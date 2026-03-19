Tovább nőtt az intenzív ellátásra szorulók száma, a betegek fele RSV miatt van kórházban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az akut légúti fertőzéssel, ezen belül influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma tovább csökkent 2026 tizenegyedik hetében - előbbi 6%-kal, utóbbi 18,4%-kal. Miközben a légúti fertőzések szezonja az év ötödik hete óta enyhül, a 11. héten a súlyos akut légúti fertőzéssel kórházban kezeltek száma alig csökkent, és közel 60%-uk még mindig két év alatti gyerek. Az intenzív ellátást igénylő betegek száma pedig még emelkedett is. A kórházi kezelések fele a légúti óriássejtes vírushoz (RSV) köthető, ami az elmúlt évek messze legamagasabb aránya. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább nőtt és - megfejelve még a tavalyi negatív rekordot is - a 10. hét végére elérte a 328-at.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év 11. hetében (március 9-15.) az országban 203 200 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 6%-kal kevesebben, mint a 10. héten, és 28 900 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-18,4%).

idén az ötödik héten értük el az szezon csúcsát.

A 11. heti ARI szám alacsonyabb, mint 2023 és 2025 ugyanezen időszakában, de egy hajszálnyit magasabb, mint 2024 11. hetében.

Az ILI szám-ra is érvényes a fenti megállapítás.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 14,2%-ra csökkent 16,4%-ról, ami picivel magasabb, mint két éve, viszont alacsonyabb, mint tavaly és három évvel ezelőtt.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta az harmadik legmagasabb 11. heti számot láthatjuk idén.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) tizedik heti adatai szerint az EU/EGT területén a légúti vírusok terjedésének alakulása továbbra is a visszaszorulás korai jeleit mutatja:

Az RSV terjedése továbbra is magas szinten van, és leginkább az öt év alatti gyermekeket érinti.

Az influenza terjedése és a kórházi ápolások száma csökken.

A SARS-CoV-2 aktivitása továbbra is alacsony szinten marad.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 11. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták - Az RSV mindenek felett!

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál az 51. héten következett be a fordulat, és -ahogy ezt egy hete valószínűsítettük - az RSV a 10. héten átvette a vezetést, amire korábban a 12-15. hét környékén került sor. A 11. héten még jobban elszakadt "társaitól" és már a 25%-ot közelíti az aránya.

Az alábbi három grafikon küzül az influenza pozitivitási rátáját mutatót emelnénk ki annyiban, hogy az elmúlt három szezonhoz képest idén a legalacsonyabb a szám immár ötödik hete. Az RSV-grafikon ellenkező okból érdekes, mivel

a 11. hét az eddigi legmagasabb arányt produkálta, és el is értük a 24,1%-ot, ami a 2023-as csúcs volt rögtön az első héten.

Javulás és romlás a kórházakban

A 11. héten 195 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami mindössze 2%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 199 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek 1%-a produkált pozitív COVID-19 tesztet, és hasonló arányokat láthattunk az előző három szezonban is. A kórházak tavaly (274) és három éve (269) jóval több SARI-beteget vettek fel a 11. héten (274-et és 269-et), míg két éve kevesebben szorultak kórházi ellátásra (162).

A 195 beteg közül 29-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami öttel több a 10. heti számnál és 14,9%-os arányt jelent, ami a második legmagasabb a 7. heti 15,4% után.

A múlt heti és a mostani emelkedés némi meglepetés a korábbi örvendetes csökkenést követően, de nem példa nélküli. Egy évvel ezelőtt ugyanezen a héten 42 SARI-beteg volt intenzív osztályon (15,3% az előző heti 10,6% után). Két évvel ezelőtt a 10. héten volt egy ugrás (14,9%-ra ez előző heti 10,9% után), míg három évvel ezelőtt a 9. héttől kezdődően már csökkent az intenzíven kezeltek száma és aránya.

A SARI-betegek negyede ötöde tartozott a 60 évesnél idősebbek korcsoportjába (összesen 41),

MÍG közel 57%-UK (111) KÉT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 97 ÉS 35,4%, MÍG A KÉT ÉVVEL EZELŐTTI 84 ÉS 51,9% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot. Az idei negyedik hét óta tartó javulás is egyértelmű, attól eltekintve, hogy már három nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy egy ijesztő kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban. Legalábbis ez volt igaz a 11. hétig, amikor viszont már rosszabb volt a helyzet, mint 2024 azonos hetében.

Abban nincs meglepetés, hogy az influenza immár tizenharmadik hete több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus. Az RSV viszont már a nyolcadik héten átvette a vezetést az influenzától, amire tavaly a 11. hétig kellett várni. Igaz, 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Attól eltekinteve, hogy az influenza kórházi kezelések mögötti aránya közel 60%-ra ugrott év elején, a görbe nem okozott meglepetést, és a 11. heti szám - csakúgy, mint a kilencedik heti - a legalacsonyabb az elmúlt három szezonhoz képest.

A koronavírus görbéje majdnem teljesen megegyezik a tavalyival, idén már nem érte el a 10%-ot sem az aránya.

A 11. héten az RSV állt a SARI miatt szükséges kórházi kezelések 49,7%-nak hátterében - az elmúlt három szezon legamasabb aránya is csak 32,1% volt 2024. 11. hetében.

Még mindig a gyerekeket érintik leginkább a légúti fertőzések

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a hatodik héten. Ez mintegy 101 600 gyereket jelent, ami 7 850 fős csökkenés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 48 ezren - a betegek 23,6%-a - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyi szám magasabb, a tavalyelőtti alacsonyabb volt.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek 11. heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, nagyjából 14 200 beteggel, ami az ILI kategória 40,2%-a.

Az influenzaszerű megbetegedések tekintetében kevésbé érintett a legfiatalabb korcsoport, mint tavaly és nagyjából ugyanúgy, mint két évvel ezelőtt, legalábbis a megbetegedések számát illetően. A gyerekek aránya az összes ILI-hez viszonyítva alacsonyabb volt idén a 11. héten, mint tavaly vagy két éve ilyenkor.

Hepatitis fertőzések - nincs megállás

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 16 új esetet jelentett a 10. hétre, amivel 328-ra emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első tíz héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 133 megbetegedéssel (40,5%), őt követi Budapest (81, 25%), Szabolcs (24, 7,3%), valamint Pest (21, 6,4%), és Heves (17, 5,2%).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images