Hirtelen lecsap a tél: visszatér a havazás, jöhet a felfordulás az utakon Magyarország szomszédjában

Horvátország számos térségében váratlanul ismét téliesre fordult az időjárás.
A havazás, a markáns lehűlés és a viharos erejű bóra komoly közlekedési zavarokat idéz elő,
különösen a hegyvidéki vidékeken, ahol az útviszonyok gyorsan és jelentősen romlanak.
A bóra az isztriai és dalmát tengerparton, legtöbbször a téli évszakban fújó száraz, hideg szél.
Az éjszaka folyamán több magasabban fekvő területen is havazott. A Zágráb feletti Medvednica hegység legmagasabb pontján, a Sljemén szerda reggel mintegy 10 centiméter friss havat mértek. A nyugatabbra fekvő Delnicében, a hegyvidéki Gorski kotar régióban nagyjából 8 centiméter hó hullott. A Zavižan magaslati mérőállomáson eközben továbbra is több mint fél méteres hóréteg borítja a talajt.
A zord időjárás szerda kora reggel óta számos útvonalon nehezíti a haladást.
A Horvát Autóklub (HAK) tájékoztatása szerint az ország nagy részén nedvesek és csúszósak az utak. Gorski kotar és Lika térségében ráadásul helyenként igazi téli viszonyok uralkodnak.
Az erős bóra a tengerparti területeken is érezteti hatását. Ez különösen a Velebit-hegység lábánál igaz, ahol a széllökések viharos erősségűek. Emiatt bizonyos járműkategóriákra forgalomkorlátozást vezettek be, az érintett szakaszokon pedig kőomlás veszélyére is figyelmeztetnek.
A viharos szél és a havas útviszonyok miatt jelenleg egyetlen útvonal sem járható a nehéz tehergépjárművek számára a belső területek és a tengerpart között.
A HAK közlése szerint a pótkocsis teherautók és a nyerges vontatók sem a tengerpart és az Isztriai-félsziget felé, sem az ellenkező irányba nem közlekedhetnek. A korlátozások elsősorban az A6-os autópályán tomboló erős szél, valamint a DC3-as főúton uralkodó téli útviszonyok miatt léptek életbe.
A közútkezelő munkatársai folyamatosan takarítják a havat és síkosságmentesítik az úthálózatot. A munkagépek lassú haladása miatt azonban egyes szakaszokon megnövekedett menetidőre kell számítani. Az autósokat arra kérik, hogy a látási és útviszonyoknak megfelelően vezessenek, tartsanak kellő követési távolságot, és megfelelő téli gumiabroncsok, illetve felszerelés nélkül semmiképp se induljanak útnak.
A címlapkép illusztráció.
