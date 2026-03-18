Nagyon rossz hír érkezett Németországból

- Éves összevetésben ugyanakkor továbbra is bővült a megrendelésállomány: 6,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
- A visszaesés elsősorban az autóiparra vezethető vissza, ahol a rendelésállomány 4,5 százalékkal esett decemberhez képest.
- Az elektromos berendezések gyártásában is átlag feletti, 3,2 százalékos csökkenést mértek. Ezzel szemben a "egyéb járműgyártás" - beleértve a repülőgépeket, hajókat, vasúti és katonai járműveket - 2,7 százalékos növekedéssel tompította a negatív hatást.
- A belföldi megrendelések állománya 0,1 százalékkal mérséklődött, míg a külföldi rendelések 0,7 százalékkal csökkentek havi bázison.
- A főbb termékcsoportok közül a beruházási javakat gyártó ágazatokban stagnált a rendelésállomány, a köztes termékeknél 0,3 százalékos visszaesést, a fogyasztási cikkeknél pedig jelentős, 8,5 százalékos csökkenést mértek.
- A rendelésállomány termelésfedezeti ideje - amely azt mutatja, hány hónapig tudnának a vállalatok új megrendelések nélkül termelni - 8,3 hónapra emelkedett a decemberi 8,2 hónapról, ami 2015 óta a legmagasabb érték.
- A beruházási javaknál 11,5 hónapra nőtt ez a mutató, míg a köztes termékeknél 4,5 hónapra emelkedett, a fogyasztási cikkeknél viszont 3,6 hónapra csökkent.
Elemzők szerint a német kormány tervezett fiskális intézkedései - különösen az infrastrukturális és védelmi beruházások - rövid távon támogathatják a megrendelések alakulását.
Ugyanakkor a növekvő termelési költségek lassíthatják a rendelésállomány teljesítését, ami a kapacitáskihasználtság és a foglalkoztatás szempontjából kedvezőtlen.
