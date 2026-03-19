Százmilliók lehetnek veszélyben: ha nem frissíted azonnal a telefonod, a hackerek minden jelszavadat és pénzedet vihetik

A Google kutatói az iVerify és a Lookout kiberbiztonsági vállalatok szakembereivel együttműködve

egy rendkívül súlyos sebezhetőséget azonosítottak az Apple iOS 18 operációs rendszerében.

A biztonsági rést orosz állami háttérrel összefüggésbe hozott hekkercsoportok már célzottan ki is használják, a Darksword fedőnevű támadási technika pedig világszerte akár több százmillió iPhone-t is veszélybe sodorhat.

A sérülékenység a 2024 őszén kiadott iOS 18-at érinti,

amelyet tavaly váltott le a jelenleg is aktuális iOS 26. Bár az iPhone-ok többsége automatikusan frissül, a felhasználók egynegyede még mindig a régebbi operációs rendszert futtatja. Ennek jellemzően az az oka, hogy készülékük már nem támogatja az új verziót, vagy nincs elegendő szabad tárhelyük a telepítéshez.

A szakértők tanulmánya szerint a Darksword egy rendkívül kifinomult technika. A módszer nem telepít kémprogramot a céleszközre, hanem közvetlenül az operációs rendszer meglévő folyamataiba épül be, így alig hagy nyomot. Ennek köszönhetően a támadók gyakorlatilag a telefon teljes tartalmához hozzáférhetnek. Megszerezhetik a jelszavakat, a fotókat, az üzenetarchívumokat, a böngészési előzményeket, a naptárbejegyzéseket, a jegyzeteket és az egészségügyi adatokat. Sőt, még a készüléken tárolt kriptovaluta-tárcák adataihoz is hozzáférnek.

A sikeres feltöréshez mindössze annyi kell, hogy az áldozat böngészőjét egy kártékony weboldalra irányítsák.

A támadás néhány perc alatt kigyűjti és továbbítja az adatokat a telefonról. Egy újraindítást követően a fertőzésnek már minden nyoma eltűnik. Az oroszországi támadások mellett szaúdi, malajziai és török eseteket is regisztráltak.

Jelenleg az egyetlen hatékony védekezést az iOS 26-ra történő frissítés jelenti.

A Darksword eredetéről egyelőre keveset tudni. A kiberbiztonsági szakértők azonban egyetértenek abban, hogy bár főként orosz csoportok alkalmazzák, a szoftvert szinte biztosan nem ők fejlesztették. A forráskódban angol nyelvű megjegyzések találhatók, a kód szerkezete pedig rokonságot mutat egy másik, nemrég felfedezett iPhone-sérülékenységgel, a Corunával. Utóbbiról kiderült, hogy az amerikai kormánynak kiberfegyvereket fejlesztő Trenchant nevű cég készítette. A vállalatról tavaly az is ismertté vált, hogy anyacégének egyik vezetője titokban egy orosz ügyfélnek is értékesített szoftvereket.

