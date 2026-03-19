Lezárult a Hernádi Zsolt ügyében indított eljárás
Lezárult a Hernádi Zsolt ügyében indított eljárás

Portfolio
Lezárult a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ügyében indított megfeleltetési eljárás, olvasható a Mol közleményében.

Az EU szabályoknak megfelelően vizsgálni kell, hogy egy másik tagországban hozott ítélet megfeleltethető-e a magyarországi jogszabályokkal és az EU alapvető jogrendszerében foglaltakkal, írja a vonatkozó közlemény.

A Fővárosi Törvényszék március 18-án meghozott jogerős végzésével döntött arról, hogy Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója ellen a horvát bíróságok által jogerősen meghozott elítélő határozatokat

Magyarország nem veszi figyelembe és nem ismeri el.

A Törvényszék döntésének indokolása részletesen kitér azokra a jogsértésekre, melyek elkövetésével Hernádi Zsolt alapvető emberi jogai súlyosan sérültek ezekben a horvátországi eljárásokban, különösen is és részletesen kiemelve a pártatlan és tisztességes eljáráshoz való alapvető emberi jogok sérelmét és a védelem lehetőségeinek súlyos korlátozását - írja a Mol.

Vége a startupok forráshiányának: új, 17 milliárd forintos korai fázisú tőkeprogramot indít a Hiventures

Rég nem látott szintre esett a kulcsfontosságú anyag ára

Súlyos chipválság fenyeget Európában

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Elszálltak az olajárak, elbántak az amerikai tőzsdékkel
Szlovákia bedobta a törülközőt a Barátság olajvezeték ügyében? A háttérben új megállapodást kötöttek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility