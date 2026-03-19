Napi százezer feladatot végeznek el a Zalando új robotjai

A Zalando több európai logisztikai központjában is bevezeti intelligens raktári robotjait. Ezek a berendezések felgyorsítják a rendelések teljesítését, és átveszik a dolgozóktól a monoton rutinfeladatokat.

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

A lépést egy sikeres próbaüzem előzte meg, amelynek során az e-kereskedelmi óriáscég tíz robottal végzett teszteket. Ezek a gépek napi mintegy 100 ezer komissiózási feladatot hajtottak végre. Az eredmények alapján a Zalando akár ötven egységre is bővítheti a rendszert. Az első robotok már Németországban és Olaszországban is működnek, a következő szakaszban pedig Hollandia, Franciaország és Svédország is sorra kerül.

A vállalaton belül "Richard" névre keresztelt robotok az áruk komissiózását, szkennelését és válogatását végzik. A mesterséges intelligencia és a gépi látás segítségével felismerik a termékeket.

Ezt követően azonnal a tárgyhoz igazítják a fogástechnikájukat, ami különösen hasznos a gyorsan változó termékkínálatú raktárakban.

A cipősdobozok kezelésére a Zalando egy külön megoldást, az úgynevezett Shoebox Pickert fejlesztette ki. A laza fedeles dobozok eddig megnehezítették az automatizációt. Az új rendszer azonban képfelismerő technológiát és speciálisan kialakított fogószerkezeteket kombinál, amelyek az anyagmozgatás során is stabilan tartják a dobozokat.

A Zalando egyre több területen alkalmazza a mesterséges intelligenciát. A technológia ma már nemcsak a háttérfolyamatokban van jelen, hanem a tartalomgyártásban, a kínálat személyre szabásában és a vásárlói élmény egyéb elemeiben is.

