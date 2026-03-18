Trópusi ciklon közeleg, 200 km/h-nál is erősebb szél jön, özönvíz zúdulhat a kontinensnyi országra

A trópusi ciklonná erősödött vihar hamarosan elérheti Ausztrália partjait. A várakozások szerint özönvízszerű esőzés fog zúdulni az ország bizonyos területeire. A ciklon a Narelle nevet kapta, a Saffir-Simpson-féle hurrikánskálán pedig 4-es erősségűnek ítélték. A várakozások szerint a trópusi vihar magyar idő szerint valamikor a csütörtökön érheti el Ausztrália északi részét, leginkább Queensland északi területein fog tombolni. A ciklon innen az Északi Terület országrész felé halad tovább.

A vihart rendkívül heves széllökések kísérik, esetenként nem kizárt, hogy eléri a 200-210 km/h-s sebességet.

Arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ez komoly károkat tud okozni az épített környezetben és a természetben egyaránt. Az érintett területeken hatalmas esőzések okozhatnak károkat. Extrém csapadékhullás érheti Ausztráliát, a környező szigetvilágot, de Pápua Új-Guinea déli területeit is. Egyes modellek nagyjából 250-300 mm csapadékot mutatnak, bizonyos helyeken a 350-400 mm se kizárt a következő napokban. Ez a mennyiség Magyarországon szárazabb években az egész éves csapadékot jelenti. A gyakorlatban minden egyes négyzetméterre 350-400 liternyi friss esővíz jut.

A trópusi viharok nyomán így nem kizárt, hogy áradásokkal kell szembenéznie a lakosságnak.

