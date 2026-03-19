Felemás lett a mai aukció, csak a tízéves papírokért kapkodtak

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 98,15 milliárd forint volt, így a lefedettség 491% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,22% és 7,28% között szórt, az átlaghozam 7,26% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 59 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt nagyobb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 20,42 milliárd forint volt, így a lefedettség 136% lett. Az ÁKK az elégséges kereslet ellenére az eredetileg meghirdetett mennyiségnél kevesebbet, 10 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,05% és 7,11% között szórt, az átlaghozam 7,08% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 78 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 13 ponttal volt nagyobb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet ennél kisebb, 10,25 milliárd forint volt, így a lefedettség 68% lett. Az ÁKK a szerény keresletet látva 6 milliárd forintra csökkentette az elfogadott mennyiséget. Az értékesített papírok hozama 6,95% és 6,98% között szórt, az átlaghozam 6,96% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 72 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt nagyobb.
Így végül összességében a meghirdetett 50 helyett 56 milliárd forintnyi állampapírt vettek meg a befektetők.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-03-19
|10Y
|2035/A
|20 000
|98 147
|40 000
|7,28
|7,26
|7,22
|2026-03-19
|5Y
|2031/B
|15 000
|20 420
|10 000
|7,11
|7,08
|7,05
|2026-03-19
|3Y
|2029/C
|15 000
|10 251
|6 000
|6,98
|6,96
|6,95
|2026-03-17
|3M
|D260722
|20 000
|49 652
|33 000
|6,20
|6,18
|6,10
|2026-03-12
|12M
|D270217
|20 000
|18 682
|10 000
|6,20
|6,16
|6,00
|2026-03-12
|15Y
|2041/A
|10 000
|34 085
|10 000
|7,19
|7,18
|7,17
|2026-03-11
|6M
|D261028
|30 000
|12 474
|7 000
|6,17
|6,15
|6,00
|2026-02-12
|20Y
|2051/G
|15 000
|65 860
|30 000
|6,99
|6,95
|6,88
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: Ratnakorn Piyasirisorost
„Nem a holnap legjobbját kell eltalálni” – A fenntartható AI-fejlesztések titkai
Így áll Magyarország az AI-versenyben.
Hirtelen lecsap a tél: visszatér a havazás, jöhet a felfordulás az utakon Magyarország szomszédjában
Viharos erejű szél, havas útviszonyok.
Újabb devizahiteles ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága
Az elévülési szabályokat érinti.
Újra megpróbálják lezárni a véres konfliktust, amelyről Donald Trump bejelentette, hogy már megoldotta
Washingtonban ültek össze a delegációk.
Megszólalt a Waberer's a közel-keleti háborúról
Értékelték a friss számokat.
Százmilliók lehetnek veszélyben: ha nem frissíted azonnal a telefonod, a hackerek minden jelszavadat és pénzedet vihetik
Súlyos sérülékenységet fedeztek fel az iPhone-oknál.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!