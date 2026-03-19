Rohamosan terjed a korlátozás a magyar benzinkutakon

Egyre több kis benzinkút korlátozza az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét - számolt be az RTL a csütörtök esti híradó adásában.

A Független Benzinkutak Szövetsége friss összesítése alapján arról tájékoztatta a csatornát, hogy az érintett kiskutak felénél már van valamilyen korlátozás. A maradék üzemeltetők nagy része pedig épp azon gondolkodik, hogy milyen formában és mikor vezessen be ilyet. Azt mondják, a többség még nem kapott az ország stratégiai tartalékából, amelyből veszteség nélkül árulhatnák az árstopos üzemanyagot, mivel a piacinál olcsóbb beszerzési áron juthatnak hozzá a kereskedők.

Volt olyan benzinkút, ahol legfeljebb 30 litert tankolhatnak azok az autósok, akik nem törzsvásárlók. Az üzemeltető ezt azzal indokolja, hogy késik az utánpótlás.

A Holtankoljak.hu szerint addig tartható a maximált ár, amíg van az olcsóbb, állami készletből. Már drágább külföldről importálni, mint amennyiért a védett áron itthon értékesíthetik az üzemanyagot az arra jogosult fogyasztók számára.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfón elmondott szavait is idézik a híradóban, miszerint az ország üzemanyagellátása biztosított.

A csatorna műsorában az is elhangzott:

már literenként 100 forinttal magasabb a gázolaj piaci ára, mint az úgynevezett védett ár.



Címlapkép: Egy benzinkút a magyar kormány által előírt maximális benzinárat 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban hirdeti ki Budapesten, Magyarországon, 2026. március 10-én Forrása: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images