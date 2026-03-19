Hatalmas verseny indult az amerikai olajért, Európának kevesebb maradhat

Az elmúlt napok rohamszerű beszerzései nyomán az áprilisban induló, ázsiai megrendelők számára feladott amerikai nyersolaj mennyisége mintegy 60 millió hordóra nőtt – közölték az ügyleteket ismerő, névtelenséget kérő kereskedők a Bloomberggel. A Kpler Ltd. és a Vortexa Ltd. adatai szerint ez egyetlen hónapot tekintve 2023 áprilisa óta a legmagasabb volumen.

A Hormuzi-szoros de facto lezárása különösen súlyosan érintette az öbölbeli olajimportra erősen ráutalt ázsiai országokat. Kína felfüggesztette az üzemanyag-exportot, Ausztrália új üzemanyagbiztonsági kormánybiztost nevezett ki, több finomító pedig csökkentette a feldolgozási kapacitását. Az Egyesült Államok, a világ egyik legnagyobb olajtermelője, a megugrott kereslet és az emelkedő árak egyik fő haszonélvezője lett.

Az árak meredeken emelkedtek: egy, Tajvanra tartó szállítmányt a Dated Brent referenciaárhoz képest hordónként 12–13 dolláros felárral kötöttek le, más rakományoknál pedig a dubaji referenciaár felett mintegy 18 dolláros prémium alakult ki. Összehasonlításképpen: a háború előtt, még a múlt hónapban kötött hasonló ügyleteknél a dubaji referenciaárhoz viszonyított felár hordónként mindössze 5–6 dollár volt.

A vásárlók között japán, dél-koreai, tajvani, szingapúri és thaiföldi finomítók egyaránt megtalálhatók, és a 60 millió hordós mennyiség tovább növekedhet, mivel az áprilisi betöltésű rakományok megrendelési ablaka még rövid ideig nyitva áll. Az amerikai olaj ugyanakkor nem jelent azonnali megoldást az ázsiai ellátási válságra, mivel az Egyesült Államokból áprilisban feladott szállítmányok jellemzően csak mintegy két hónappal később érkeznek meg a célállomásukra.

Az USA havonta átlagosan mintegy 110 millió hordó nyersolajat exportál, amelynek nagyjából a fele Európába, több mint egyharmada Ázsiába szokott irányulni. Az idei év első két hónapjában az ázsiai vásárlók havonta körülbelül 35 millió hordót vettek át az amerikai kínálatból, így az áprilisra várható 60 millió hordós mennyiség majdnem kétszerese az eddigi átlagnak.

Ha az USA nem tudja növelni az eladott mennyiséget, akkor nem jön ki a matek: Európának kevesebb amerikai olaj jut áprilisban.

A termelési kapacitásokat rövid távon nem tudja érdemben növelni az Egyesült Államok, azonban a készletek felszabadítása valamennyire ellensúlyozhatja a megugró ázsiai keresletet. Az viszont így is biztos, hogy az öreg kontinensnek többet kell majd fizetnie.

