Felemás lett a mai aukció, csak a tízéves papírokért kapkodtak

Aukciókat tartott ma az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. Végül a tervezett 50 helyett 56 milliárd forintnyi kötvényt adtak el.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 98,15 milliárd forint volt, így a lefedettség 491% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,22% és 7,28% között szórt, az átlaghozam 7,26% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 59 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt nagyobb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 20,42 milliárd forint volt, így a lefedettség 136% lett. Az ÁKK az elégséges kereslet ellenére az eredetileg meghirdetett mennyiségnél kevesebbet, 10 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 7,05% és 7,11% között szórt, az átlaghozam 7,08% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 78 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 13 ponttal volt nagyobb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet ennél kisebb, 10,25 milliárd forint volt, így a lefedettség 68% lett. Az ÁKK a szerény keresletet látva 6 milliárd forintra csökkentette az elfogadott mennyiséget. Az értékesített papírok hozama 6,95% és 6,98% között szórt, az átlaghozam 6,96% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 72 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 12 ponttal volt nagyobb.

Így végül összességében a meghirdetett 50 helyett 56 milliárd forintnyi állampapírt vettek meg a befektetők.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2026-03-19 10Y 2035/A 20 000 98 147 40 000 7,28 7,26 7,22 2026-03-19 5Y 2031/B 15 000 20 420 10 000 7,11 7,08 7,05 2026-03-19 3Y 2029/C 15 000 10 251 6 000 6,98 6,96 6,95 2026-03-17 3M D260722 20 000 49 652 33 000 6,20 6,18 6,10 2026-03-12 12M D270217 20 000 18 682 10 000 6,20 6,16 6,00 2026-03-12 15Y 2041/A 10 000 34 085 10 000 7,19 7,18 7,17 2026-03-11 6M D261028 30 000 12 474 7 000 6,17 6,15 6,00 2026-02-12 20Y 2051/G 15 000 65 860 30 000 6,99 6,95 6,88 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

