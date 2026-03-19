Lezárult a Hernádi Zsolt ügyében indított eljárás

Az EU szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal, írja a vonatkozó közlemény.

A Fővárosi Törvényszék március 18-án meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat

Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el.

A Törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek ezekben a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását - írja a Mol.

