Az, hogy az azt szabályozó törvényeket a törvényhozásban helyett foglaló politikusok hozzák. A politikusok pedig képtelenek figyelemmel nem lenni maguk vagy pártjuk újraválasztási esélyeit növelő megoldásokra.

Elképzelhetetlen volna, hogy a választás szabályait egy közvetlenül a nép által választott, ezért erős legitimációjú köztársasági elnök alkossa meg egy erre létrehozott szűk grémium élén, melynek tagja lenne mások mellett az Alkotmánybíróság, a Kúria, az MTA, az OVB elnöke?

Vagy ha nem is alkotja meg, kizárólag neki legyen joga a választási törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjeszteni. A pártok pedig érveljenek ellene, beleértve a kormányon lévőket. Ha a köztársasági elnök a demokrácia őre, hatásköre e kibővítése mellett bőven találhatók érvek.

