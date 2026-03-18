Újabb lépéssel törné le az üzemanyagárakat Trump

A Trump-kormányzat várhatóan hamarosan bejelenti a nyári üzemanyagokra vonatkozó szövetségi szmogcsökkentő előírások ideiglenes felfüggesztését. Ezzel a lépéssel az iráni konfliktus nyomán emelkedő energiaárakat próbálják megfékezni – értesült három, az ügyet ismerő forrásból a Reuters.

Az intézkedés értelmében a finomítóknak és a töltőállomásoknak nem kellene átállniuk a drágább nyári benzinre, ami érzékelhetően csökkentené az üzemanyagárakat. Emellett a forgalmazók

a nyári autózási szezonban is árusíthatnák a 15 százalékos etanoltartalmú, úgynevezett E15-ös benzint.

Ennek használatát az alacsonyabb párolgási határértékeket előíró szabályok az év ezen szakaszában egyébként az ország nagy részén korlátozzák.

Az Egyesült Államokban a meleg hónapokban hagyományosan alacsonyabb gőznyomású, úgynevezett nyári üzemanyagokra állnak át, hogy mérsékeljék a szmogképződést. Ezek a speciális típusok kevésbé párolognak, így kevesebb illékony szerves vegyület kerül a levegőbe.

A lépés hátterében az iráni konfliktus okozta globális ellátási zavar áll. Az amerikai nyersolaj ára hordónként átlépte a 100 dolláros lélektani határt. Erre utoljára 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésekor volt példa. A benzin ára az Egyesült Államokban 2023 vége óta nem látott szintre emelkedett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU