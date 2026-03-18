Napokon belül Budapestre érkezhet az amerikai alelnök

Amerikai források szerint J. D. Vance alelnök a közeljövőben Budapestre látogathat, hogy a közelgő országgyűlési választások előtt támogatásáról biztosítsa Orbán Viktort. Rövid időn belül ez már a második magas rangú amerikai tisztségviselő látogatása lenne a magyar fővárosban.

A tervezett vizitről szerdán két, a szervezésre rálátó forrás is beszámolt.

Az utazás pontos időpontja egyelőre nem ismert, és a tervek még változhatnak.

Az iráni fegyveres konfliktus miatt ugyanis több vezető washingtoni tisztségviselő is az amerikai fővárosban maradhat. A kialakult helyzet miatt Donald Trump elnök is elhalasztotta kínai útját. A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

J. D. Vance látogatása Marco Rubio külügyminiszter februári budapesti útját követné. A külügyminiszter akkor arra is utalt, hogy Washington szükség esetén pénzügyi segítséget is nyújtana Budapestnek.

J. D. Vance alelnökként szokatlanul fajsúlyos külpolitikai szerepet tölt be a Trump-adminisztráción belül. Jelenleg a politikai elemzők

őt tartják a 2028-as elnökválasztás legesélyesebb republikánus elnökjelöltjének.

Forrás: Reuters

