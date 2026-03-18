Nagyon rossz hír érkezett Németországból

Megszakadt a német feldolgozóipar rendelésállományának öt hónapja tartó növekedése: 2026 januárjában a feldolgozóipari megrendelések volumene szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest - közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.

Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is bővült a megrendelésállomány: 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A visszaesés elsősorban az autóiparra vezethető vissza , ahol a rendelésállomány 4,5 százalékkal esett decemberhez képest.

Az elektromos berendezések gyártásában is átlag feletti, 3,2 százalékos csökkenést mértek. Ezzel szemben a "egyéb járműgyártás" - beleértve a repülőgépeket, hajókat, vasúti és katonai járműveket - 2,7 százalékos növekedéssel tompította a negatív hatást.

A belföldi megrendelések állománya 0,1 százalékkal mérséklődött, míg a külföldi rendelések 0,7 százalékkal csökkentek havi bázison.

A főbb termékcsoportok közül a beruházási javakat gyártó ágazatokban stagnált a rendelésállomány, a köztes termékeknél 0,3 százalékos visszaesést, a fogyasztási cikkeknél pedig jelentős, 8,5 százalékos csökkenést mértek.

A rendelésállomány termelésfedezeti ideje - amely azt mutatja, hány hónapig tudnának a vállalatok új megrendelések nélkül termelni - 8,3 hónapra emelkedett a decemberi 8,2 hónapról, ami 2015 óta a legmagasabb érték.

A beruházási javaknál 11,5 hónapra nőtt ez a mutató, míg a köztes termékeknél 4,5 hónapra emelkedett, a fogyasztási cikkeknél viszont 3,6 hónapra csökkent.

Elemzők szerint a német kormány tervezett fiskális intézkedései - különösen az infrastrukturális és védelmi beruházások - rövid távon támogathatják a megrendelések alakulását.

Ugyanakkor a növekvő termelési költségek lassíthatják a rendelésállomány teljesítését, ami a kapacitáskihasználtság és a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen.

