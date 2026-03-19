Olajársokk: a nagy globális újraelosztás, amiben Magyarország a vesztesek közé kerül

Amikor Donald Trump amerikai elnök izraeli kollégájával karöltve február 28-án elindította az Irán elleni háborút, talán maga sem tudta, hogy mekkora megrázkódtatásnak fogja kitenni ezzel a világ gazdaságát. Azóta folyamatosan érkeznek a hírek a közel-keleti országok olajinfrastruktúráját érő támadásokról, a veszélyes vizeken való átjutást megkísérlő, életüket vesztő tengerészekről, vagy éppen arról, hogy átjut-e egy-egy hajó a világ olaj- és gázellátása számára kritikus fontosságú Hormuzi-szoroson.
A háború következtében mintegy napi 15 millió hordó esett ki a világ nyersolajellátásából.
Nem meglepő hát, hogy az árak vad emelkedésbe kezdtek:
Természetesen nem ez az első alkalom a történelem során, hogy az olajárak meredek emelkedésbe kezdtek. A korábbi epizódok intő példaként járnak előttünk, megmutatva, hogy mire számíthatunk az iráni háború árnyékában.
Nem minden olajársokk ugyanolyan
Ahhoz, hogy fogódzkodókat nyerjünk a jövőre vonatkozóan, kulcsfontosságú, hogy megértsük, mivel állunk szemben. Lutz Kilian, a dallasi Fed alelnöke azóta referenciaponttá váló tanulmányában 3 fajta olajársokkot különböztetett meg – igencsak eltérő gazdasági hatásokkal.
- A kereslet növekedése miatti, gazdasági ciklus alapú olajársokk. Ennek az oka a jól teljesítő világgazdaság, ami megnöveli az olaj iránti igényt. Az olajár emelkedése a gazdaság teljesítményének növekedésével együtt jár, az inflációs nyomás nem olyan erős.
- Kínálati sokk. Háború vagy szankciók miatt a korábbi kínálat egy része kiesik. Az olajárak és általánosságban az árak némileg emelkednek, a gazdasági teljesítmény csökken, a hatások azonban csak átmenetiek.
- Várakozásokon alapuló olajársokk. A jövőbeli hiánytól való félelem miatt elindul egy raktározási folyamat, hiszen mindenki szeretné bebiztosítani, hogy ő ne fogyjon ki a gazdaság vérkeringését biztosító nyersanyagból. A helyzetet súlyosbítják a hiányra spekulálók. Ez a második ponthoz hasonlóan stagflációs veszélyeket hordoz magában, a hatása azonban sokkal hosszabb ideig kitarthat és éppen ezért súlyosabb lehet.
A mostani helyzet egyértelműen egy kínálati sokk – a kérdés csak az, hogy mennyire fog átmenni várakozásokon alapuló olajársokkba.
Mindez attól függ, hogy mennyire gondolja azt a piac, hogy
- rövid ideig fog tartani a kiesés,
- a meglévő olajtartalékok elegendőek az átmeneti időszakra,
- és mennyi kihasználatlan kapacitás létezik.
A helyzet ilyen szempontból nem túl rózsás. Ugyan Donald Trump igyekszik elhitetni, hogy a sokk csak átmeneti – már a háború végét is bejelentette –, de egyrészt a harcok még most is tartanak, másrészt nem csupán az amerikai fél kontrollálja, hogy mennyi ideig tart a konfliktus.
Irán hosszú ideje készült arra, hogy megtámadják, éppen ezért a fájdalomtűrő képessége is nagy. Izrael célja pedig nem csupán a nukleáris kapacitások megsemmisítése lehet, hanem minél nagyobb pusztítás okozása erő felmutatása és elrettentés, valamint belföldi politikai népszerűség szerzésének céljából legfőbb ellenlábasával szemben. Ezek a tényezők nem egy egy-két hónapos villámháború, hanem inkább egy elhúzódó konfliktus felé mutatnak. Sőt, az ellenségeskedés befagyása is reális opció valódi béke nélkül – mindez a lehető legrosszabb forgatókönyvet jelentené a bizonytalanság állandósulása miatt.
Igaz, az olajtartalékok a legtöbb országban legalább 3 hónapnyi fogyasztás fedezésére elegendőek, ami tompíthatja a sokkhatást. A Hormuzi-szoros tartós lezárása esetén kieső kínálatot azonban biztosan nem lehet pótolni rövid távon nem kihasznált kapacitások hadrendbe állításával. Ez csak új infrastruktúra kiépítését, illetve más energiaforrásokra való átállást célzó projektekkel lenne lehetséges, ami viszont inkább években mérhető alkalmazkodási időtávot jelent.
Kockázatok és mellékhatások...
Mivel járna tehát egy elhúzódó olajársokk? A kínálati sokkok hatásainak tárgyalásakor legtöbbször az infláció játssza a főszerepet – érthető módon, hiszen egy még mindig jelentős mértékben szénhidrogénekre épített világgazdaságban az energia árának emelkedésével minden gyártása és szállítása megdrágul.
Kevesebb szó esik azonban az ilyen sokkok egyik leginkább hosszútávú hatásáról: a munkaerőpiaci átrendeződésről.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) 89 országot és egy 47 éves időszakot felölelő elemzése szerint az ellátás szűkössége miatt kialakuló olajáremelkedést a foglalkoztatottság mérhető visszaesése szokta követni, különösen a nettó energiaimportőr országokban. Az alkalmazkodás azonban nem azonnali, és nem is egyformán érinti az egész gazdaságot.
A leginkább érintettek az energiaintenzív ágazatok, mint például a gyártás, szállítás vagy a nehézipar. Ahogy emelkednek az árak, az ő költségeik ugranak meg a leggyorsabban, amit azonban sokszor nem tudnak teljes mértékben áthárítani a fogyasztókra. Emiatt a profitabilitásuk visszaesik – nem éppen az a helyzet, amiben egy cég új munkavállalókat keresne. Minél nagyobb a sokk, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a meglévő munkaerejüket is elkezdik leépíteni a vállalatok.
A legnagyobb vesztesek egy ilyen helyzetben az alacsonyabban képzettek és a nehezen átképezhető munkavállalók.
A munkaerőpiaci hatások az elemzés szerint ráadásul nem is csupán ciklikusak. Több korábbi olajársokk csak felgyorsította a folyamatban lévő szerkezetváltást, amelynek hatására folyamatosan visszaesett az energiaintenzív ágazatok szerepe a fejlett gazdaságokban. Az olyan feltörekvő gazdaságokban, ahol a gazdaságszerkezet kevéssé sokszínű, a foglalkoztatottság visszaesése gyorsabb és társadalmilag is pusztítóbb lehet.
Mindez nem túl jó hír Magyarország számára, ami az utóbbi években egyre nagyobb mértékben alapozott olyan energiaintenzív ágazatokra, mint az autógyártás vagy az akkumulátoripar.
Az európai ipar általános szenvedése közepette már eleve elbocsátásokról és kihasználatlan kapacitásokról lehet hallani ezekben az ágazatokban, így nem is jöhetne számukra érzékenyebb pillanatban egy energiaársokk. Ráadásul a gazdaság dinamizálódása is távolabbra csúszhatna, hiszen sok elemző részben arra a feltételezésre építi a magyar gazdaság gyorsulásáról szóló előrejelzéseit, hogy ezekben a gyárakban szép lassan beindul az érdemi termelés.
Megint a legszegényebbek járnak a legrosszabbul
Egy másik, szintén gyakran alábecsült jelentőségű hatás az élelmiszerárak emelkedése. Az energia az egyik legfőbb "alapanyag" a modern mezőgazdaságban, amely a műtrágyagyártástól az öntözésen át a szállításig mindenre hatással van. Amikor az ellátási zavarok miatt az olajárak hirtelen emelkednek, ezek a költségnyomások általában némileg késleltetett hatással a mezőgazdasági árak emelkedéséhez is vezetnek.
Az olyan események, mint az 1970-es évek olajválságai, vagy például az Oroszország ukrajnai invázióját követő energiapiaci sokk, mind szemléltetik, hogy az energiapiaci feszültségek hogyan gyűrűzhetnek át a globális élelmiszerpiacokra. Magyarországon különösen emléken élhet a 2022-t követő magas infláció, és ezen belül is durva élelmiszerár-emelkedés, aminek részben az energiaársokk volt az oka. A magas drágulási ütem tartósnak bizonyult, árstabilitáshoz közeli állapotot csak az előző év végére sikerült elérni. Ez reményt adott arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank végre lazítási ciklusba kezdhet – most azonban újra az óvatosságot kell előtérbe helyeznie a jegybanknak.
Az élelmiszerek ára ilyen esetekben gyakran jobban emelkedik, mint általában a termékek és szolgáltatások árai. (Az iráni háború esetében erre további okot szolgáltathat, hogy a gázkínálatban is zavarokat okozott, ami a műtrágya gyártásához elengedhetetlen.) Mindez pedig a szegényekre aránytalanul káros hatással van, hiszen az ő fogyasztásukban sokkal nagyobb hányadot képviselnek az élelmiszerek, mint a tehetősebbeknél.
Úton egy egyenlőtlenebb világ felé
Ez is rávilágít, hogy az olajársokkok természetükből fakadóan újraelosztó jellegűek.
Globális szinten tulajdonképpen egy jövedelemtranszfert jelentenek az energiaimportőr nemzetektől (mint amilyen a legtöbb európai ország, beleértve Magyarországot) az energiaexportőrök felé (például az USA, Oroszország).
A termelő országokban nő az export, és ezen keresztül az adóbevételek is, míg az importáló országokban csökken a vásárlóerő és a külső egyensúly is romlik. Az utóbbi tendenciát a 2022 utáni magyar tapasztalatok is megerősítik. Noha a mostani sokk valószínűleg nem érinti olyan súlyosan hazánk külső egyensúlyát, mint a korábbi, az energiaárak emelkedése még tovább zsugoríthatja az amúgy is lassan olvadozó fizetési mérleg többletünket.
Az egyes országokon belüli jövedelemelosztási következmények szintén jelentősek. Ahogy az a fentebbiekből is látszik, az alacsonyabb jövedelmű háztartások jobban ki vannak téve az emelkedő energia- és élelmiszerárak együttes hatásainak és a munkaerő-piaci változásokkal szemben is sebezhetőbbek. Minderre még az is rátesz egy lapáttal, hogy az infláció visszaszorítását célzó monetáris politikai intézkedések – például a kamatemelések – tovább csökkenthetik a munkaerő-keresletet, és aránytalanul érinthetik a gyengébb pénzügyi tartalékokkal rendelkező munkavállalókat.
Ezek a folyamatok összességében azt eredményezik, hogy az olajellátási sokkok gyakran tovább mélyítik a már meglévő egyenlőtlenségeket.
Noha az összesített gazdasági hatás egyes esetekben mérsékeltnek tűnhet, az nem egyenletesen oszlik meg. A korábbi válságok tapasztalatai arra utalnak, hogy célzott politikai intézkedések hiányában a legszegényebbek viselik a gazdaságszerkezeti kiigazítás jelentős részét. Így az energiapiacokon kialakuló geopolitikai feszültségek nem csupán a globális növekedési kilátásokat alakítják át, hanem a társadalmakat is átrendezik. A megélhetési nehézségek miatti elégedetlenség pedig sokszor éppen olyan populista vezetők megválasztásában ölt testet, mint amilyen az iráni háborút elindító amerikai elnök is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
