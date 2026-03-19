Így lehetnek az oroszok az iráni háború nyertesei, rongyosra keresik magukat

Ázsia márciusban rekordmennyiségű, több mint hárommillió tonna orosz fűtőolajat importálhat – derül ki a Kpler és az LSEG hajókövető adataiból. A megugrás hátterében az áll, hogy Washington március 12-én harmincnapos szankciómentességet adott a tengeren rekedt, szankciós listán szereplő orosz kőolaj és kőolajtermékek vásárlására, miközben a közel-keleti kínálat a Hormuzi-szoros lezárása és az ottani finomítók leállása miatt drámaian beszűkült.

A legnagyobb felvevőpiac Délkelet-Ázsia. A hajókövetési adatok és kereskedői becslések szerint 1,7–1,9 millió tonna érkezik, elsősorban Szingapúrba és Malajziába. Itt a szállítmányok nagy része hajóüzemanyagként kerül felhasználásra.

Kína a második legnagyobb vásárló, 1,2–1,5 millió tonnával. A fűtőolaj jellemzően Santung keleti tartományának finomítóiba jut, ahol a közel-keleti exportkiesés miatt megcsappant nyersolajkészleteket részben ezzel, alternatív alapanyagként pótolják.

Az orosz szállítmányok növekedése átmenetileg enyhítette a magas kéntartalmú fűtőolaj (HSFO) piacának feszültségét. A piac alapvetően továbbra is szűkös marad. Az HSFO határidős árazása feszes kínálatra utal, az azonnali árak meghaladják a későbbi hónapok árait. Az LSEG elemzője, Emril Jamil szerint az orosz import növekedése

önmagában nem elegendő a közel-keleti kiesés pótlására, ha a válság elhúzódik.

Xavier Tang, a Vortexa elemzője rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros blokádja különösen a magas kéntartalmú fűtőolaj kínálatát érinti súlyosan, mivel a közepes és magas kéntartalmú nyersolajexport is akadozik, ami az egész nyersolaj-ellátási láncot szűkíti. Az Energy Aspects elemzője, Royston Huan hozzátette, hogy a közel-keleti és ázsiai finomítói kapacitáscsökkentések tovább feszítik a piacot, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van.

Forrás: Reuters

