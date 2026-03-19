  • Megjelenítés
Így lehetnek az oroszok az iráni háború nyertesei, rongyosra keresik magukat
Gazdaság

Így lehetnek az oroszok az iráni háború nyertesei, rongyosra keresik magukat

Portfolio
Ázsia márciusban rekordmennyiségű, több mint hárommillió tonna orosz fűtőolajat importálhat – derül ki a Kpler és az LSEG hajókövető adataiból. A megugrás hátterében az áll, hogy Washington március 12-én harmincnapos szankciómentességet adott a tengeren rekedt, szankciós listán szereplő orosz kőolaj és kőolajtermékek vásárlására, miközben a közel-keleti kínálat a Hormuzi-szoros lezárása és az ottani finomítók leállása miatt drámaian beszűkült.

A legnagyobb felvevőpiac Délkelet-Ázsia. A hajókövetési adatok és kereskedői becslések szerint 1,7–1,9 millió tonna érkezik, elsősorban Szingapúrba és Malajziába. Itt a szállítmányok nagy része hajóüzemanyagként kerül felhasználásra.

Kína a második legnagyobb vásárló, 1,2–1,5 millió tonnával. A fűtőolaj jellemzően Santung keleti tartományának finomítóiba jut, ahol a közel-keleti exportkiesés miatt megcsappant nyersolajkészleteket részben ezzel, alternatív alapanyagként pótolják.

Az orosz szállítmányok növekedése átmenetileg enyhítette a magas kéntartalmú fűtőolaj (HSFO) piacának feszültségét. A piac alapvetően továbbra is szűkös marad. Az HSFO határidős árazása feszes kínálatra utal, az azonnali árak meghaladják a későbbi hónapok árait. Az LSEG elemzője, Emril Jamil szerint az orosz import növekedése

önmagában nem elegendő a közel-keleti kiesés pótlására, ha a válság elhúzódik.

Még több Gazdaság

Xavier Tang, a Vortexa elemzője rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros blokádja különösen a magas kéntartalmú fűtőolaj kínálatát érinti súlyosan, mivel a közepes és magas kéntartalmú nyersolajexport is akadozik, ami az egész nyersolaj-ellátási láncot szűkíti. Az Energy Aspects elemzője, Royston Huan hozzátette, hogy a közel-keleti és ázsiai finomítói kapacitáscsökkentések tovább feszítik a piacot, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van.

Kapcsolódó cikkünk

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility