Forró a helyzet: nagyon fájdalmas lépésre készül Ukrajna
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) delegációja ezen a héten Kijevben tárgyal az ukrán hatóságokkal. Az egyeztetések fő témája a múlt hónapban jóváhagyott, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram feltételeinek teljesítése.

Julie Kozack, az IMF szóvivője elmondta, hogy a valutaalap szakértői az ukrán parlamenti képviselőkkel is egyeztetnek. A megbeszélések a hitelprogram keretében előírt államháztartási reformokra és adóváltozásokra összpontosítanak. Az ukrán hatóságok eközben megerősítették, hogy elkötelezettek a megállapodásban rögzített intézkedések végrehajtása iránt.

A tárgyalások szerdán vették kezdetüket. Ukrajna mindeközben a kisvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat érintő, népszerűtlen adóemelések elfogadásán dolgozik, amelyek elengedhetetlenek az állami bevételek növeléséhez. Az IMF a múlt hónapban 1,5 milliárd dollárt már folyósított az új hitelkeret első részleteként,

a további összegek lehívása azonban szigorúan a feltételek teljesítéséhez kötött.

Az Oroszországgal zajló háború ötödik évében Ukrajna egyre súlyosabb költségvetési deficittel küzd. A kijevi kormány és a gazdasági elemzők becslései szerint az országnak idén 45-52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége a hiány fedezéséhez. Az IMF, mint Ukrajna egyik legnagyobb nemzetközi hitelezője, kulcsszerepet játszik az ország makrogazdasági és pénzügyi stabilitásának megőrzésében.

Rohamosan terjed a korlátozás a magyar benzinkutakon

Kiderült, mi lapult a föld alatt: azonnal léptek a hatóságok, embereket kellett kimenekíteni

Bajba került az Egyesült Államok vadászgépe: kényszerleszállással végződött a veszélyes bevetés

Előkerült Putyin, Moszkva hatalmas inváziót készít elő – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2026 Global Images Ukraine via Getty Images

Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra
Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen
Hirtelen lecsap a tél: visszatér a havazás, jöhet a felfordulás az utakon Magyarország szomszédjában
