  • Megjelenítés
Rohamosan terjed a korlátozás a magyar benzinkutakon
Gazdaság

Portfolio
Egyre több kis benzinkút korlátozza az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét - számolt be az RTL a csütörtök esti híradó adásában.

A Független Benzinkutak Szövetsége friss összesítése alapján arról tájékoztatta a csatornát, hogy az érintett kiskutak felénél már van valamilyen korlátozás. A maradék üzemeltetők nagy része pedig épp azon gondolkodik, hogy milyen formában és mikor vezessen be ilyet. Azt mondják, a többség még nem kapott az ország stratégiai tartalékából, amelyből veszteség nélkül árulhatnák az árstopos üzemanyagot, mivel a piacinál olcsóbb beszerzési áron juthatnak hozzá a kereskedők.

Volt olyan benzinkút, ahol legfeljebb 30 litert tankolhatnak azok az autósok, akik nem törzsvásárlók. Az üzemeltető ezt azzal indokolja, hogy késik az utánpótlás.

A Holtankoljak.hu szerint addig tartható a maximált ár, amíg van az olcsóbb, állami készletből. Már drágább külföldről importálni, mint amennyiért a védett áron itthon értékesíthetik az üzemanyagot az arra jogosult fogyasztók számára.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón elmondott szavait is idézik a híradóban, miszerint az ország üzemanyagellátása biztosított.

Még több Gazdaság

A csatorna műsorában az is elhangzott:

már literenként 100 forinttal magasabb a gázolaj piaci ára, mint az úgynevezett védett ár.

Címlapkép: Egy benzinkút a magyar kormány által előírt maximális benzinárat 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban hirdeti ki Budapesten, Magyarországon, 2026. március 10-én Forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyarország kilenc másik tagállammal együtt dobott bombát az uniós csúcstalálkozóra
Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen
Hirtelen lecsap a tél: visszatér a havazás, jöhet a felfordulás az utakon Magyarország szomszédjában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility