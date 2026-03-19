Magyarország nem túl boldog: a 74. helyre csúsztunk vissza a globális listán

Magyarország a világ 74. "legboldogabb" országa a World Happiness Report 2026 listáján, öt helyet estünk vissza az egy évvel korábbihoz képest. Finnország immár a kilencedik egymást követő évben végzett, miközben a jelentés külön fejezetben figyelmeztet a közösségi média túlzott használatának negatív hatásaira, különösen a fiatalok körében.

A rangsort - amelyet a brit Oxfordi Egyetem Wellbeing Research Centre által vezetett nemzetközi kutatócsoport állít össze - továbbra is az északi országok uralják: Izland, Dánia és Svédország az élmezőnyben szerepelnek, míg a nem északi államok közül Costa Rica került be a legjobb öt közé. A 6-10. helyen Norvégia, Hollandia, Izrael, Luxemburg és Svájc található.

Forrás: World Happiness Report 2026

A jelentés 147 ország életelégedettségét vizsgálja olyan tényezők alapján, mint

a gazdasági teljesítmény, egészség, szabadságérzet, társadalmi bizalom és a korrupció érzékelése.

A jelentés hosszabb távú trendjei szerint a boldogságszint az elmúlt másfél évtizedben sok közép- és kelet-európai országban emelkedett, ami a régió felzárkózását jelzi, miközben több nyugati ipari országban csökkenés figyelhető meg.

Magyarország ezúttal a lista 74. helyén szerepel, 5 helyet romlott a helyzetünk a 2025-ös ranglistához képest.

Európában vegyes mozgások láthatók: Németország öt helyet javítva a 17. lett, míg Ausztria két helyet rontva a 19. helyre csúszott vissza. Az Egyesült Államok a 23. helyen áll. Afganisztán a lista végén szerepel.

A 2026-os jelentés kiemelt témája a közösségi média hatása a jóllétre. A kutatók szerint a túlzott használat - különösen napi több órán át - összefügg a fiatalok alacsonyabb életelégedettségével, bár közvetlen ok-okozati kapcsolatot nem minden esetben tudtak kimutatni. A napi 5-7 órát meghaladó használat egyértelműen alacsonyabb jólléttel jár együtt, különösen a lányok körében. Nyugat-Európában például a legintenzívebb használók életelégedettsége szignifikánsan alacsonyabb egy tízfokú skálán.

Magyarország Európán belül az elsők között szerepel közösségimédia-használatban.

A jelentés megállapítja, hogy a fiatalok jólléte az elmúlt 15 évben főként az angolszász országokban és Nyugat-Európában romlott, miközben a világ többi részén - átlagosan - javult.

A kutatók szerint nem minden online tevékenység káros: a kommunikációt és kapcsolattartást segítő platformok pozitívabb hatásúak, míg az algoritmusok által vezérelt, passzívan fogyasztott tartalmak - például influenszerközpontú felületek - inkább rontják a jóllétet.

Jan-Emmanuel De Neve, a jelentés egyik szerkesztője szerint vissza kell hozni a "szociális" elemet a közösségi médiába, mert a valódi emberi kapcsolatok kulcsfontosságúak a boldogság szempontjából. A jelentés szerint a közösségi média hatása összetett, és a társadalmi környezet is meghatározó. A fiatalok jóllétének egyik legerősebb tényezője a közösségi beágyazottság.

