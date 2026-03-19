„Mindenki tisztában van azzal, hogy ezt nem sokáig bírja el a rendszer” – Kőolajkrízis Magyarországon?

Az iráni konfliktus eszkalálódása és a Hormuzi-szoros lezárása miatt elszabadult világpiaci olajárak alapjaiban rázták meg a globális energiabiztonságot. Az EnergyTalks podcast legújabb epizódjában Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára elemzi a kialakult helyzetet és a magyarországi ellátási láncok stabilitását. A beszélgetés során fény derül a stratégiai készletek felszabadításának hátterére, valamint azokra a logisztikai kihívásokra, amelyekkel a hazai kutaknak és kereskedőknek szembe kell nézniük. A szakértő választ ad arra is, meddig tarthat ki a jelenlegi üzemanyagkészlet, és milyen piaci fordulat hozhatna végleges megnyugvást a szektor számára.

KÖVESS MINKET

A nemzetközi feszültség nem csupán a nyersolaj árát hajtotta 100 dollár fölé, hanem kritikus logisztikai szűk keresztmetszeteket is létrehozott a világpiacon. Grád Ottó a műsorban részletesen ismerteti, miért vált szükségessé a kormányzati beavatkozás és a hazai tartalékok mozgósítása a Barátság kőolajvezeték leállását követően.

Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára

A főtitkár szerint a hazai ellátásbiztonság fenntartása összetett folyamat, amelyben a finomítói kapacitások mellett a készletezési törvény szigorú szabályai is kulcsszerepet játszanak.

Három lábon állunk jelen pillanatban, az import, a hazai termelés a finomítóban, illetve a felszabadított készlet.

A beszélgetés érinti a mezőgazdasági szezonális igények és a kiskereskedelmi árrések feszült viszonyát is, miközben a szakértő igyekezett a „molekulahiány” rémével szemben megnyugtatni a hallgatóságot. Grád hangsúlyozza, hogy

a jelenlegi árképzési metodika – bár a kereskedők számára a túlélésről szól – korrektebb kereteket biztosít a korábbi fixált időszakoknál.



Az adás végén a jövőbeli forgatókönyvek is szóba kerülnek, hangsúlyozva a világgazdaság törékenységét és a diplomáciai megoldások sürgető szükségességét. A szakértő szerint a rendszer fenntarthatósága nagyban függ az árfolyamok stabilitásától és a nemzetközi kvóták alakulásától is.

Mindenki érti, hogy itt az ellátás most a legfontosabb, és talán így még mindig korrektebb a kialakított rendszer, mint volt az ársapka időszakában.”

A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Címlapkép forrása: EU