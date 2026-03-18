Pusztító csapást szabadított el Izrael - Azonnal itt van a piaci reakció

Friss értesülések szerint az izraeli légierő az iráni gázinfrastruktúrát bombázta az iszlám köztársaság déli részén, az izraeli tisztviselő állítása szerint a csapások Irán legnagyobb gázfeldolgozó létesítményét érték.

Azonnal megjöttek az első markáns piaci reakciók: a gázár emelkedik,

de a Brent nyersolaj jegyzése is már 4,5 százalékot ugrott,

jelenleg 108 dolláron áll a hordónkénti árfolyam.

Az iráni háború kitörését követően, azaz február 27 óta immár 48 százalékkal került feljebb a Brent jegyzése, a csúcson egészen 119 dollárig lőtt ki hordónként az olajár, ilyen magasan utoljára 2022 júniusában járt a kurzus.

