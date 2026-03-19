Döntött a kamatokról az EKB, nagyot változott az inflációs és növekedési előrejelzés

A várakozásoknak megfelelően 2 százalékon hagyta az irányadó kamatot az EKB, ezzel együtt pedig 2026-os inflációs és növekedési előrejelzéseit is felülvizsgálta. Az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság komoly változásokat okozott a kilátásokban:

a 2026-os növekedés a tavaly decemberben várt 1,2 százalék helyett 0,9 százalék, az infláció pedig 2,1 helyett 2,6 százalék lehet.

A bejelentést követő sajtótájékoztatón Christine Lagarde jegybankelnök megismételte a háború növekedéslassító és inflációgyorsító hatását, elmondása szerint azonban az EKB jelenleg a 2022-esnél sokkal jobb helyzetből indul az akadályok leküzdésében.

Lagarde szigorú hangvételű kommunikációjára a piacok is reagáltak: a kamatswap árazások alapján a piacok 2 idei kamatemelést is várnak az idei évre (az elsőt már áprilisban), míg az euró szintén erősödött.