  • Megjelenítés
FONTOS Az utolsó háború: Irán mindent egy lapra tesz fel, amihez robbanófejes ütőkártyája is van
Gazdaság

Halálos baleset történt, teljes útzárat rendeltek el az M4-es autóúton

MTI
Árokba borult egy kamion csütörtökön az M4-es autóút 181-es kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós térségében, a jármű vezetője meghalt; teljes útzár van érvényben - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Halálos baleset történt csütörtökön az M4-es autóút Törökszentmiklós közelében lévő, 181-es kilométerszelvényénél: egy kamion lesodródott az útról és az árokba borult.

A jármű sofőrje a helyszínen életét vesztette, az érintett szakaszon pedig teljes útlezárást rendeltek el.

A rendőrség tájékoztatása szerint a kamiont egy konyári férfi vezette, Debrecen irányából Szolnok felé tartott, amikor a járművel ismeretlen okból áttörte a szalagkorlátot, és a Debrecen irányába vezető pályatest melletti árokba csapódott. Az útlezárást a pálya mindkét oldalán lévő pihenőhelynél lehet kikerülni - írta a rendőrség.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset a Bartapuszta pihenőnél történt. A járműben csak a vezető utazott, akit a szolnoki hivatásos és a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók emeltek ki a fülkéből - közölték.

Még több Gazdaság

Itt az EKB kamatdöntése!

Gázolt a vonat Kelenföldön

Ez sima lett: évek óta tartó megosztottság után ezúttal egyhangú volt a Bank of England kamatdöntése

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra
Hirtelen lecsap a tél: visszatér a havazás, jöhet a felfordulás az utakon Magyarország szomszédjában
