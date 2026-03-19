Mindent felforgatott a gabonapiaci botrány itthon: oda a gazdák bizalma

Annyi sokk érte mostanában a magyar agráriumot, hogy a gazdák lassan már meg sem lepődnek, ha történik valami. Árválság sújtja a sertés- és tejpiacot, a Bászna Gabona-botrány megrengette a bizalmat a gabonapiacon, miközben a magas inputanyagárak, a vízhiány és más piaci bizonytalanságok egyszerre feszítik az ágazatot. Hogy mit várnak a szakértők az idei évtől, kiderül az Alapvetés podcast Portfolio Agrárium 2026 konferenciáról jelentkező adásából.

Az Alapvetés podcast eheti epizódjában Berkes Gábor, a Cargill Magyarország elnök-vezérigazgatója, Bakó Gábor, a Bonafarm sertéságazat igazgatója, Molnár Krisztián, a Poliext öntözési projektmenedzsere, valamint Demeter Zoltán, a K&H Csoport agrárüzletág vezetője értékelte a növénytermesztési és állattenyésztési szektort érintő kihívásokat.

Szóba került a Bászna Gabona Zrt. ügyének hatása is, amely bizalmatlanságot okozott a hazai gabonapiacon.

