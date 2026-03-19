Új járatot jelentett be Budapestről a Ryanair!

Szeptember elsejétől új, heti négyszer közlekedő közvetlen járatot indít a Ryanair Budapest és Velence között.

Az ír diszkont légitársaság gépei a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Velence-Marco Polo repülőtér között szállítják majd az utasokat. A foglalási rendszerek adatai alapján a járatok hétfőn, kedden, pénteken és szombaton közlekednek. Az indulások a nap különböző szakaszaiban várhatók.

Az útvonalon eddig is jelen lévő Wizz Air nyári menetrendjében jelenleg heti három, hétfői, szerdai és pénteki indulás szerepel. Ez a kínálat szeptember közepétől szintén heti négy járatra bővül, egy vasárnapi utazási lehetőséggel kiegészülve.

