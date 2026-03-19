Rakéták csapódtak a világ egyik legfontosabb gázlétesítményébe – Kilőtt az olajár

Támadás alatt a világ egyik legfontosabb gázlétesítménye
A támadás a Ras Laffan Industrial City területét érte, amely
a világ legnagyobb cseppfolyósított földgáz-exportközpontja.
Katar közlése szerint a csapások nagyon súlyos károkat okoztak, az ország külügyminisztériuma veszélyes eszkalációnak és a szuverenitás kirívó megsértésének nevezte a támadást, és jelezte:
az ország fenntartja a válaszlépés jogát.
Katar egyébként már március elején felfüggesztette az LNG-termelés egy részét, miután iráni dróntámadások érték a Ras Laffan és a Mesaieed ipari zónákat.
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy
Katar a világ második legnagyobb LNG-exportőre az Egyesült Államok után, és a globális szállítások közel 20 százalékáért felel.
A mostani támadás egy gyorsan eszkalálódó konfliktus része. Teherán korábban figyelmeztette Katart, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Arab Emírségeket, hogy energetikai létesítményeik célponttá válhatnak, miután szerdán Izrael csapást mért egy iráni földgáz-feldolgozó üzemre.
Azonnal reagáltak a piacok
Az izraeli csapás hírére már tegnap is láthattunk egy nagy ugrást az olajárban, az emelkedés azonban ma tovább folytatódik.
A Brent árfolyama már 5,2 százalékos pluszban van, ezzel pedig már 113 dolláron áll a hordónkénti jegyzés.
Mit mondanak a szakértők?
A piaci szakértők szerint a legnagyobb kockázat az, ha a konfliktus túllép a Perzsa-öböl térségén.
Tom Kloza, a Gulf Oil vezető energetikai tanácsadója szerint teljesen elszabadulhatnak az árak, ha Irán más régiók energetikai infrastruktúráját is célba veszi.
Ha például egy rotterdami finomítót vagy egy amerikai létesítményt érne támadás, akkor minden szabály felborulna, és az árak egészen apokaliptikus szintekre ugorhatnának.”
Dan Pickering, a Pickering Energy Partners alapítója szerint a piac most egy kritikus fordulóponthoz érkezett.
Eddig inkább ellátási lánc problémáról beszéltünk. Most viszont fennáll a veszélye annak, hogy valódi ellátási problémává válik a helyzet.”
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
