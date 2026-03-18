Nagyon rossz hír érkezett Németországból
Megszakadt a német feldolgozóipar rendelésállományának öt hónapja tartó növekedése: 2026 januárjában a feldolgozóipari megrendelések volumene szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 0,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest - közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.
  • Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is bővült a megrendelésállomány: 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
  • A visszaesés elsősorban az autóiparra vezethető vissza, ahol a rendelésállomány 4,5 százalékkal esett decemberhez képest.
  • Az elektromos berendezések gyártásában is átlag feletti, 3,2 százalékos csökkenést mértek. Ezzel szemben a "egyéb járműgyártás" - beleértve a repülőgépeket, hajókat, vasúti és katonai járműveket - 2,7 százalékos növekedéssel tompította a negatív hatást.
  • A belföldi megrendelések állománya 0,1 százalékkal mérséklődött, míg a külföldi rendelések 0,7 százalékkal csökkentek havi bázison.
  • A főbb termékcsoportok közül a beruházási javakat gyártó ágazatokban stagnált a rendelésállomány, a köztes termékeknél 0,3 százalékos visszaesést, a fogyasztási cikkeknél pedig jelentős, 8,5 százalékos csökkenést mértek.
  • A rendelésállomány termelésfedezeti ideje - amely azt mutatja, hány hónapig tudnának a vállalatok új megrendelések nélkül termelni - 8,3 hónapra emelkedett a decemberi 8,2 hónapról, ami 2015 óta a legmagasabb érték.
  • A beruházási javaknál 11,5 hónapra nőtt ez a mutató, míg a köztes termékeknél 4,5 hónapra emelkedett, a fogyasztási cikkeknél viszont 3,6 hónapra csökkent.

Elemzők szerint a német kormány tervezett fiskális intézkedései - különösen az infrastrukturális és védelmi beruházások - rövid távon támogathatják a megrendelések alakulását.

Ugyanakkor a növekvő termelési költségek lassíthatják a rendelésállomány teljesítését, ami a kapacitáskihasználtság és a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen.

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Kétségbeejtő a helyzet a világ legnagyobb hadihajóján: Amerika kényszerhelyzetbe került a USS Gerald R. Forddal
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
