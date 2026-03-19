Forró a helyzet: nagyon fájdalmas lépésre készül Ukrajna

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) delegációja ezen a héten Kijevben tárgyal az ukrán hatóságokkal. Az egyeztetések fő témája a múlt hónapban jóváhagyott, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram feltételeinek teljesítése.

Julie Kozack, az IMF szóvivője elmondta, hogy a valutaalap szakértői az ukrán parlamenti képviselőkkel is egyeztetnek. A megbeszélések a hitelprogram keretében előírt államháztartási reformokra és adóváltozásokra összpontosítanak. Az ukrán hatóságok eközben megerősítették, hogy elkötelezettek a megállapodásban rögzített intézkedések végrehajtása iránt.

A tárgyalások szerdán vették kezdetüket. Ukrajna mindeközben a kisvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat érintő, népszerűtlen adóemelések elfogadásán dolgozik, amelyek elengedhetetlenek az állami bevételek növeléséhez. Az IMF a múlt hónapban 1,5 milliárd dollárt már folyósított az új hitelkeret első részleteként,

a további összegek lehívása azonban szigorúan a feltételek teljesítéséhez kötött.

Az Oroszországgal zajló háború ötödik évében Ukrajna egyre súlyosabb költségvetési deficittel küzd. A kijevi kormány és a gazdasági elemzők becslései szerint az országnak idén 45-52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége a hiány fedezéséhez. Az IMF, mint Ukrajna egyik legnagyobb nemzetközi hitelezője, kulcsszerepet játszik az ország makrogazdasági és pénzügyi stabilitásának megőrzésében.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2026 Global Images Ukraine via Getty Images