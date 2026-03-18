Váratlan fogás a reptéren: olyan állatokat csempészett a kínai férfi, amire kevesen számítottak

A kínai Csang Ko-csünt a múlt héten tartóztatták le a nairobi nemzetközi repülőtéren. A hatóságok a csomagjában nagy számú hangyát fedeztek fel. Az állatokat egyenként kémcsövekbe rejtették, vagy papír zsebkendőbe csomagolták. A nairobi bíróságon kiderült, hogy Csang a kenyai Charles Mwangitól vásárolta a rovarokat. Száz darabért tízezer kenyai shillinget, azaz nagyjából huszonhétezer forintot fizetett.

A kenyai hatóságok már korábban figyelmeztettek a kerti hangyák iránti növekvő európai és ázsiai keresletre, mivel a gyűjtők előszeretettel tartják őket házi kedvencként.

Azt nem közölték, hogy a most lefoglalt rovarokat is erre a célra szánták-e, de Csang csomagja Kínába tartott.

A két férfit az illegális vadkereskedelmen túl bűnszövetségben elkövetett bűncselekménnyel is megvádolták. Mindketten előzetes letartóztatásban maradnak. Mwangi ellen egy külön eljárásban is vádat emeltek, miután egy másik alkalommal szintén élő hangyákat találtak nála. Mindkét férfi ártatlannak vallotta magát.

Csang ügyvédje, David Lusweti az Associated Press hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy ügyfelei nem voltak tisztában azzal, hogy törvényt szegnek.

Kiváló üzleti lehetőséget láttak a hangyák külföldi értékesítésében, és úgy gondolták, ebből meg tudnak élni

– tette hozzá a védő. A Kenyai Vadvédelmi Szolgálat egyik vezető tisztségviselője a BBC-nek korábban elmondta, hogy további letartóztatások is várhatók. A nyomozás ugyanis más településekre is kiterjed, ahol szintén illegális hangyagyűjtést gyanítanak. Tavaly májusban egy kenyai bíróság négy férfit ítélt egyéves börtönbüntetésre, illetve kétmillió-nyolcszázezer forintos pénzbírságra, amiért több ezer élő hangyakirálynőt próbáltak kicsempészni az országból az európai és ázsiai piacokra.

