Ez sima lett: évek óta tartó megosztottság után ezúttal egyhangú volt a Bank of England kamatdöntése
A Bank of England (BoE) egyhangú szavazással változatlanul, 3,75 százalékon hagyta az alapkamatot. A jegybank egyúttal jelezte, hogy kész kamatemelésekkel reagálni, ha a közel-keleti háború tartós inflációs nyomást okoz az Egyesült Királyságban. A piacok az év végéig már két 25 bázispontos kamatemelést áraztak be - közölte a Bloomberg.

A Monetáris Politikai Bizottság (MPC) mind a kilenc tagja a 3,75 százalékos alapkamat változatlanul hagyása mellett szavazott csütörtökön.

Ilyen egyhangú döntésre négy és fél éve nem volt példa.

A testület egyúttal elhagyta a februári határozatból ismert megfogalmazást, amely szerint az irányadó kamat "várhatóan tovább csökken". Andrew Bailey jegybankelnök figyelmeztetett:

a monetáris politikának reagálnia kell arra a kockázatra, hogy a válság tartósabb hatást gyakorol a brit fogyasztóiár-indexre.

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Tovább nőtt az intenzív ellátásra szorulók száma, a betegek fele RSV miatt van kórházban

Megtorpedózta az ukrán kamatcsökkentést a közel-keleti háború

A Bank of England döntése megfelelt az elemzői várakozásoknak és a globális jegybanki reakciónak, hiszen korábban az amerikai Fed, valamint a japán és svájci jegybank is változatlanul hagyta az irányadó rátát, és várhatóan ezt fogja tenni az EKB is.

Nagy meglepetés: Powell tovább maradhat a Kormányzótanácsban, mint hitték

Nem változott a kamatszint Japánban, de húzott egy váratlant a jegybank

Hamarosan jön az EKB kamatdöntése!

Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle

A brit jegybank hangvételének megváltozását jól érzékelteti, hogy Swati Dhingra, a bizottság leginkább lazításpárti beállítottságú tagja is elképzelhetőnek tartott egy kamatemelést abban az esetben, ha elhúzódó energiaellátási sokk alakul ki. Több döntéshozó is jelezte: a háború kitörése nélkül a kamatcsökkentés mellett tették volna le a voksukat.

A piacok azonnal reagáltak a fejleményekre.

A kétéves brit államkötvények hozama 20 bázisponttal emelkedett, így elérte a 4,30 százalékot, míg a font 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben. A piaci szereplők a február végi iráni csapások óta fokozatosan árazzák ki a monetáris lazításra vonatkozó várakozásokat, és immár a kamatemelést tartják a valószínűbb következő lépésnek.

A brit jegybank a döntéssel egyidejűleg jelentősen megemelte rövid távú inflációs előrejelzését.

Márciusra már 3,5 százalékos pénzromlást várnak, ami mintegy fél százalékponttal haladja meg a háború előtti becslést. Andrew Bailey kormányzó kiemelte, hogy az instabilitás hatása már most érzékelhető az üzemanyagárak emelkedésében. A jegybankelnök egyúttal figyelmeztetett a háztartási energiaszámlák későbbi növekedésének kockázatára is. Az európai földgázárak egyik napról a másikra megugrottak, miután iráni rakéták megrongálták a világ legnagyobb LNG-exportüzemét. Ennek hatására a határidős jegyzések csütörtök reggel több mint 30 százalékkal emelkedtek.

Súlyos ára volt a tegnapi izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár

A bizottság hangsúlyozta, hogy a monetáris politika nem képes befolyásolni a globális energiaárak alakulását. A helyzet érdemi javulása elsősorban a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalom biztonságának helyreállításától függ. A döntéshozók ugyanakkor "éberen" figyelik a másodkörös hatásokat, amelyek tartósan magasan tarthatják az inflációt. A jelenlegi válság fájdalmas emlékeket idéz a 2022-es energiaár-sokkról, amikor az orosz-ukrán háború nyomán az infláció kétszámjegyűre ugrott.

A jegybank akkori lassú reakcióját sokan bírálták, így a mostani, határozottabb kommunikáció egyértelműen arra utal, hogy a döntéshozók ezúttal nem akarnak késlekedni.

Újabb 2022-t kiáltanak a piacok Európában, most kiderül, hogy az lehet-e belőle

Címlapkép forrása: Getty Images

