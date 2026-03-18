Szlovákia bedobta a törülközőt a Barátság olajvezeték ügyében? A háttérben új megállapodást kötöttek

Csehország és Szlovákia bejelentette, hogy a két ország megállapodott abban, hogy mintegy 1 milliárd cseh koronát (közel 40 millió eurót) fektet be a Barátság kőolajvezeték működésének átalakításába. A beruházás célja, hogy lehetővé tegye az olajáramlás irányának megfordítását, ami új, északi ellátási opciókat nyit meg a kelet-közép-európai régió számára. A lépésnek köze lehet a hét elején Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által belengetett új magyar-szlovák üzemanyag-vezetékhez is.

A szlovák gazdasági miniszter, Denisa Saková tájékoztatása szerint, amit az interfax írt meg, az alternatív szállítási útvonal

Csehországból Szlovákia felé évente 2–3 millió tonna kőolaj biztosítására lehet képes.

A projekt megvalósítása várhatóan 2–3 évet vesz igénybe, ami középtávon érdemben javíthatja a térség ellátásbiztonságát.

Kezd összeállni a kép: a hét elején Magyarország és Szlovákia is megállapodott egy új csővezeték kiépítéséről, amely a Mol két finomítóját köti össze. A mintegy 127 kilométer hosszú vezeték a pozsonyi Slovnaft finomító és a Dunai Finomító között teremtene kapcsolatot, és évente 1,5 millió tonna benzin és dízel szállítására lenne alkalmas. A beruházás várhatóan 2027 első felében készül el.

könnyen lehet, hogy a megállapodások hátterében a Barátság vezeték körüli vita áll.

Az Ukrajnán keresztül húzódó vezetéken január vége óta szünetel az orosz olajszállítás a rendszerben keletkezett károk miatt. Bár Kijev szerint a helyreállítás időigényes, Magyarország és Szlovákia politikai késlekedést is feltételez. Az Európai Unió eközben technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel a szállítások helyreállítására. Az EU azt is közölte, hogy egy független vizsgáló bizottságot küld a vezeték megvizsgálására.

A régió energetikai helyzete továbbra is összetett: Magyarország és Szlovákia az Európai Unió utolsó olyan tagállamai közé tartoznak, amelyek még mindig importálnak orosz kőolajat. Eközben szerdán új történelmi szakaszba lépett az Európai Unió energiapolitikája: hatályba léptek azok a kereskedelmi intézkedések, amelyek célja az orosz földgázimport fokozatos megszüntetése. Egyúttal az uniós vezetés azt tervezi, hogy áprilisban új javaslatokat mutat be a keleti vezetékes olajimport teljes megszüntetésére is.

A pontos tiltó határidő meghatározását egy-egy "nemzeti leválási terv" előzi meg, amelyben a még importáló országok azt mutatják meg az EU-nak, hogy milyen úton-módon tudnak (és fognak) leválni a folyékony orosz energiahordozóról.

A héten bejelentett magyar–szlovák csővezeték-projekt, valamint a cseh–szlovák megállapodás azt jelzi, hogy a két, jelenleg még orosz nyersolajra támaszkodó ország a háttérben már megkezdte a felkészülést az orosz import kivezetésére, összhangban az uniós elvárásokkal. Ennek érdekében új, északi irányú ellátási útvonalakat is kiépítenek (a horvát Adria-vezeték mellett), amelyek alternatívát biztosíthatnak az orosz források kiváltására.

