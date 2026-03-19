Százmilliók lehetnek veszélyben: ha nem frissíted azonnal a telefonod, a hackerek minden jelszavadat és pénzedet vihetik
A Google kutatói két kiberbiztonsági céggel, az iVerify-jal és a Lookouttal közösen fedeztek fel egy súlyos sérülékenységet az iPhone-ok iOS 18-as operációs rendszerében. A hibát orosz állami kötődésű hackercsoportok aktívan kihasználják, a Darksword névre keresztelt támadási módszer pedig több százmillió készüléket érinthet világszerte - írta meg a Wired.

Gulyás Gergely: a kormány nem enged az uniós csúcson

Több százezer forintot hagynak a magyarok az államnál: pedig csak ennyit kell tenni érte

Napokon belül rengeteg bicikli lepi el a magyar fővárost

amelyet tavaly váltott le a jelenleg is aktuális iOS 26. Bár az iPhone-ok többsége automatikusan frissül, a felhasználók egynegyede még mindig a régebbi operációs rendszert futtatja. Ennek jellemzően az az oka, hogy készülékük már nem támogatja az új verziót, vagy nincs elegendő szabad tárhelyük a telepítéshez.

A szakértők tanulmánya szerint a Darksword egy rendkívül kifinomult technika. A módszer nem telepít kémprogramot a céleszközre, hanem közvetlenül az operációs rendszer meglévő folyamataiba épül be, így alig hagy nyomot. Ennek köszönhetően a támadók gyakorlatilag a telefon teljes tartalmához hozzáférhetnek. Megszerezhetik a jelszavakat, a fotókat, az üzenetarchívumokat, a böngészési előzményeket, a naptárbejegyzéseket, a jegyzeteket és az egészségügyi adatokat. Sőt, még a készüléken tárolt kriptovaluta-tárcák adataihoz is hozzáférnek.

A sikeres feltöréshez mindössze annyi kell, hogy az áldozat böngészőjét egy kártékony weboldalra irányítsák.

A támadás néhány perc alatt kigyűjti és továbbítja az adatokat a telefonról. Egy újraindítást követően a fertőzésnek már minden nyoma eltűnik. Az oroszországi támadások mellett szaúdi, malajziai és török eseteket is regisztráltak.

Jelenleg az egyetlen hatékony védekezést az iOS 26-ra történő frissítés jelenti.

A Darksword eredetéről egyelőre keveset tudni. A kiberbiztonsági szakértők azonban egyetértenek abban, hogy bár főként orosz csoportok alkalmazzák, a szoftvert szinte biztosan nem ők fejlesztették. A forráskódban angol nyelvű megjegyzések találhatók, a kód szerkezete pedig rokonságot mutat egy másik, nemrég felfedezett iPhone-sérülékenységgel, a Corunával. Utóbbiról kiderült, hogy az amerikai kormánynak kiberfegyvereket fejlesztő Trenchant nevű cég készítette. A vállalatról tavaly az is ismertté vált, hogy anyacégének egyik vezetője titokban egy orosz ügyfélnek is értékesített szoftvereket.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Ez is érdekelhet
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön
Szlovákia bedobta a törülközőt a Barátság olajvezeték ügyében? A háttérben új megállapodást kötöttek
