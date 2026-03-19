Új járatot jelentett be Budapestről a Ryanair!
Szeptember elsejétől új, heti négyszer közlekedő közvetlen járatot indít a Ryanair Budapest és Velence között, írja az Airportal. A lépéssel tovább élesedik a verseny a rivális Wizz Airrel.

Az ír diszkont légitársaság gépei a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Velence-Marco Polo repülőtér között szállítják majd az utasokat. A foglalási rendszerek adatai alapján a járatok hétfőn, kedden, pénteken és szombaton közlekednek. Az indulások a nap különböző szakaszaiban várhatók.

Az útvonalon eddig is jelen lévő Wizz Air nyári menetrendjében jelenleg heti három, hétfői, szerdai és pénteki indulás szerepel. Ez a kínálat szeptember közepétől szintén heti négy járatra bővül, egy vasárnapi utazási lehetőséggel kiegészülve.

Építőipar 2026

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Ez is érdekelhet
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön
Trópusi ciklon közeleg, 200 km/h-nál is erősebb szél jön, özönvíz zúdulhat a kontinensnyi országra
