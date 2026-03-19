Üzent az EKB első embere: "A nemzeti kormányok is tanuljanak 2022-ből!"

Lagarde az EKB csütörtöki kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy
az energiaársokk kezelésére hozott költségvetési intézkedéseknek ideiglenesnek és célzottnak kell lenniük.
A jegybank ezen az ülésen változatlanul hagyta az irányadó kamatokat.
Az iráni háború okozta energiaválság hatásai már most érezhetők. A Brent típusú nyersolaj ára meghaladja a hordónkénti 100 dollárt, míg az európai határidős földgázárak csütörtökön tovább ugrottak. Ezt az áremelkedést az váltotta ki, hogy kár érte a világ legnagyobb katari cseppfolyósítottföldgáz-exportüzemét (LNG).
Több tagállam már reagált a kialakult helyzetre.
Olaszországban Giorgia Meloni kormánya a héten ideiglenes üzemanyagadó-csökkentést fogadott el. Németországban a pénzügyminisztérium az olajcégekre kivetendő extraprofitadót mérlegeli, miközben a benzinkutakon napi egyre korlátozzák az áremelések számát. Az EKB-t leginkább Franciaország szűkös mozgástere aggaszthatja. Az ország költségvetési hiánya ugyanis várhatóan még évekig jóval a GDP-arányos 3 százalékos uniós plafon felett marad.
Tullia Bucco, az UniCredit közgazdásza friss elemzésében rámutatott, hogy a kormányok még mindig a 2022-es támogatások árát fizetik. A koronavírus-járvány és az akkori energiaválság nyomán megromlott államháztartási helyzet, valamint a megnövekedett refinanszírozási költségek számos európai ország mozgásterét jelentősen szűkítik.
A szakértő szerint az esetleges új intézkedéseket kizárólag a legkiszolgáltatottabb háztartásokra és az energiaintenzív iparágakra szabadna összpontosítani.
Lagarde elismerte, hogy az energiaárak emelkedése már most nyomást gyakorol a reáljövedelmekre és a fogyasztói bizalomra. A jegybankelnök az alkalmat megragadva az energiaellátás dekarbonizációja és a strukturális gazdasági reformok mellett is érvelt. Kiemelte: a jelenlegi válság egyértelműen megmutatta, hogy tovább kell csökkenteni a fosszilis energiahordozóktól való függőséget. Hozzátette, hogy a zöld és digitális átállás finanszírozásához elengedhetetlen a megtakarítási és beruházási unió megvalósítása.
Címlapkép forrása: EU
Megérkeztek a részletek a pusztító támadásról: akár öt évig is eltarthat a javítás
Súlyos károk keletkeztek a katari LNG-üzemben.
Vészhelyzeti intézkedés jöhet e a világ legnépesebb országában
Az iráni háború miatt.
Elkaszálták az ukránok 90 milliárdos hitelét, nem Magyarország vétója volt az egyetlen
Egyelőre nem született megállapodás a korábban beígért védelmi kölcsönről.
Döntött Moszkva: nem halasztják el a munkálatokat
Jöhetnek a karbantartások.
Sokk az építőanyagpiacon: energia, kőolaj és árfolyam egyszerre robbantotta fel az árakat
Aki most stabil áron és biztos elérhetőséggel tud építőanyagot venni, az a következő hónapokban versenyelőnybe kerülhet.
Mindent felforgatott a gabonapiaci botrány itthon: oda a gazdák bizalma
A Bászna-ügy hatása érezhető.
„Mindenki tisztában van azzal, hogy ezt nem sokáig bírja el a rendszer” – Kőolajkrízis Magyarországon?
Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára volt a vendégünk.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?