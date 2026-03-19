Üzent az EKB első embere:
Üzent az EKB első embere: "A nemzeti kormányok is tanuljanak 2022-ből!"

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke költségvetési fegyelemre szólította fel az európai kormányokat az energiaárak emelkedése miatt nyújtott támogatások kapcsán. Kiemelte: el kell kerülni a 2022-es, háború nyomán bevezetett nagyszabású segélycsomagok megismétlését - közölte a Bloomberg.

Lagarde az EKB csütörtöki kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy

az energiaársokk kezelésére hozott költségvetési intézkedéseknek ideiglenesnek és célzottnak kell lenniük.

A jegybank ezen az ülésen változatlanul hagyta az irányadó kamatokat.

Döntött a kamatokról az EKB, nagyot változott az inflációs és növekedési előrejelzés

Az iráni háború okozta energiaválság hatásai már most érezhetők. A Brent típusú nyersolaj ára meghaladja a hordónkénti 100 dollárt, míg az európai határidős földgázárak csütörtökön tovább ugrottak. Ezt az áremelkedést az váltotta ki, hogy kár érte a világ legnagyobb katari cseppfolyósítottföldgáz-exportüzemét (LNG).

Több tagállam már reagált a kialakult helyzetre.

Olaszországban Giorgia Meloni kormánya a héten ideiglenes üzemanyagadó-csökkentést fogadott el. Németországban a pénzügyminisztérium az olajcégekre kivetendő extraprofitadót mérlegeli, miközben a benzinkutakon napi egyre korlátozzák az áremelések számát. Az EKB-t leginkább Franciaország szűkös mozgástere aggaszthatja. Az ország költségvetési hiánya ugyanis várhatóan még évekig jóval a GDP-arányos 3 százalékos uniós plafon felett marad.

Tullia Bucco, az UniCredit közgazdásza friss elemzésében rámutatott, hogy a kormányok még mindig a 2022-es támogatások árát fizetik. A koronavírus-járvány és az akkori energiaválság nyomán megromlott államháztartási helyzet, valamint a megnövekedett refinanszírozási költségek számos európai ország mozgásterét jelentősen szűkítik.

A szakértő szerint az esetleges új intézkedéseket kizárólag a legkiszolgáltatottabb háztartásokra és az energiaintenzív iparágakra szabadna összpontosítani.

Lagarde elismerte, hogy az energiaárak emelkedése már most nyomást gyakorol a reáljövedelmekre és a fogyasztói bizalomra. A jegybankelnök az alkalmat megragadva az energiaellátás dekarbonizációja és a strukturális gazdasági reformok mellett is érvelt. Kiemelte: a jelenlegi válság egyértelműen megmutatta, hogy tovább kell csökkenteni a fosszilis energiahordozóktól való függőséget. Hozzátette, hogy a zöld és digitális átállás finanszírozásához elengedhetetlen a megtakarítási és beruházási unió megvalósítása.

